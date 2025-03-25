Сын Бари Алибасова раскрыл тайны семьи Шукшиных и сделал признание: «Мне неприятна двуличная Маша, мне неприятна Оля»

Мария Шукшина и Лидия Федосеева-Шукшина (фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной открыто заявляют о борьбе за наследство покойного отца Василия Шукшина. Из-за конфликта дочерей актриса очень страдает.
Сын Бари Алибасова, бывшего мужа Федосеевой-Шукшиной, заявил, что ему очень не нравится эта семья. Алибасов-младший убеждён, что пожилая артистка стала жертвой своих же очередей – Марии и Ольги.
В заключение сын продюсера отметил, что все права должна вернуть себе Лидия Федосеева-Шукшина и только ей должно быть позволено ими распоряжаться. В настоящее время права на квартиру принадлежат дочери Ольге, которая успела переписать на себя всё, первее Марии.
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«Поговорим о том, как Лидия Николаевна докатилась до того, что живёт в нищете и ей нечего оставить в наследство. Поговорим о петушиных боях её дочерей Оли и Маши, которые бьются за право обладать произведениями Василия Макаровича. Вся семья Шукшиных, кроме Ани (дочь Марии Шукшиной, – ред.), мне неприятна. Начиная с самого Василия Макаровича, творчество которого считаю переоценённым. Мне неприятна Лидия Николаевна, несмотря на то, что она была женой папы. Мне неприятна Мария – она достаточно двуличный человек. По факту ободрала маму как липку. Мне неприятна Оля – она поливала грязью нашу семью. Как бы я ни относился к семье Шукшиных, важно, чтобы восторжествовала справедливость», – написал Бари Алибасов-младший в своих соцсетях.Также мужчина высказался про брак отца с Федосеевой-Шукшиной. Он заявил, что в этих отношениях никто из супругов не был счастлив. К слову, будучи женой продюсера, актриса переписала на него свою квартиру, а после развода вернула права на недвижимость.
В заключение сын продюсера отметил, что все права должна вернуть себе Лидия Федосеева-Шукшина и только ей должно быть позволено ими распоряжаться. В настоящее время права на квартиру принадлежат дочери Ольге, которая успела переписать на себя всё, первее Марии.
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Анастасия Чинкова