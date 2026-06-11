«Шла к этому 10 лет»: Клава Кока подарила родителям собственный дом
Клава Кока поделилась радостной новостью с поклонниками — артистка приобрела дом для своих родителей. О важном событии певица рассказала в личном блоге, опубликовав совместный снимок с мамой и папой.
По словам исполнительницы, покупка собственного дома для родителей была одной из главных целей, к которой она стремилась на протяжении многих лет. Звезда призналась, что мечта всей семьи наконец стала реальностью.
Клава отметила, что путь к этому достижению занял около десяти лет. За это время певица смогла построить успешную карьеру и реализовать задуманное, обеспечив близких собственным жильём.
Поклонники артистки поздравили её с важным событием и отметили, что такой подарок родителям стал одним из самых трогательных поступков певицы за последнее время.
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