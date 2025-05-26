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«С трудом провернула»: Собчак о мести бывшему избраннику, которого застала с любовницей

Собчак рассказала о мести бывшему избраннику, которого застала с любовницей
Ксения Собчак (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Ксения Собчак (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Скандальная журналистка Ксения Собчак рассказала в личном блоге о том, как отомстила бывшему избраннику, которого застукала с любовницей.
Ксения Анатольевна пояснила, что «запускала» о себе в прессу как правдивые данные, так и слухи. О каком экс-избраннике речь не сказано, но уточняется, что светская львица хотела его пристыдить и «слила» снимки знакомой журналистке.

«Однажды застала своего парня с девушкой и решила, чтобы его пристыдить, их фотографии отдать в прессу. Чтобы утром, когда выйдет газета, предъявить ему: «Как ты мог меня публично опозорить?». С очень большим трудом я все это провернула, потому что журналистка, к которой я обратилась, побоялась влиться в чужую личную жизнь», — поделилась Собчак.
Нынешним избранником Собчак является режиссер Константин Богомолов, до этого она была замужем за актером Максимом Виторганом, от которого у нее родился сын Платон.

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#россия
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#новости
«Мы не дружим»: Ксения Бородина рассказала о встрече с Бузовой на шоу после паузы в общении
Бородина после встречи с Бузовой на шоу рассказала, что не дружит с ведущей
26 мая 2025, 15:02

Ксения Бородина (фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина после недавней встречи с Ольгой Бузовой рассказала, что не дружит с ведущей. Об этом стало известно после выхода нового выпуска шоу «Сокровища императора».
Бородина стала участницей проекта вместе с возлюбленным Николаем Сердюковым. Встреча с ведущей шоу Ольгой Бузовой спровоцировала двух знаменитостей на диалог.

После колкой беседы уже за кадром Бородина поделилась — они с Бузовой никогда не были подругами.

«Мы не дружим, мы не приятельницы. Мы просто не общаемся. У Оли есть свой круг подруг — у меня свой. Но это проект Оли, и я приехала сюда. Не чувствую здесь как-то дискомфортно себя, от того, что она ведущая, а я — участница», — пояснила она.

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#шоу-бизнес
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«Люблю-то я тебя»: Волочкова поблагодарила дочь за вкусный стол на свадьбе
В соцсетях выложили видео, на котором Волочкова неудачно дочери призналась в любви
26 мая 2025, 15:00

Анастасия Волочкова (фото: Instagram* @volochkova_art)

В социальных сетях появилось видео со свадьбы дочери Анастасии Волочковой — 19-летней Ариадны. На нём балерина пыталась сказать девушке, что любит её. Признание получилось нескладным.
Видео опубликовал телеграм-канал «Алёна, Блин!». «Выступление» артистки, скорее, представляет собой оду еде, нежели откровенный разговор по душам с дочерью.
«Спасибо большое, что ты меня накормила сегодня, и так приятно было… Дело не в том, что ты меня накормила, а в том, что… Знаешь, какие-то вот блюда были для меня, вот ты знала, что я люблю. Я сейчас буду плакать: люблю-то я тебя. Спасибо за устрицы, спасибо за эту рыбку, за рукколу, за салатные листики», — сказала артистка.
Свадьба Ариадны и Никиты Григоряна состоялась 26 апреля, торжество прошло в тронном зале особняка Мясникова в Санкт-Петербурге. Незадолго до свадьбы возлюбленные обвенчались.

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*запрещён в РФ.
#свадьба
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«Душно не будет»: Ивлеева о работе в СМИ после отмены на ТВ
Блогер Настя Ивлеева создала авторское СМИ после отмены на ТВ
26 мая 2025, 14:14

Анастасия Ивлеева (Фото: Telegram/@ivleeva360)

Скандальная блогер Анастасия Ивлеева создала авторское СМИ после отмены на телевидении. Подробностями она поделилась в личном блоге.
«Я собрала отличную команду, чтобы вместе рассказывать вам про важное, свежее, настоящее и в интересных форматах. Разумеется, мой фирменный юмор никуда не исчезнет, а продолжит жить и процветать. Душно не будет», — сказано в публикации.
Работу своего медиа Ивлеева начала с прогноза погоды на конец текущего месяца.

Анастасия лишилась контрактов и работы на телевидении после «голой» вечеринки. Репутацию она не может восстановить до сих пор. В середине мая ведущий Андрей Малахов говорил о том, что готов на большое интервью с Ивлеевой, которое, по его мнению, должно длиться несколько дней.

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#мир
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#анастасия ивлеева
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Бритни Спирс провела ночь с P. Diddy перед знаменитым провалом на MTV VMA 2007
26 мая 2025, 14:10

Бритни Спирс (Фото: Instagram*/britneyspears)

Бритни Спирс провела ночь с P. Diddy (Шон Комбс) перед своим знаменитым провалом на MTV VMA в 2007 году. Как пишет Page Six, детали выяснились из показаний бывшей возлюбленной рэпера Кэсси Вентуры.
Говоря об одной из скандальных вечеринок, Вентура упомянула Бритни, а позже стало известно, что звезды «всю ночь веселились» в компании P. Diddy и Пэрис Хилтон. Вечеринка закончилась ранним утром 8 сентября.

На следующий день, 9 сентября, Бритни должна была выступить с грандиозным шоу на MTV Music Video Awards, однако фанаты раскритиковали певицу за внешний вид, фонограмму и хореографию. Бритни Спирс вспоминала, что в день перед выступлением «все шло не так», упомянув проблемы с наращенными волосами, костюмом и головокружение, о причинах которого умолчала.

Шона Комбса обвиняют в ряде секс-преступлений.

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#мир
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#звёзды
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Неравный брак и материнство в 53 года: чем Марина Федункив не угодила хейтерам и почему терпела издевательства бывшего мужа
26 мая 2025, 14:03

Марина Федункив (фото: Instagram* / marina_phedunkiv)

Известная актриса и юмористка Марина Федункив в ноябре 2024 года впервые стала мамой. Ребёнка артистка родила в 53 года, отцом стал её супруг — итальянский предприниматель Стефано Маджи. Как сложилась судьба артистки и почему её решение стать мамой вызвало бурную реакцию в обществе, расскажет «Радио 1».

Марина Федункив — мама в 53


В ноябре 2024 года актриса и юмористка Марина Федункив впервые стала мамой. Звезда родила сына в возрасте 53 лет. Для её супруга, итальянского предпринимателя Стефано Маджи, этот ребёнок также стал первенцем.

Изначально Федункив не делилась деталями личной жизни. Имя малыша актриса держала в секрете около полугода. Впервые она рассказала о сыне на съёмках шоу Comedy Club.

Критика и поддержка после рождения ребёнка


Рождение ребёнка вызвало широкий резонанс в обществе. Многие поздравляли актрису, выражая поддержку и восхищение её смелостью. Однако в сети также появились негативные комментарии, осуждающие позднее материнство.
Юмористку обвиняли в том, что ребенка в первый класс поведет мать-пенсионерка.

«А на выпускной вообще никто не придет», — писали в сети.

Пользователи соцсетей сомневались, сможет ли Федункив воспитать ребёнка в таком возрасте, и допускали, что актриса прибегла к услугам суррогатной матери. На это артистка ответила, что самостоятельно выносила и родила сына, а возможность материнства в зрелом возрасте обеспечила заранее — с помощью криоконсервации яйцеклеток.

Марина Федункив с супругом (фото: Instagram* / marina_phedunkiv)

Болезненный опыт прошлого: ушла от тирана


Федункив не раз рассказывала о сложной судьбе. В интервью YouTube-каналу «Алена, Блин!» она откровенно говорила о пережитом домашнем насилии. Её бывший супруг, по словам актрисы, систематически избивал ее, употреблял запрещённые вещества, воровал деньги и угрожал, если она обращалась в полицию.

Марина признавалась, что в тот период находилась в состоянии психологической зависимости и не сразу смогла разорвать отношения, несмотря на угрозы и стыд. Кроме того, Марина его любила.

«Именно на излете этих отношений моя карьера пошла в гору, появились новые проекты и другие позитивные изменения в жизни», — отмечала артистка.

Только после смерти родителей бывшего мужа ей удалось окончательно уйти. Артистка признавалась: чтобы избавиться от чувства долга перед бывшим, Марине пришлось прибегнуть к помощи психологов.

«Я сказала, что он пропадет без меня, подохнет», — делилась актриса.

Этот опыт она позже описала в автобиографии «Жизнь сквозь смех. Реальная история нереальной женщины», изданной в 2021 году.

«Сейчас не понимаю, чего я боялась? Как будто какая-то пелена спала», — вспоминала Федункив.

Марина Федункив (фото: Instagram* / marina_phedunkiv)

Новый этап жизни и любовь


Настоящее счастье, по словам Федункив, она обрела позже. В 2021 году актриса вышла замуж за итальянского бизнесмена Стефано Маджи, который младше её на 13 лет. Пара познакомилась на дне рождения общего друга. Несмотря на разницу в возрасте и культуру, их отношения быстро стали серьёзными. Спустя год после знакомства Стефано сделал предложение.

«Мне повезло найти любовь и выйти замуж, уже по-настоящему, не гражданским браком. А главное — за человека, который всячески заботится уже обо мне и ценит мое отношение к нему», — писала Марина в книге.

Свадьбу влюблённые сыграли в августе 2021 года. Муж артистки предпочитает держаться в стороне от публичности, но признаётся, что гордится успехами жены и поддерживает её профессиональные достижения.

Марина Федункив с супругом (фото: Instagram* / marina_phedunkiv)

«К профессии не ревную совсем, у нас каждый занимается тем, от чего получает максимум удовольствия. Наоборот, я очень рад, что она востребована», — говорил он.

Роды и материнство


Федункив скрывала беременность от общественности. На публике она появлялась в свободной одежде, избегая обсуждений. Как рассказала сама актриса, к беременности она готовилась ответственно: бросила вредные привычки, прошла медицинские консультации и временно прекратила работу.

Роды прошли в России, муж актрисы присутствовал при появлении сына. Мальчика назвали Теодор — в честь деда Марины. Сейчас, по признанию артистки, вся их жизнь сосредоточена вокруг ребёнка.

Работа после рождения ребёнка


Несмотря на пополнение в семье, Федункив не ушла со сцены. После рождения сына она продолжает сниматься и участвовать в шоу, выстраивая график так, чтобы больше времени проводить с ребёнком. По словам артистки, она не стремится к роли домохозяйки, а предпочитает сохранять активную профессиональную жизнь.

Федункив подчёркивает, что важно оставаться в тонусе и заниматься любимым делом. Поэтому, хотя она сократила количество проектов, полностью отказываться от работы не планирует.

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