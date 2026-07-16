«Это чистый стёб!»: блогер Мариам Тилляева отреагировала на хейт с соцсетях
Мариам Тилляева объяснила шутку о детях богатых родителей после критики в Сети
Мариам Тилляева прокомментировала реакцию пользователей на своё видео о молодых людях из состоятельных семей. После того как ролик вызвал обсуждение в Сети, блогер объяснила, что её слова были шуткой и не были направлены на конкретных людей.
В разговоре с Super Тилляева отметила, что подобные публикации являются частью её постоянной рубрики, в которой она с юмором разбирает стереотипы о богатой жизни и поведении представителей обеспеченных кругов.
«Слушайте, ну это же чистый стёб! Те, кто меня читают, знают, что я обожаю шутить про всю эту нашу "богатую лакшери жизнь" и её стереотипы. У меня эта рубрика идёт уже кучу времени, просто в этот раз под раздачу попали мальчики», — рассказала блогер.По словам Мариам, в своих видео она высмеивает не самих людей с высоким достатком, а определённые типажи и привычки, которые часто становятся объектом шуток в интернете. Среди таких образов она назвала молодых людей, которые демонстрируют статусность, рассказывают о «бизнесе» и делают акцент на внешней стороне роскошной жизни.
«Все же встречали этих "генеральных директоров папиного настроения" или криптоинвесторов, у которых все деньги вечно "в крипте", когда приносят счёт? Так что включаем самоиронию и не принимаем на свой счёт», — отметила Тилляева.Блогер также добавила, что не планирует отказываться от подобного формата и уже готовит новые выпуски. По её словам, в следующих роликах объектом шуток станут уже девушки.