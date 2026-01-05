«Пожелайте нам удачи»: блогеры Аня Покров и Артур Бабич улетели на край света

05 января 2026, 21:49

Блогеры Аня Покров и Артур Бабич отправились в арктическое путешествие

Аня Покров и Артур Бабич (Фото: Telegram-канал / @pokrov90avocado)

Аня Покров и Артур Бабич решили начать год с экстремальных впечатлений и отправились на самый север России.





В своём Telegram-канале блогерша сообщила, что пара прилетела в Мурманск — неофициальную столицу русской Арктики. Уже по прилёте путешественников встретили суровые погодные условия: температура воздуха опустилась до −30 градусов.





«Тут −30, прикиньте! Сейчас едем в Териберку, искать северное сияние и смотреть настоящую Арктику. Пожелайте нам удачи», — написала Аня, поделившись первыми эмоциями от поездки.