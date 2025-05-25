«Ждите новую меня»: Собчак собралась лечь под нож пластического хирурга

Ксения Собчак (Фото: Инстаграм* @xenia_sobchak)
Журналистка Ксения Собчак рассказала о предстоящих изменениях во внешности.
В своем личном блоге Ксения Собчак опубликовала интервью в формате «было или не было», в котором коротко отвечала на различные вопросы.
У журналистки поинтересовались, задумывалась ли она о пластических операциях.
Ксения не раз признавалась в других интервью, что не считает себя красивой. Она уже обращалась за консультациями к специалистам и хотела омолодиться с помощью процедур.
Однако многие поклонники Ксении не понимают, зачем ей ложиться под нож хирурга, ведь она и так выглядит потрясающе.
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У журналистки поинтересовались, задумывалась ли она о пластических операциях.
«Было и есть. Так что ждите новую меня», — ответила Собчак и посмеялась.
Ксения не раз признавалась в других интервью, что не считает себя красивой. Она уже обращалась за консультациями к специалистам и хотела омолодиться с помощью процедур.
Однако многие поклонники Ксении не понимают, зачем ей ложиться под нож хирурга, ведь она и так выглядит потрясающе.
«Собчак такая красивая. Вообще не понимаю хейта по поводу ее внешности», «Ксения стала очень роскошной женщиной, хочется смотреть и любоваться», «Похудела, похорошела как», «С каждым годом становится все краше», — написали фолловеры.
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Ольга Енгалычева