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«Ждёт великий финал!»: Данила Козловский отреагировал на выход Аргентины в финал ЧМ-2026

Данила Козловский поддержал аргентинскую сборную после победы над Англией
Данила Козловский (Фото: Instagram* / @danilakozlovsky)

Данила Козловский не смог скрыть эмоций после полуфинального матча чемпионата мира по футболу — 2026 между сборными Англии и Аргентины. Актёр, который давно болеет за аргентинскую команду, поделился впечатлениями от игры с подписчиками в личном блоге.



После финального свистка Козловский отметил важность предстоящего решающего матча и назвал выход Аргентины в финал большим футбольным событием.

«Нас ждёт великий финал! Я сейчас про футбол», — написал артист.
За полуфиналом также следил Максим Виторган, который традиционно поддерживает сборную Англии. После поражения любимой команды актёр признался, что остался разочарован ходом игры и отдельно раскритиковал решения главного тренера англичан Томаса Тухеля.

По мнению Виторгана, после того как Англия открыла счёт, команда слишком рано отказалась от активных действий и позволила Аргентине перехватить инициативу.

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