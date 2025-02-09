Накладной живот и нелюбовь к детям: Собчак возмутила общественность методами воспитания сына от Виторгана

Ксения Собчак (Фото: Инстаграм* @xenia_sobchak)
Накануне журналистка Ксения Собчак на своей странице в социальной сети рассказала о том, какие правила она установила для своего 9-летнего сына Платона. Далеко не все подписчики смогли их оценить по достоинству. Некоторые осудили её методы воспитания.
Ненавидела детей, но родилаМного лет назад Ксения Собчак выражала поддержку тем, кто не желал иметь детей. Да и сама журналистка неоднократно напоминала о нелюбви к малышам и совсем не планировала рожать. Собчак была занята своей карьерой, не представляла себе, что такое материнство. Много раз на страницах своего блога Ксения нелестно высказывалась в адрес детей и даже осуждала тех, кто заводит малышей. Должно было пройти достаточное количество лет до того момента, как журналистка всё же решилась вступить в ряды тех, кого ненавидела.
Собчак заключила брак с актёром Максимом Виторганом и в 2016 году взбудоражила публику информацией о беременности. Тогда же возникло огромное количество слухов. Пресса говорила, что Ксения Собчак якобы носит накладной живот, а в реальности же ребёнка ей вынашивает суррогатная мама. Не забывали и о ненависти Собчак к детям и поражались её отказу от собственных принципов. В отцы наследника записывали кого угодно, но не Максима Виторгана. Муж и жена с достоинством выдержали этот поток слухов о себе, и 18 ноября 2016 года в подмосковном роддоме «Лапино» Ксения родила сына, о чём сразу сообщила на своей странице в социальной сети и назвала этот день самым счастливым в жизни.
Максим Виторган с сыном Платоном (Фото: Инстаграм* @mvitorgan)
На три месяца Собчак пропала из публичного пространства, как сама она уточнила, чтобы насладиться радостью материнства. Причём она сама отметила то, что нет ничего круче, чем быть мамой. Нужно подходить к этому осознанно и ответственно, подчеркивала она. А ещё журналистка посоветовала женщинам рожать, когда они будут к этому готовы.
Ксения Собчак и Максим Виторган, несмотря на свою занятость, пытались уделять Платону как можно больше внимания. Новоиспеченным родителям было важно создать вокруг мальчика атмосферу любви и заботы.
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Однако в 2019 году пара решила развестись. Малыш остался жить с мамой, но Собчак никогда не ограничивала общение мальчика с отцом. Они видятся, когда захотят, летают в отпуск. А на всех днях рождения Платона непременно присутствуют оба родителя. На своей странице в соцсети Ксения Собчак часто публикует фотографии и видео с сыном, рассказывает о построении здоровых взаимоотношений с сыном. Один из таких постов вызвал накануне бурное обсуждение. Пользователи Сети в резкой форме раскритиковали методы воспитания Собчак.
Правила воспитания ребенкаПервый пункт правил оказался связан с едой. Ксения предпочитает здоровое питание, и Платону она пытается привить определённые принципы уже в раннем возрасте. Мама ограничивает количество съеденных сладостей и выпитой газировки, однако не запрещает их полностью, чтобы не появилось ощущение «сладости запретного плода». Дома никаких таких продуктов нет, но на детских праздниках, где бывает мальчик, он ест всё то, что и остальные малыши. Еще Собчак много говорит с сыном о том, почему сладости нельзя употреблять каждый день. Собчак хочет, чтобы сын понимал причины отсутствия всего этого на их кухне.
Во втором пункте правил говорится об уроках. Платон сейчас учится в первом классе, и журналистка сразу для него уточнила: домашние задания — это всецело его зона ответственности. Мальчику нужно делать их самому, без постоянного надзора со стороны мамы, папы или гувернера. Если Платон попросил о помощи, то любой взрослый ему всё объяснит и подскажет, в каком направлении двигаться, но делает мальчик всё сам.
Ксения Собчак с сыном Платоном(Фото: Инстаграм* @xenia_sobchak)
Другое правило касается пробуждения по утрам. Ксения хочет, чтобы Платон просыпался самостоятельно, заправлял постель, делал зарядку, принимал холодный душ и завтракал. Здесь у журналистки еще не все получается, однако некоторые успехи уже есть, а впоследствии Собчак собирается добиться желаемого, доведя утреннюю рутину до автоматизма.
Ксения ограничивает своего сына в пользовании гаджетами. Платон может брать планшет только на 2 часа в выходные, в будни у него нет к нему доступа. Он может лишь посмотреть мультфильм в том случае, если у мальчика осталось лишнее время. Причём во время приема пищи смотреть телевизор или мультфильмы запрещено. В расписании Платона присутствуют ежедневные часовые занятия спортом. Необходимость физической активности Ксения приравнивает к важности выполнения домашних заданий.
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За промахи журналистка Платона не ругает, но за оплошности она наказывает мальчика. Этим Собчак пытается укоренить в сознании мальчика взаимосвязь между неправильными решениями или плохим поведением и следующим за ними дискомфортом. Однако это вовсе не значит, что он — плохой. Собчак регулярно говорит сыну: если даже его поступки расстраивают маму и папу, он для них всё равно самый лучший и любимый. Сам Платон не огорчает родителей, печалят именно его просчеты, которые можно исправить.
Ксения Собчак с сыном Платоном(Фото: Инстаграм* @xenia_sobchak)
Публикация таких правил вызвала бурную реакцию. Мальчика комментаторы называли бедным ребёнком, которого лишили всех радостей в жизни, в том числе и прекрасных детских воспоминаний, поскольку он живёт лишь по правилам, а не в удовольствие. Люди отмечали, что малыша родители ограничивают. Например, мальчику не разрешают использовать гаджеты по его собственному усмотрению, но сами, наверняка, не выпускают их из рук. Нашлись и те, кто обвинил Собчак в попытках удовлетворить собственный эгоизм за счёт малыша. Говорили, что якобы Ксении самой в детстве все разрешают, а она придумала непонятные правила из-за болезненного самолюбия.
Не обошлось и без упрёков от тех, кто помнит скандальное поведение Ксении. Поклонники Собчак отмечали разумность таких ограничений и установок для формирования у мальчика здоровых привычек. А большинство из критиков журналистки даже внимания не обратили на публикацию Ксении двухмесячной давности. В день рождения Платона Собчак поделилась другими правилами, которые не привели к огромному количеству обвинений.
Ксения Собчак (Фото: Инстаграм* @xenia_sobchak)
Ксения написала о том, что за 8 лет материнства она очень многое осознала. Журналистка уточнила, что никогда не говорит гадостей в адрес Максима Виторгана, потому что ее сын должен понимать: его папа самый лучший и поэтому мама, разведясь с актером, всегда его лишь хвалит и искренне восхищается. И даже если Виторган не всегда поблизости, нельзя обесценивать важность его регулярного присутствия в жизни малыша.
Собчак осознает, что должна давать мальчику свободу, но при этом весьма ясно обозначать границы дозволенного.
«Ребёнок, ограниченный во всём, вырастет рабом, а ребёнок без границ — самодуром», — обратила внимание Ксения Собчак.
Ещё журналистка подчеркнула, что иностранные языки эффективнее всего учить в раннем возрасте, потому что тогда они лучше усваиваются. Собчак считает, что важно каждый день говорить Платону, как она его любит и ценит, а ещё много обнимать. В таком своде правил не нашли к чему придраться даже ненавистники журналистки.
Не заметили пользователи Сети и того, как Ксения поехала в кардиологическое отделение больницы поздравлять с Новым годом больную девочку и взяла с собой сына, не страшась травмировать его психику.
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