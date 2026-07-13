Стало известно, сколько билетов не удалось продать Егору Криду на свои концерты в «Лужниках»
Около четверти билетов на распиаренные концерты Крида в «Лужниках» так никто и не купил. Об этом пишет Baza.
Из 126 тысяч билетов на два концерта в «Лужниках» было продано около 96 тысяч. Половина из них нашла своих владельцев лишь в последние две недели. Причиной пониженного спроса мог стать негативный отклик в адрес исполнителя, который на весеннем концерте в Краснодаре начал «учить морали» своих зрителей, объясняя им, как следует вести себя на его выступлениях.
Новая программа шоу заметно отличалась от пршлой, которая вызвала множество нареканий. На предыдущем концерте публику поразили откровенные выступления, включая страстный поцелуй артиста с танцовщицей и выступление на шесте. На этот раз, по словам зрителей, концепция стала более сдержанной.
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