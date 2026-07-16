«Ждёт великий финал!»: Данила Козловский отреагировал на выход Аргентины в финал ЧМ-2026
Данила Козловский поддержал аргентинскую сборную после победы над Англией
Данила Козловский не смог скрыть эмоций после полуфинального матча чемпионата мира по футболу — 2026 между сборными Англии и Аргентины. Актёр, который давно болеет за аргентинскую команду, поделился впечатлениями от игры с подписчиками в личном блоге.
После финального свистка Козловский отметил важность предстоящего решающего матча и назвал выход Аргентины в финал большим футбольным событием.
«Нас ждёт великий финал! Я сейчас про футбол», — написал артист.За полуфиналом также следил Максим Виторган, который традиционно поддерживает сборную Англии. После поражения любимой команды актёр признался, что остался разочарован ходом игры и отдельно раскритиковал решения главного тренера англичан Томаса Тухеля.
По мнению Виторгана, после того как Англия открыла счёт, команда слишком рано отказалась от активных действий и позволила Аргентине перехватить инициативу.