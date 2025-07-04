«Полиэтиленовая матрёшка»: Собчак высказалась о феномене популярности Кадышевой

04 июля 2025, 19:17

Собчак призвала Кадышеву поднимать цены на корпоративы на фоне популярности

Надежда Кадышева (фото: РИА Новости/Станислав Жданов)

Журналистка Ксения Собчак высказалась о популярности певицы Надежды Кадышевой среди молодёжи. В видео на своём на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» она назвала артистку «полиэтиленовой матрёшкой».





Телеведущая заявила, что считает случайностью популярность Кадышевой. Такую же востребованность у публики, по её словам, может вызвать любой исполнитель или композиция.





«Надежда Кадышева, пора уже это сказать, – это не русское, а такое искаженное, псевдорусское. Полиэтиленовая матрёшка в турецком платке на жостовском подносе, нарисованном нейросетью», – с иронией высказалась Собчак.