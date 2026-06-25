«Кто этот человек сегодня?»: Катя Лель посмеялась над словами Соседова о том, что ее нужно спасать от НЛО
Катя Лель ответила Соседову на его слова о спасении певицы от инопланетян
Певица Катя Лель дала жесткий ответ на критику музыкального критика Сергея Соседова, заявив, что не намерена прислушиваться к его мнению. Об этом стало известно 25 июня.
В интервью Общественной Службе Новостей артистка назвала Соседова последним человеком, к кому бы она обратилась за профессиональным советом. Лель подчеркнула, что считает шоумена неактуальным, а его выпады в адрес коллег объясняет завистью к их успеху и востребованности.
«Кто этот человек сегодня? Я не считаю нужным обращать в принципе внимание на его комментарии и хейт», — прокомментировала исполнительница.Конфликт Кати Лель и Сергея Соседова разгорелся на фоне громкой дискуссии о судьбе певицы Ирины Отиевой. Лель публично призвала коллег протянуть руку помощи Отиевой и помочь ей вернуться на большую сцену, однако Соседов встретил этот порыв в штыки. Музыкальный критик язвительно заметил, что сама Катя в последние годы куда чаще мелькает в новостях не с хитами, а с рассказами об НЛО.