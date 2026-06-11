«Шла к этому 10 лет»: Клава Кока подарила родителям собственный дом

11 июня 2026, 22:22

Клава Кока исполнила мечту семьи и купила родителям дом

Клава Кока (Фото: Instagram* / @klavacoca)

Клава Кока поделилась радостной новостью с поклонниками — артистка приобрела дом для своих родителей. О важном событии певица рассказала в личном блоге, опубликовав совместный снимок с мамой и папой.