«Опять фигню выпустила»: восьмилетний сын Ксении Собчак раскритиковал мать за контент — видео
Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале видео с участием восьмилетнего сына Платона, в котором он раскритиковал мать за контент. Мальчик спросил, не выпустила ли она «опять фигню», попросив показать ему видео.
К слову, ранее Платон уже выражал свое недовольство на этот счет. Например, не так давно он заявил, что мама «позорит» его. Так мальчик отреагировал на домашние ролики, которые журналистка загружала в TikTok.
При этом Ксения спокойно воспринимает критику сына. Судя по всему, она видит в нем свои же черты. Новый пост Собчак сопроводила лаконичным ответом на выпад наследника, написав «мой» и добавив множество смайликов с сердечками и улыбками.
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