Стало известно, сколько билетов не удалось продать Егору Криду на свои концерты в «Лужниках»

13 июля 2026, 13:05

Baza: Около четверти билетов на концерты Крида в «Лужниках» не удалось продать

Егор Крид (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Около четверти билетов на распиаренные концерты Крида в «Лужниках» так никто и не купил. Об этом пишет Baza.