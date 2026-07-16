Ксения Собчак высказалась о концерте Егора Крида в «Лужниках»
Ксения Собчак посетила шоу Егора Крида в «Лужниках» и дала свою оценку. Об этом она написала в личном блоге.
По словам журналистки, никакого солд-аута не было. Она отметила, что накануне мероприятия организаторы внезапно убрали из продажи тысячи билетов и начали активно раздавать их школьникам и студентам, которые входят в целевую аудиторию исполнителя.
Кроме того, Собчак подчеркнула, что видела пустые места в фан-зоне, разреженный VIP-сектор и свободные места на трибунах. Она добавила, что во второй день концерта посещаемость могла быть ещё ниже из-за дождя, о чём свидетельствовали публикации в социальных сетях.
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