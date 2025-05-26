«С трудом провернула»: Собчак о мести бывшему избраннику, которого застала с любовницей

Ксения Собчак (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Скандальная журналистка Ксения Собчак рассказала в личном блоге о том, как отомстила бывшему избраннику, которого застукала с любовницей.
Ксения Анатольевна пояснила, что «запускала» о себе в прессу как правдивые данные, так и слухи. О каком экс-избраннике речь не сказано, но уточняется, что светская львица хотела его пристыдить и «слила» снимки знакомой журналистке.
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«Однажды застала своего парня с девушкой и решила, чтобы его пристыдить, их фотографии отдать в прессу. Чтобы утром, когда выйдет газета, предъявить ему: «Как ты мог меня публично опозорить?». С очень большим трудом я все это провернула, потому что журналистка, к которой я обратилась, побоялась влиться в чужую личную жизнь», — поделилась Собчак.Нынешним избранником Собчак является режиссер Константин Богомолов, до этого она была замужем за актером Максимом Виторганом, от которого у нее родился сын Платон.
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Никита Кротов