«Полиэтиленовая матрёшка»: Собчак высказалась о феномене популярности Кадышевой
Собчак призвала Кадышеву поднимать цены на корпоративы на фоне популярности
Журналистка Ксения Собчак высказалась о популярности певицы Надежды Кадышевой среди молодёжи. В видео на своём на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» она назвала артистку «полиэтиленовой матрёшкой».
Телеведущая заявила, что считает случайностью популярность Кадышевой. Такую же востребованность у публики, по её словам, может вызвать любой исполнитель или композиция.
«Надежда Кадышева, пора уже это сказать, – это не русское, а такое искаженное, псевдорусское. Полиэтиленовая матрёшка в турецком платке на жостовском подносе, нарисованном нейросетью», – с иронией высказалась Собчак.Несмотря на это, журналистка призвала Кадышеву поднимать цены на корпоративы, «пока прёт».
Напомним, что Надежда Кадышева стала популярной среди зумеров, когда в соцсетях завирусились её песни и видео с концертов ансамбля «Золотое кольцо». После этого размер гонорара звезды вырос до 20 миллионов рублей.