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«Рассчитано на девочек-подростков»: Собчак не верит в отношения Мизулиной с SHAMAN

Собчак не верит в отношения Мизулиной с SHAMAN
Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Журналистка Ксения Собчак не верит в отношения певца Ярослава Дронова (SHAMAN) и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Об этом телеведущая заявила в своем одноименном шоу «Осторожно: Собчак».
Таким образом она набросала, по ее мнению, приблизительный сценарий. По словам Собчак, сначала будут публичные появления с поцелуями, затем клипы с участием Мизулиной. После пойдут интервью Дронова об обретении любви, объявление и подготовка к свадебному торжеству с последующим разрывом.

«Сценарий у истории длинный, поэтому не все сразу. На каких девочек-подростков это рассчитано, не понимаю. Кто автор сценария прогрева — тоже любопытно», — прокомментировала Собчак.
Ранее таролог рассказал, какое будущее у отношений Дронова и Мизулиной.

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#екатерина мизулина
Фигуристка Трусова рассекретила беременность, показав живот
15 марта 2025, 11:52

Александра Трусова (Фото: Instagram*/avtrusova)

Фигуристка Александра Трусова показала живот, рассекретив беременность в социальных сетях. Бьюти-издания подозревали о беременности еще пару месяцев назад.
Трусова с мужем Макаром Игнатовым в ожидании первенца. Официально об этом стало известно, благодаря видеозаписи из челябинской авиагавани, опубликованной изданием Super.ru. Трусова с Игнатовым прилетели туда в рамках Кубка Первого канала по фигурному катанию.




На кадрах видно, что живот и фигуру не закрывает даже одежда. Будущие родители поженились летом прошлого года, через полгода после того, как пара стала встречаться. Также некоторое время назад спортсменка опубликовала кадры, где у нее новый цвет волос, а подпись к видео гласила: «Время перемен».

Ранее стало известно, кто из звезд шоубиза объявил о разводе.
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Алекса объявила о разводе с Дайчевым через год после свадьбы
15 марта 2025, 11:31

Александра Чвикова (Фото: Instagram*/aleksa___official)

Певица Алекса (Александра Чвикова) объявила о разводе с фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым. Исполнительница опубликовала пост в соцсетях с черно-белой свадебной фотографией. Торжество состоялось год назад. Чвикова также добавила, что не будет комментировать ситуацию.
«В нашей жизни было много светлых и добрых моментов. Благодарю за дочь, о ней я мечтала всю свою осознанную жизнь! А уже дальше, каждый идёт по своему осознанному пути», — написала Алекса.
Пользователи поддержали артистку, написав, что все наладится.

«С самого начала чувствовала, что это не ваш мужчина»; «Как браки быстро заканчиваются»; «Все наладится, все будет хорошо», — написали юзеры.
Ранее сообщалось, куда переехала Алекса.

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Дочь Юлии Началовой рассказала о боли от потери мамы

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У звезды «Брата-2» Виктора Сухорукова обнаружили осложнения после острого инфаркта миокарда
У актера Сухорукова обнаружили осложнения после острого инфаркта миокарда
15 марта 2025, 10:41

Виктор Сухоруков (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

У звезды «Брата-2» Виктора Сухорукова обнаружили осложнения после острого инфаркта миокарда. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что у артиста серьёзные проблемы с сердечно-сосудистой системой. 73-летнего актера экстренно госпитализировали из дома в субботу, 1 марта. У него внезапно началось носовое кровотечение.

Согласно данным канала, Сухорукову сделали срочную операцию на сердце — коронарное шунтирование. По словам медиков, артист вовремя вызвал скорую, иначе последствия могли бы быть более тяжелыми.

После операции врачи провели обширное обследование, которое показало, что сосуды актера, предварительно, сильно изношены. Отмечается, что это может вызвать инсульт.

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Максим Виторган сообщил, что готовится к операции из-за травмы
15 марта 2025, 10:15

Максим Виторган (Фото: Instagram* @mvitorgan)

52-летний Максим Виторган поделился в своем блоге тревожными новостями. Актер вышел на связь из больницы.
«В беленьких чулочках поехал-ка я на операцию. Берегите себя, храните деньги в сберегательной кассе», — в шутку сказал Виторган.

По словам артиста, вскоре ему сделают операцию. Бывшему мужу Ксении Собчак потребовалось хирургическое вмешательство из-за травмы.

Других подробностей Максим не рассказал поклонникам.

Напомним, в 2015 году Виторган получил травму во время репетиции спектакля. Он сломал плечо, в результате чего ему пришлось перенести операцию под общим наркозом.

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Дочь Юлии Началовой рассказала о боли от потери мамы
Дочь певицы Началовой Вера Алдонина заявила, что не смирилась с уходом мамы
15 марта 2025, 09:51

Вера Алдонина (фото: Instagram* @veraldonina)

Дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина рассказала о боли от потери матери. Ее слова приводит издание «Страсти».
По словам 18-летней исполнительницы, ее очень ранят вопросы, которые связаны с мамой. Возвращаться в дни, когда звезды не стало, Вере до сих пор очень больно и страшно.

«Пережили ли мы и смирились ли мы с уходом мамы — конечно нет, это до сих пор открытая рана на наших сердцах. И, нет, время не лечит», — рассказала студентка ВГИКа.

Напомним, 16 марта Вера Алдонина выпустит альбом памяти матери «Вера» — в этот день в 2019 году Юлия Началова скончалась от сепсиса на фоне нескольких серьёзных хронических заболеваний.

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