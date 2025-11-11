MARGO рассказала о новой коллаборации с 6ix9ine и реакции рэпера на Россию
Российская певица MARGO (настоящее имя — Маргарита Овсянникова) поделилась с Super деталями своей новой совместной работы с американским рэпером 6ix9ine.
После коллаборации с Lil Pump артистка объявила о записи трека, посвящённого её критикам и хейтерам.
По словам MARGO, работа над песней проходила удалённо — они созвонились, обсудили детали и сразу приступили к записи.
Певица отметила, что рэпер оказался идеальным партнёром для этого проекта. Хотя не уточняется, будет ли песня агрессивным диссом, посыл трека, по словам MARGO, вдохновляющий: она хочет показать, как правильно относиться к критике и не обращать внимания на негатив окружающих.
Также артистка рассказала, что 6ix9ine произвёл на неё впечатление как реальный и адекватный человек, не строящий из себя образ в соцсетях. Рэпер выразил желание встретиться лично и посетить Россию, что, по словам MARGO, может произойти в ближайшее время.
