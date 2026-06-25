«Кто этот человек сегодня?»: Катя Лель посмеялась над словами Соседова о том, что ее нужно спасать от НЛО

25 июня 2026, 22:08

Катя Лель ответила Соседову на его слова о спасении певицы от инопланетян

Катя Лель (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Певица Катя Лель дала жесткий ответ на критику музыкального критика Сергея Соседова, заявив, что не намерена прислушиваться к его мнению. Об этом стало известно 25 июня.





В интервью Общественной Службе Новостей артистка назвала Соседова последним человеком, к кому бы она обратилась за профессиональным советом. Лель подчеркнула, что считает шоумена неактуальным, а его выпады в адрес коллег объясняет завистью к их успеху и востребованности.





«Кто этот человек сегодня? Я не считаю нужным обращать в принципе внимание на его комментарии и хейт», — прокомментировала исполнительница.