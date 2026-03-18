Минус 30 миллионов рублей: у компании Джарахова возникли финансовые трудности
Не самые позитивные новости пришли из бизнес-сферы Эльдара Джарахова. Как выяснил «Звездач», компания артиста ООО «Кликклак Медиа» по итогам отчётного периода продемонстрировала серьёзный убыток.
Несмотря на выручку в размере 48 миллионов рублей, финансовый результат оказался отрицательным — минус 30 миллионов. Это говорит о значительных расходах, которые существенно превысили доходы проекта.
Пока остаётся неизвестным, с чем именно связаны такие показатели — возможны крупные инвестиции в контент, производство или развитие медийных проектов. Однако факт остаётся: на текущий момент бизнес Джарахова переживает не самый простой период.
