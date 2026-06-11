«Кто хочет быть брошенной?»: Этери Тутберидзе высказалась о личной жизни и воспитании дочери

11 июня 2026, 22:33

Этери Тутберидзе откровенно рассказала о статусе матери-одиночки

Этери Тутберидзе (Фото: Instagram* / @tutberidze.eteri)

Этери Тутберидзе впервые за долгое время откровенно высказалась о личной жизни и призналась, что никогда не мечтала воспитывать ребёнка в одиночку. Своими размышлениями наставник поделилась в шоу Alekó in my bag.