Вокалист группы Måneskin заявил о помолвке с Дав Кэмерон

Дамиано Давид рассказал о помолвке с Дав Кэмерон
Дав Кэмерон и Дамиано Давид (Фото: Instagram* / @damianodavid)

Певец и вокалист группы Måneskin Дамиано Давид опубликовал в своём блоге серию романтичных фотографий с возлюбленной Дав Кэмерон, на которых внимание поклонников привлекло кольцо на её пальце.



Дамиано подписал снимки словами о том, что этот год будет прекрасным, официально подтвердив слухи о помолвке, которые ходили о паре последние несколько месяцев.

Слухи о возможной помолвке влюблённых появились ещё в октябре, когда папарацци запечатлели Дав с тем же украшением на пальце, но тогда ни Дамиано, ни Дав не комментировали ситуацию. Пока дата свадьбы остаётся неизвестной, но фанаты уже обсуждают, что торжество обещает быть ярким и незабываемым.

Софья Метелева

