P. Diddy стал помощником священника в тюремной часовне

Рэпер P. Diddy работает в библиотеке и ведёт документацию в Форт-Дикс
Рэпер P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс), который 30 октября был переведён в тюрьму Форт-Дикс, активно участвует в реабилитационной программе для зависимых и занял новую должность — помощника священника в тюремной часовне. Об этом сообщает CBS News.



В обязанности музыканта входит работа с религиозной библиотекой, уборка кабинета священника и ведение документации. По словам представителя Комбса, Юды Энгельмайера, в библиотеке царит «тёплая, уважительная и плодотворная атмосфера».

Однако 3 ноября рэпер столкнулся с проблемами — он нарушил правила тюрьмы, совершив несанкционированный звонок адвокату, а ранее сотрудники учреждения обнаружили у него самодельный алкоголь, приготовленный прямо в заключении.

Софья Метелева

