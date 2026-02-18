Стало известно, что Лариса Долина не связана с недвижимостью и криптобизнесом

18 февраля 2026, 21:31

Директор Долиной опроверг регистрацию товарного знака в сфере недвижимости

Лариса Долина (Фото: Instagram* / @larisa.dolina.official)

Директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин опроверг информацию о якобы поданной заявке на регистрацию товарного знака от имени артистки. Об этом сообщает «Пятый канал».