Ксения Собчак высказалась о Мелании Трамп и Кейт Миддлтон в «боярках»

Ксения Собчак (фото: Telegram @ksbchk)
Ксения Собчак в своём Telegram-канале заявила, что меховая шапка стала новым мировым трендом. В России она известна под названием «боярка» или «кубанка», но её активно носят зарубежные звёзды.
«Вряд ли Роузи Хантингтон-Уайтли, Кендалл Дженнер или Нара Смит в курсе такого нейминга, но носят они их с удовольствием. У Кейт Миддлтон целая коллекция таких шапок в разных мехах, выгуливала этот головной убор и Мелания Трамп», – написала журналистка.Фото: iStock/paultarasenko
Также она отметила, что такие меховые шапки в России буквально заложены в ДНК. Подтверждение тому певицы Катя IOWA и Инстасамка, которые тоже неоднократно появлялись в них на фото и публике.
Читайте также:
Накладной живот и нелюбовь к детям: Собчак возмутила общественность методами воспитания сына от Виторгана
Ксения Собчак представила список правил, по которым воспитывает сына Платона
Собчак занялась новым делом об изнасиловании ребенка в тувинском селе О-Шынаа
Анастасия Чинкова