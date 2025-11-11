P. Diddy стал помощником священника в тюремной часовне

11 ноября 2025, 16:37

Рэпер P. Diddy работает в библиотеке и ведёт документацию в Форт-Дикс

P. Diddy (Фото: Instagram* / @diddy)

Рэпер P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс), который 30 октября был переведён в тюрьму Форт-Дикс, активно участвует в реабилитационной программе для зависимых и занял новую должность — помощника священника в тюремной часовне. Об этом сообщает CBS News.