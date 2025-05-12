Анна Заворотнюк показала доставшийся от мамы загородный дом

Анна Заворотнюк (фото: Instagram* @anna_zavorotnyuk)
Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк после рождения ребёнка решила остаться в Москве с родными вместо того, чтобы возвращаться в Дубай к мужу. Анна планирует провести всё лето в России, поскольку в ОАЭ сейчас становится очень жарко, и там не поучится комфортно гулять с малышом.
Наследница звезды обосновалась в загородном доме, ранее принадлежавшем её покойной матери. Заворотнюк в личном блоге показала, что с наступлением весны коттедж превратился в райский уголок, утопающий в зелени. Дом окружён лесом, а в саду гуляют утки.
Ранее близкие Анастасии скрывали от широкой публики, как выглядит её особняк, чтобы ограбить тяжёло больную актрису от назойливой общественности. Однако теперь Анна всё чаще стала показывать дом снаружи и внутри.
Выяснилось, что в коттедже на втором этаже есть терраса, с которой открывается прекрасный вид на окрестности. Участок вокруг дома довольно большой и хорошо ухоженный. Также рядом не наблюдается соседей, поэтому приватность всем членам семьи Заворотнюк обеспечена.
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*запрещён в РФ
Ранее близкие Анастасии скрывали от широкой публики, как выглядит её особняк, чтобы ограбить тяжёло больную актрису от назойливой общественности. Однако теперь Анна всё чаще стала показывать дом снаружи и внутри.
Выяснилось, что в коттедже на втором этаже есть терраса, с которой открывается прекрасный вид на окрестности. Участок вокруг дома довольно большой и хорошо ухоженный. Также рядом не наблюдается соседей, поэтому приватность всем членам семьи Заворотнюк обеспечена.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова