«Легенда радио»: сын Нагиева опубликовал редкие снимки Алисы Шер из 90-х

Старший сын Дмитрия Нагиева, Кирилл Нагиев, присоединился к популярному интернет-тренду и поделился архивными фотографиями со своей матерью — Алисой Шер.



В личном блоге актёр показал, как его мама выглядела в 90-е годы, а также добавил её современные снимки.

Среди ретро-кадров оказались и фотографии с участием самого Дмитрия Нагиева. Публикацию Кирилл сопроводил тёплой подписью, назвав Алису Шер «любимой мамой», а также отметил её вклад в радиоиндустрию, подчеркнув, что она была голосом «Радио Модер» и одной из самых узнаваемых фигур своего времени.

В 90-е годы Алиса Шер действительно считалась звездой радио и иконой стиля, а также была супругой одного из самых харизматичных артистов эпохи. После развода с Дмитрием Нагиевым в 2010 году она стала реже появляться в публичном пространстве: занялась писательством, выпустив несколько книг, в том числе с личными историями, и сегодня активно работает с детьми с особенностями развития.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
