«Кто чем наполнен, то и выплёскивает»: Мария Шукшина впервые высказалась о скандалах с сестрой Ольгой

Мария Шукшина (фото: Telegram @mariashukshina)
Ольга Шукшина уже более года судится со старшей сестрой Марией за творческое наследие отца – советского актёра и писателя Василия Шукшина. Пока закон на стороне старшей дочери артиста.
Мария не комментирует скандал в семье, поскольку не считает это нужным. Однако в интервью Вячеславу Манучарову актриса сделала исключение.
Тогда младшая сестра обрушилась с критикой в адрес актрисы. Она отметила, что, если Мария стремится учить страну, как жить, то у неё самой, прежде всего, должна быть идеальная семья.
Читайте также:
Мария Шукшина запретила «оживлять» своего отца в кино
Сын Бари Алибасова раскрыл тайны семьи Шукшиных и сделал признание: «Мне неприятна двуличная Маша, мне неприятна Оля»
«Мы очень боимся сообщать ей такие новости»: Федосеева-Шукшина может не выдержать очередного удара от дочери Марии
«Моя сестра Ольга постоянно подает в суд то на спектакль, то на театр, то на меня, то на маму. А мы всё время выигрываем. Так и живём… Кто чем наполнен, то и выплескивает – так говорят. Мне важнее больше сделать для людей и страны, а не участвовать в этих склоках. Там, видимо, другое мировоззрение», – отметила Мария в шоу «Эмпатия Манучи».К слову, совсем недавно Ольга обвинила Марию в том, что она совершенно забыла о 86-летней маме Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая нуждается в постоянной помощи и заботе.
Тогда младшая сестра обрушилась с критикой в адрес актрисы. Она отметила, что, если Мария стремится учить страну, как жить, то у неё самой, прежде всего, должна быть идеальная семья.
Читайте также:
Мария Шукшина запретила «оживлять» своего отца в кино
Сын Бари Алибасова раскрыл тайны семьи Шукшиных и сделал признание: «Мне неприятна двуличная Маша, мне неприятна Оля»
«Мы очень боимся сообщать ей такие новости»: Федосеева-Шукшина может не выдержать очередного удара от дочери Марии
Анастасия Чинкова