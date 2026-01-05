Вокалист группы Måneskin заявил о помолвке с Дав Кэмерон
Певец и вокалист группы Måneskin Дамиано Давид опубликовал в своём блоге серию романтичных фотографий с возлюбленной Дав Кэмерон, на которых внимание поклонников привлекло кольцо на её пальце.
Дамиано подписал снимки словами о том, что этот год будет прекрасным, официально подтвердив слухи о помолвке, которые ходили о паре последние несколько месяцев.
Слухи о возможной помолвке влюблённых появились ещё в октябре, когда папарацци запечатлели Дав с тем же украшением на пальце, но тогда ни Дамиано, ни Дав не комментировали ситуацию. Пока дата свадьбы остаётся неизвестной, но фанаты уже обсуждают, что торжество обещает быть ярким и незабываемым.
