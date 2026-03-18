«Кто гений нетворкинга?»: Рита Дакота раскрыла секрет успеха на препати «Оскара»
Певица Рита Дакота, завоевавшая внимание голливудской публики, поделилась необычным лайфхаком, благодаря которому ей удалось привлечь внимание на препати американской кинопремии «Оскар».
В личном блоге артистка рассказала, что на мероприятиях она никого не знала в лицо, поэтому решила надеть футболку с изображением рок-группы. Этот простой ход сработал как «крючок» для начала общения: к Дакоте подошли несколько музыкантов и киношных супервайзеров, чтобы поговорить о музыке.
«Так и вышло. В океане киношников и продюсеров на этих вечеринках ко мне сами подошли несколько классных музыкантов и киношных супервайзеров и заговорили о музыке. Кто гений нетворкинга?» — отметила Рита, подчеркивая, что иногда маленькая деталь помогает выделиться даже среди сотен известных гостей.