«Пожелайте нам удачи»: блогеры Аня Покров и Артур Бабич улетели на край света
Аня Покров и Артур Бабич решили начать год с экстремальных впечатлений и отправились на самый север России.
В своём Telegram-канале блогерша сообщила, что пара прилетела в Мурманск — неофициальную столицу русской Арктики. Уже по прилёте путешественников встретили суровые погодные условия: температура воздуха опустилась до −30 градусов.
«Тут −30, прикиньте! Сейчас едем в Териберку, искать северное сияние и смотреть настоящую Арктику. Пожелайте нам удачи», — написала Аня, поделившись первыми эмоциями от поездки.Подписчики тут же активно отреагировали на публикацию. Среди них нашлись и жители Заполярья, которые предложили блогерам встретиться и показать местные красоты. Покров и Бабич признались, что их арктическое путешествие продлится всего два-три дня, а главная цель поездки — увидеть северное сияние во всей его красе. Пара надеется, что погода окажется благосклонной и им удастся поймать это редкое природное явление.