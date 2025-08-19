Количество заказов свитера, в котором Лавров был на Аляске, выросло в 48 раз
Количество заказов свитера «СССР» от бренда SelSovet значительно возросло после того, как глава МИД России Сергей Лавров появился в нём на саммите на Аляске.
По данным сервиса долевой оплаты «Долями», в период с 15 по 16 августа заказы на этот свитер увеличились в 48 раз по сравнению с аналогичными днями неделей ранее. Аналитики отметили, что среднее количество заказов за указанные даты превысило средний показатель за 8 – 9 августа и оказалось выше среднего дневного показателя за весь период с 1 по 16 августа в 6,5 раза.
Эксперты подчеркнули, что данный случай является ярким примером быстрого появления потребительских трендов, подчеркивая влияние публичных фигур на рынок моды и потребительские предпочтения.
Ранее сообщалось, что российский народ продемонстрировал любовь к своему президенту Владимиру Путину буквально за считанные часы. После выхода документального фильма, в котором российский лидер делится своими гастрономическими предпочтениями, россияне бросились скупать тот самый кефир, которым глава государства угощал журналистов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
