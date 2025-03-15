«Рассчитано на девочек-подростков»: Собчак не верит в отношения Мизулиной с SHAMAN

Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Журналистка Ксения Собчак не верит в отношения певца Ярослава Дронова (SHAMAN) и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Об этом телеведущая заявила в своем одноименном шоу «Осторожно: Собчак».
Таким образом она набросала, по ее мнению, приблизительный сценарий. По словам Собчак, сначала будут публичные появления с поцелуями, затем клипы с участием Мизулиной. После пойдут интервью Дронова об обретении любви, объявление и подготовка к свадебному торжеству с последующим разрывом.
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«Сценарий у истории длинный, поэтому не все сразу. На каких девочек-подростков это рассчитано, не понимаю. Кто автор сценария прогрева — тоже любопытно», — прокомментировала Собчак.Ранее таролог рассказал, какое будущее у отношений Дронова и Мизулиной.
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Никита Кротов