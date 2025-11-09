«Все темы — про деревню»: Певица Анна Асти может завершить карьеру

09 ноября 2025, 14:12

Коллеги певицы Анны Асти уверены, что она может завершить свою карьеру

Анна Асти (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Певица Анна Асти может уйти со сцены. Собеседница из близкого окружения артистки утверждает, что исполнительница хита «По барам» всё больше отдаляется от столичной жизни и, по сути, теряет интерес к профессиональной деятельности. Информацию приводит Super.





Источник рассказал, что знаменитость почти не обсуждает работу. Отмечается, что она будто переехала в сельскую жизнь, предпочитая шумным вечеринкам спокойный быт и общение с животными.





«С ней уже не о чем разговаривать. Все темы — про деревню», — говорится в материале.