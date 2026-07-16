«Ждёт великий финал!»: Данила Козловский отреагировал на выход Аргентины в финал ЧМ-2026

16 июля 2026, 15:37

Данила Козловский поддержал аргентинскую сборную после победы над Англией

Данила Козловский (Фото: Instagram* / @danilakozlovsky)

Данила Козловский не смог скрыть эмоций после полуфинального матча чемпионата мира по футболу — 2026 между сборными Англии и Аргентины. Актёр, который давно болеет за аргентинскую команду, поделился впечатлениями от игры с подписчиками в личном блоге.





После финального свистка Козловский отметил важность предстоящего решающего матча и назвал выход Аргентины в финал большим футбольным событием.





«Нас ждёт великий финал! Я сейчас про футбол», — написал артист.