«Полиэтиленовая матрёшка»: Собчак высказалась о феномене популярности Кадышевой

Собчак призвала Кадышеву поднимать цены на корпоративы на фоне популярности
Надежда Кадышева (фото: РИА Новости/Станислав Жданов)

Журналистка Ксения Собчак высказалась о популярности певицы Надежды Кадышевой среди молодёжи. В видео на своём на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» она назвала артистку «полиэтиленовой матрёшкой».



Телеведущая заявила, что считает случайностью популярность Кадышевой. Такую же востребованность у публики, по её словам, может вызвать любой исполнитель или композиция.

«Надежда Кадышева, пора уже это сказать, – это не русское, а такое искаженное, псевдорусское. Полиэтиленовая матрёшка в турецком платке на жостовском подносе, нарисованном нейросетью», – с иронией высказалась Собчак.
Несмотря на это, журналистка призвала Кадышеву поднимать цены на корпоративы, «пока прёт».

Напомним, что Надежда Кадышева стала популярной среди зумеров, когда в соцсетях завирусились её песни и видео с концертов ансамбля «Золотое кольцо». После этого размер гонорара звезды вырос до 20 миллионов рублей.
Анастасия Чинкова

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