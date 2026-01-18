«Кто эти организации?»: Дмитрий Певцов усомнился в механизме запрета фильмов
Дмитрий Певцов раскритиковал будущий запрет на выдачу прокатных удостоверений
Актёр Дмитрий Певцов высказал сомнения в эффективности будущего закона о прокатных удостоверениях. Об этом он заявил в разговоре с корреспондентом ТАСС.
Певцов задался вопросом, кто именно будет выполнять новые нормы.
«Кто эти организации, какие структуры, какие подразделения будут заниматься исполнением этого закона? Каким образом?» — отметил он.Депутат добавил, что в России сейчас нет института цензуры и профессиональной редактуры, как это было в СССР. По его словам, у страны на текущий момент нет официальной государственной идеологии, которая могла бы определять чёткую политику в сфере культуры.
Напомним, что закон, который запрещает выдавать прокатные удостоверения фильмам, дискредитирующим духовно-нравственные ценности, начнет действовать с 1 марта 2026 года.