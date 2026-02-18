Стало известно, что Лариса Долина не связана с недвижимостью и криптобизнесом
Директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин опроверг информацию о якобы поданной заявке на регистрацию товарного знака от имени артистки. Об этом сообщает «Пятый канал».
По его словам, исполнительница не собирается открывать агентство недвижимости или криптобменник под названием «Сохранить и преумножить» и не подавала соответствующие документы в Роспатент.
Пудовкин подчеркнул, что в данном случае есть признаки мошенничества, и отметил, что народная артистка России не имеет и не будет иметь интересов в сфере недвижимости.
В настоящий момент Лариса Долина полностью сосредоточена на творчестве: она готовит новую программу, выступает на крупных сценах Москвы и Санкт-Петербурга, а также работает над выпуском новых песен и клипа.
Ранее на сайте Роспатента появилась информация о заявке, якобы поданной от имени Ларисы Долиной, на регистрацию товарного знака для компании, которая планировала заниматься сделками с недвижимостью и операциями с криптовалютой.
