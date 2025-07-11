«Опять фигню выпустила»: восьмилетний сын Ксении Собчак раскритиковал мать за контент — видео

11 июля 2025, 11:40

Восьмилетний сын журналистки Собчак упрекнул мать в съемке контента

Ксения Собчак (Фото: Телеграм/ksbchk)

Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале видео с участием восьмилетнего сына Платона, в котором он раскритиковал мать за контент. Мальчик спросил, не выпустила ли она «опять фигню», попросив показать ему видео.