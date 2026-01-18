«Кто эти организации?»: Дмитрий Певцов усомнился в механизме запрета фильмов

18 января 2026, 15:07

Дмитрий Певцов раскритиковал будущий запрет на выдачу прокатных удостоверений

Дмитрий Певцов (Фото: Instagram* @dima_pevtsov)

Актёр Дмитрий Певцов высказал сомнения в эффективности будущего закона о прокатных удостоверениях. Об этом он заявил в разговоре с корреспондентом ТАСС.





Певцов задался вопросом, кто именно будет выполнять новые нормы.

«Кто эти организации, какие структуры, какие подразделения будут заниматься исполнением этого закона? Каким образом?» — отметил он.