«Кто хочет быть брошенной?»: Этери Тутберидзе высказалась о личной жизни и воспитании дочери
Этери Тутберидзе впервые за долгое время откровенно высказалась о личной жизни и призналась, что никогда не мечтала воспитывать ребёнка в одиночку. Своими размышлениями наставник поделилась в шоу Alekó in my bag.
По словам Тутберидзе, она всегда представляла семью как союз двух родителей, однако жизненные обстоятельства сложились иначе. Тренер отметила, что решение о расставании было принято другой стороной, и ей пришлось самостоятельно справляться со всеми трудностями.
Этери призналась, что пережитый опыт сделал её сильнее и научил полагаться прежде всего на себя. При этом она подчеркнула, что не испытывает потребности срочно строить новые отношения и давно привыкла к самостоятельной жизни.
Отдельно тренер раскритиковала советы со стороны людей, которые рассуждают о чужих отношениях, не сталкиваясь с подобными ситуациями лично. По её мнению, оценивать чужие решения со стороны гораздо проще, чем оказаться перед сложным выбором самому.
Несмотря на испытания, Тутберидзе считает себя счастливым человеком. Она отметила, что смогла вырастить дочь, Диану Дэвис, и реализоваться в профессии, став одним из самых успешных тренеров в мировом фигурном катании. По словам наставника, именно эти достижения она считает главным результатом своей жизни.
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