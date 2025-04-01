«Разведусь с мужем»: Ксения Собчак осталась в восторге от роскошных подарков Николая Василенко

Ксения Собчак (Фото: Telegram @ksbchk)
Ксения Собчак в рамках своего авторского шоу «Осторожно: Собчак» пришла в гости к бывшему владельцу водочного бизнеса Николаю Василенко, который порадовал ее роскошными подарками.
Василенко вручил Ксении леопардовый шарф, перчатки и элегантную брошь. Журналистка очень порадовалась брендовым подаркам и призналась, что чувствует себя неловко.
Мужчина также подготовил подарок и для сына Собчак. Он передал для мальчика медвежонка ручной работы, которого сделала своими руками девочка Алена из Ростова.
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«Девушки, не завидуем! Очень элегантная вещь. Ох, Николай! Если, не дай Бог, я когда-нибудь разведусь с мужем, то с точки зрения пиара у нас с вами идеальный кобрендинг. Единственный минус этого брака будет в том, что развитие должно же происходить. Есть ощущение, что я стану человеком солнца, улыбки», — прокомментировала Собчак.
Мужчина также подготовил подарок и для сына Собчак. Он передал для мальчика медвежонка ручной работы, которого сделала своими руками девочка Алена из Ростова.
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Элина Позднякова