Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Скотина такая!»: в чем Наташа Королева обвинила Тарзана и почему их гастроли закончились скандалом

«Скотина такая!»: в чем Наташа Королева обвинила Тарзана и почему их гастроли закончились скандалом

04 октября 2024, 15:10
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

В мире отечественного шоу-бизнеса Наташа Королева на протяжении многих лет привлекает внимание публики своими экстравагантными выходками и скандалами, часто связаными с ее супругом — стриптизером Сергеем Глушко. Эта звездная пара не раз становилась предметом обсуждений, когда их личные конфликты выносились на федеральные каналы, а взаимные обвинения в неверности стали привычным делом. О том, что произошло между известными супругами на этот раз расскажет «Радио 1».

Шокирующее признание Наташи Королёвой


В конце августа Наташа Королева отпраздновала свадьбу своего единственного сына Архипа с бывшей стриптизершей Мелиссой Фокс, настоящее имя которой Анна Волынкина.



Событие, на котором присутствовали друзья и близкие семьи, прошло в Санкт-Петербурге.

После свадьбы семья отправилась отдыхать на Мальдивы, но перед отъездом они снялись в провокационном шоу, где Наташа шокировала зрителей откровенным признанием о Глушко: в эфире программы Владимира Маркони артистка рассказала о конфузе, который случился с ее супругом во время поездки перед гастролями в Австралию. Она призналась, что на одном из перелетов Глушко был в настолько нетрезвом состоянии, что еле стоял на ногах, а его буйное поведение вызывало беспокойство даже у самых опытных стюардесс, которые и так повидали немало.

По словам Королевой, их путешествие началось с проблем, едва они сели в самолет: несколько часов пара провела в салоне без возможности взлететь.

«Просидели несколько часов, не взлетая. Что-то случилось с бортом. Потом нас не выпускали, но это уже другая история. Серега на измене, был эмоционально заведен очень по этому поводу. Сначала он просто орал как Кинг Конг – выпустите нас!», — вспомнила Наташа Королева.

Пока экипаж задерживал выход музыкальной группы певицы из самолёта, Глушко испытывал серьёзный стресс из-за нахождения в замкнутом пространстве. Когда его, наконец, выпустили спустя несколько часов, он был так напряжён, что поддался на уговоры одного из гитаристов и отправился в бар, чтобы снять напряжение с помощью алкоголя.

«Произошла задержка между рейсами. Я не успела проследить, клянусь! Задержка, видимо, его и подкосила – Сережа с моим легендарным гитаристом каким-то образом нажрались вхлам! Обычно Сережа вообще не злоупотребляет такими вещами, но ситуация оказалась нервной», — рассказала Королёва.

Состояние Глушко ухудшилось через два часа после пересадки, и он едва держался на ногах. Его пришлось выводить из самолёта практически на руках.

Фото: РИА Новости / Андрей Стенин

Ситуация глазами Глушко

Сергей Глушко по-своему запомнил скандальную историю, связанную с их семейным путешествием, и не соглашается с версией, озвученной женой Наташей Королевой.

Согласно воспоминаниям артиста, он не был настолько пьян, как это описала Королева.

«Все вышли, а я был в каком-то отвлеченном состоянии. Я понимаю, что весь салон уже пустой. На мне одежды-то почти не было. У выхода стояла стюардесса, которая с нетерпением ждала, когда все уже выйдут, наконец. И стоит она, показывает на меня. А я уточняю – я? В салоне-то уже нет никого! Я встаю, иду к ней, этой красавице. На половину делаю так – ой, one момент, использую заветный пакетик. В этот момент улыбка уже меняется на оскал. Я гордо выхожу!» — поделился Глушко.

Когда началась регистрация, люди заметили, что артист спит на скамейке и сильно пьян. Певицу, как руководителя группы, вызвали для разговора и сообщили, что снимут его с рейса, если он не протрезвеет немедленно.

«Мне надо было так быстро принять решение, потому что его нельзя было снять с рейса! Я к нему подхожу, он лежит на скамейке в невменозе. Я к нему подхожу и – "Сережа, пожалуйста, приходи в себя! Скотина такая, ты зачем напился! Вспоминай свое модельное прошлое". Мне сказали – если он пройдет по ровной линии, не шатаясь, его пустят на рейс», — рассказывает Королёва.

К счастью, Глушко справился с задачей. Сегодня оба супруга с улыбкой вспоминают этот эпизод, который тогда стал огромным стрессом для Королевой и огромным позором для самого Глушко.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

К позорам и скандалам не привыкать

Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко уже давно привыкли к скандальным происшествиям в своей жизни.

Особо выделяется история с внебрачной дочерью певицы. Во время шоу Леры Кудрявцевой на федеральном канале певица огорошила всех заявлением о том, что у нее родилась дочь не от Тарзана.

Сияя от радости, Наташа рассказала, что ребенок появился в семье ее друга, которому она решила подарить свой биологический материал из добрых побуждений. Друг воспользовался подарком, и на свет появилась девочка.

Сразу два ключевых мужчины в жизни Наташи были в шоке от этого известия – Сергей Глушко и их сын Архип. Взбешенный Глушко устроил скандал на глазах у сотен зрителей, перевернул стол и ушел за кулисы, а сдерживать эмоциональный взрыв отца пришлось 19-летнему Архипу.

Читайте также:

«Открыла бордель, сутенерша»: кто поставил крест на карьере Варнавы и обвинил ее в разврате

«Жмот и скряга»: почему Агата Муцениеце назвала новый суд с Прилучным «адом» и с кем останутся дети

«Вытерли ноги»: почему Константин Меладзе ушел от Веры Брежневой и что с ней произошло в Европе
#история
#семья
#путешествие
#певица
#скандал
#инцидент
#шоу
#артист
#статьи
«Продал родную дочь за гроши»: как Незлобин, покинувший Россию после начала СВО, зарабатывает в США
04 октября 2024, 14:24

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Бывший резидент Comedy Club Александр Незлобин привлек внимание российской публики после скандального выступления в США. Пользователей Сети возмутило то, что артист сказал о своей маленькой дочери. Подробности – в материале «Радио 1».

Незлобин высмеял собственную дочь


В соцсетях стало популярным видео с одного из последних выступлений Незлобина в США, где комик не только произносит откровенные глупости, но и упоминает свою школьницу-дочь. В очередном стендапе Незлобин открыто высмеивает наследницу, утверждая, что после побега в Штаты девочка фактически превратилась в нищенку.

«Переехал сюда с двумя соседями, или как вы их еще называете – жена и дочь. Моя дочь еще маленькая, она ничего не знает о главной причине, почему мы сюда переехали. Она ничего не знает об СВО. Вчера она спросила – в нашей жизни что-то меняется, папочка? Ну, знаете, девчонка чувствует что-то. У них интуиция, они чувствуют бедность. Ну и она меня спросила – мы что, бедные? И я ей ответил – конечно, нет, милая, только ты бедная», – открыто посмеялся над положением дочки комик.

Общественность тут же сочла поведение Незлобина кощунственным. Комментаторы уверены, что подобными высказываниями юморист подает дочери дурной пример, и рано или поздно она его обязательно проучит.

«Серьезно? Унижать дочь перед всеми – это теперь точно тот уровень юмора?», «За гроши дочь родную продал! Ничего святого», «Она вырастит и припомнит ему унижения», – пишут возмущенные подписчики.

Среди зрителей, присутствовавших непосредственно в студии, нашлись те, кто создал петицию с требованием запретить Александру Незлобину выступления в США. Однако пока эта инициатива не собрала достаточное количество подписей.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Как живет Незлобин в США


Свою карьеру Незлобин начал еще во время обучения в университете Екатеринбурга. Там он присоединился к команде КВН и, как говорят его коллеги по сцене, благодаря связям он постепенно вошел в региональную тусовку Comedy Club. Через некоторое время начинающий комик переехал в Москву. Незлобин успел обзавестись в столице просторной недвижимостью и несколькими дорогими автомобилями. Однако после начала СВО на территории Украины он поспешил распродать имущество.

Последние два года Александр Незлобин сдавал роскошные апартаменты на Патриарших Прудах. 75-метровая двухкомнатная квартира долгое время обеспечивала ему возможность жить за границей на вырученные средства. Однако в конечном итоге юморист выставил на продажу и ее. Вероятно, это связано с нехваткой средств на содержание семьи за рубежом. В одном из интервью Незлобин признался, что заработок в США дается ему труднее.

«В России 3 тысячи долларов зарабатывает начинающий комик. В России, чтобы комику выйти в разряд — тысяча долларов за концерт, — достаточно полтора-два года. Здесь на то, чтобы столько зарабатывать, может уйти десять лет», — откровенничал юморист.

Читайте также:

«Открыла бордель, сутенерша»: кто поставил крест на карьере Варнавы и обвинил ее в разврате

Оргии и секс-тусовки: как российский актер Александр Робак связан с рэпером Пи Дидии, обвиняемом в насилии

«Вытерли ноги»: почему Константин Меладзе ушел от Веры Брежневой и что с ней произошло в Европе
#сша
#имущество
#концерт
#актёр
#квартира
#семьи
#интервью
#девочка
#бедность
#квн
#сво
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Открыла бордель, сутенерша»: кто поставил крест на карьере Варнавы и обвинил ее в разврате
03 октября 2024, 17:53

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Звезда Comedy Woman, актриса и ведущая Екатерина Варнава больше не выступает в престижном театре-кабаре Crave в центре Москвы и не появляется на федеральных каналах. Оказалось, что на ее карьере в комедийном жанре поставил крест брак с режиссером Александром Молочниковым. О том, как сейчас живет артистка расскажет «Радио 1».

Крест на карьере


Супруг Екатерины Варнавы Александр Молочников вскоре после начала СВО покинул страну. Вслед за ним уехала и юмористка. Однако уже через несколько месяцев Варнава успела пожалеть о содеянном и вернулась в Россию, но назад дороги уже не было. Ни бурлеска, ни телеэфиров, ни ролей в кино у юмористки уже не осталось.

Отчаявшись вернуть былую популярность, Варнава уехала в Дубай, окончательно разорвав все связи с Россией. Чтобы хоть как-то поправить финансовое положение, шатенка создала собственное кабаре-шоу, ради которого сбросила пятнадцать килограммов.

На днях юмористка устроила в Дубае экстравагантное выступление: под одной крышей оказались почти полностью обнаженные женщины и полуголые мужчины. Увиденное вызвало неоднозначную реакцию у комментаторов.
«Увидишь — вздрогнешь», «Разврат в прямом эфире», «Открыла бордель, сутенерша», «Всегда вульгарная была. Исход очевиден», — негодуют подписчики артистки.
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Проблемы с алкоголем


Варнава, ставшая популярной благодаря юмористическому проекту, призналась, что недооценивала свою депрессию. После закрытия Comedy она долго искала себя, и кризис в карьере совпал с разводом и переездом за границу. Поначалу актриса решила справиться с проблемами радикально: начала заедать стресс вредной пищей и запивать алкоголем. Она сама не заметила, как набрала лишний вес.

По словам Варнавы, выбраться из депрессии «очень сложно». Ей было непросто находить друзей вдали от родины. Актриса отметила, что за последние годы ее круг общения значительно сократился, и практически не осталось близких приятелей.

«Даже если ты искусственно занимаешь себя незначительными делами — это приносит пользу. Давайте будем честными: я развлекаю людей, даже ведя частные мероприятия. Брать на работу ведущего в депрессивном состоянии — довольно рискованно. В какой-то момент я поняла, что частные праздники (дни рождения, юбилеи, корпоративы) тоже поднимают мне настроение. Радость посторонних людей поддерживает меня, и приятные слова, которые мы обмениваемся, имеют значение», — поделилась актриса.


Потеря работы


В последнее время Екатерина часто меняет места работы. По слухам, она сама покинула кабаре в столице, а на её место пришла актриса Агата Муцениеце. Однако по информации 7Дней.ru, одной из причин увольнения стала её разговорчивость.
«Она лишнего напостила, скажем так. И себя не жалела, хотя стоило бы», — отметил источник.

Читайте также:

«Вытерли ноги»: почему Константин Меладзе ушел от Веры Брежневой и что с ней произошло в Европе

«Молоденькая любовница»: с кем закрутил роман Ян Абрамов и почему все его женщины похожи на Алсу

Интим на камеру и «Белые вечеринки»: принц Гарри, Джастин Бибер, Леди Гага — кто еще замешан в секс-скандале Пи Дидди?
#кино
#женщины
#праздники
#мероприятия
#мужчины
#шоу
#кризис
#актриса
#стресс
#статьи
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дочь Любови Успенской нашлась
SHOT: Дочь Любови Успенской нашлась
03 октября 2024, 15:53

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Дочь известной российской певицы Любови Успенской 34-летняя Татьяна Плаксина нашлась. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно информации источника, с Плаксиной все в порядке. В настоящее время она находится за пределами РФ.

Девушка уехала, не сообщив об этом родственникам. Семья Плаксиной обратилась за помощью к иностранным правоохранителям — хотят, чтобы те вернули дочь артистки на родину.

Напомним, о пропаже Татьяны Любовь Успенская заявила вечером, 2 октября. По ее словам, девушку якобы могли похитить из-за поездок в Донецкую и Луганскую народную республики (ДНР и ЛНР). Несмотря на это, близкие Плаксиной не стали обращаться в полицию.

Читайте также:

Пропала дочь Любови Успенской

Иосиф Пригожин рассказал, куда могла пропасть дочь Успенской

«Болтала чепуху»: Пригожин рассказал, за что требует извинений от Успенской
#семья
#девушка
#пригожин
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Mash: у режиссера Константина Мурзенко нашли долг на полтора миллиона рублей
03 октября 2024, 13:37

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Полтора миллиона рублей задолжал налоговой актер и режиссер Константин Мурзенко (на фото справа), известный по роли «фашиста» в фильме «Брат-2» Алексея Балабанова. Об этом проинформировал Telegram-канал Mash.
Уточняется, что артисту заблокировали счета в количестве восьми штук. По информации журналистов, мужчина не платит налоги на протяжении пяти лет, с 2019 года. В случае невыплаты долга, Мурзенко может грозить штраф в размере до 600 тысяч рублей, либо до двух лет реального срока, или же принудительные работы.

Фильмография Мурзенко насчитывает свыше 70 работ: «Мама не горюй», «Беспринципные», «Реальные пацаны», «Ночной дозор», «Король и шут» и прочие.

Читайте также:

«Болтала чепуху»: Пригожин рассказал, за что требует извинений от Успенской

«Жмот и скряга»: почему Агата Муцениеце назвала новый суд с Прилучным «адом» и с кем останутся дети

«Вытерли ноги»: почему Константин Меладзе ушел от Веры Брежневой и что с ней произошло в Европе
#россия
#звёзды
#актеры
#долги
#новости
#деньги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Болтала чепуху»: Пригожин рассказал, за что требует извинений от Успенской
Пригожин: Успенская, как минимум, должна передо мной извиниться
03 октября 2024, 12:57

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

По поводу пропажи дочери Любови Успенской ходят разные теории. С ней не могут связаться уже несколько дней.
Российский музыкальный продюсер, бизнесмен Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» сообщил, что, возможно, ситуация под контролем, однако сама артистка в силу своей эмоциональности делает из этого шоу.

«Я очень сочувствую Любе, но она очень эмоциональный человек. Буквально недавно она мне такое наговорила… Она поддалась на фейковое видео, на провокацию в нем, и сказала, что не хочет со мной дружить. Я говорил ей, что это фейк. После того, как она наговорила мне кучу гадостей в телефон, я даже не хочу с ней общаться. Я не ожидал. Несмотря на то, что она женщина, она, как минимум, должна передо мной извиниться. Я сохранил эту аудиозапись на случай, если она скажет, что этого не было», — заявил продюсер.

Он добавил, что она уже не в первый раз позволяет подобные «выпады» в его сторону.

«Она еще где-то болтала чепуху про меня, но я не обратил внимание. Она может себе позволить резонировать некрасивыми словами. Зная ее характер, я готов на какие-то вещи закрыть глаза. Она может обидеть человека, не разобравшись ни в чем. Может сегодня в любви признаваться, а завтра проклинать», — поделился Пригожин.

Читайте также:

Иосиф Пригожин рассказал, куда могла пропасть дочь Успенской

Пропала дочь Любови Успенской

«Вытерли ноги»: почему Константин Меладзе ушел от Веры Брежневой и что с ней произошло в Европе
#женщина
#бизнесмен
#человек
#шоу
#продюсер
#пригожин
#певец
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Жмот и скряга»: почему Агата Муцениеце назвала новый суд с Прилучным «адом» и с кем останутся дети
03 октября 2024, 12:39

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Бывшие супруги Павел Прилучный и Агата Муцениеце продолжают судебные разбирательства. В данный момент актеры решают, с кем будут жить их общие дети. О том, как прошел судебный процесс и почему актриса назвала его «адом» расскажет редакция «Радио 1».

Судебный процесс Муцениеце и Прилучного


Вечером 2 октября прошло очередное судебное заседание, на которое экс-супруги Павел Прилучный и Агата Муцениеце прибыли лично. Это было первое слушание по делу об определении места жительства их совместных детей — 11-летнего Тимофея и 8-летней Мии. Заседание длилось почти пять часов. Павел, общаясь с журналистами, отметил, что дело все еще в процессе, и подчеркнул, что в первую очередь думает о своих детях, но подробностей раскрыть не может. Агата, в свою очередь, отказалась от комментариев и покинула зал суда в явно расстроенном состоянии, пишет издание «Super.ru».


Агата Муцениеце рассказала о судебном процессе с Прилучным


В своих социальных сетях артистка поделилась своими впечатлениями от заседания. Она не скрывает, что шокирована происходящим. Пока суд не вынес окончательного решения, борьба за опеку над детьми продолжается.

«Я вчера ушла из зала суда абсолютно без сил, все, что происходит — это полный ад. Я не желаю ни одной матери испытать то, что испытала вчера я! Мне очень жаль, что мой сын должен пройти этот путь, но он сильный мальчик и обязательно справится, мы справимся вместе! Жестокость, с которой решает это все вторая сторона подчеркивает, что никакие интересы ребенка не учитываются вообще! Только личная выгода! Что тоже печально! Но я верю, что добро всегда побеждает зло! И я верю, что Бог все видит! Всем матерям нашей страны я посылаю лучики света и добра! Мамы сильные, мамы все могут!» — написала актриса в телеграм-канале.

«Ноги все время врозь»: какой компромат Прилучный готовит на Муцениеце и за что хочет забрать детей
«Ноги все время врозь»: какой компромат Прилучный готовит на Муцениеце и за что хочет забрать детей

Прилучный заявил, что действует в интересах детей


«Я всегда и во всем буду действовать в интересах своих детей», — заявил Прилучный корреспонденту 5-tv.ru, покидая здание суда.

По словам Павла, сейчас он не может разглашать детали, поскольку судебный процесс все еще идет. Он также заявил, что информация о сборе некоего компромата на экс-жену— «глупости».

«Мы ведем законную игру», — отметила адвокат Прилучного.

Суд по поводу алиментов

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Напомним, ранее Агата уже судилась с экс-супругом по поводу алиментов и выиграла дело. Тогда она недоумевала, почему Павел, обладая финансовыми возможностями, не спешит поддерживать своих детей материально.
«Прерву свое молчание. Скажу только одно: 24.04.24 мы с адвокатом выиграли суд! Красивая дата, красивая победа! Но, конечно, радостного мало, потому что в целом стыдно, что надо судиться за то, чтоб человек помогал финансово своим детям», — сообщила она.

Реакция подписчиков


Сразу после развода знаменитой пары, поклонники артистов разделились на два лагеря. Одни встали на сторону Павла Прилучного, другие принялись защищать Агату, оставшуюся с двумя детьми.

«Паша жмот и скряга», «Он хочет забрать детей, чтобы Агата платила ему, а не он ей, расчетливый», — пишут пользователи Сети.

При этом, как отмечают эксперты, если суд определит место жительства Тимофея и Мии с отцом, то, возможно, актёра вообще освободят от алиментных обязательств и действительно возложат их на Агату. Поговаривают, что Павел настолько зол на бывшую жену, что вообще собирается лишить её родительских прав.

Читайте также:

«Вытерли ноги»: почему Константин Меладзе ушел от Веры Брежневой и что с ней произошло в Европе

«Молоденькая любовница»: с кем закрутил роман Ян Абрамов и почему все его женщины похожи на Алсу

«Кто последний, тот папа»: почему Ева Польна скрывала рождение дочери от Клявера, а он не признавал отцовство

#суд
#дело
#адвокат
#супруги
#заседание
#актриса
#борьба
#шоу-бизнес
#статьи
#дети
#родители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Иосиф Пригожин рассказал, куда могла пропасть дочь Успенской
Пригожин: Дочь Успенской могла психануть и спрятаться от нее
03 октября 2024, 12:18

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Певица Любовь Успенская в среду, 2 октября, заявила об исчезновении своей дочери Татьяны Плаксиной. По словам артистки, дочь могли похитить после поездок в Донецкую и Луганскую народную республики (ДНР и ЛНР).
Российский музыкальный продюсер, бизнесмен Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» сообщил, что соседи, с которыми у России на сегодняшний день конфликт, способны на любые коварства и подлости, однако стоит все тщательно тщательно проверить.

«Дочь Любы уже один раз пропадала и оказывалась в Америке. Здесь должны разбираться специалисты в области поиска граждан. Надо посмотреть, во-первых, где и когда она пересекала границу. Как только будет понятно, что она не вылетала за границу, можно искать где-то на нашей территории. Сначала нужно изучить вопрос, поискать ее везде. Может, она где-то в больнице», — сказал продюсер.

Он добавил, что также не стоит исключать семейные ссоры между Любовью Успенской и ее дочерью.

«У них же всегда были непростые отношения. Я очень сочувствую Любе, но она очень эмоциональный человек. Она может себе позволить резонировать некрасивыми словами. Возможно, она сэмоционировала в сторону дочки, что-то сказала, а та просто могла психануть и спрятаться от нее. Зная ее эмоциональность, можно предположить все, что угодно. Она может хабалисто обидеть человека, не разобравшись. Я всегда старался ее поддерживать, помогал в том, что дочь еще в первый раз вернулась домой, но Люба не подарок», — предположил бизнесмен.

По словам Иосифа Пригожина, можно строить множество теорий, но не забывать про официальные поиски и утверждения специалистов.

Читайте также:

Пропала дочь Любови Успенской

«Вытерли ноги»: почему Константин Меладзе ушел от Веры Брежневой и что с ней произошло в Европе

«Молоденькая любовница»: с кем закрутил роман Ян Абрамов и почему все его женщины похожи на Алсу
#конфликт
#бизнесмен
#женщины
#соседи
#человек
#специалисты
#отношения
#продюсер
#пригожин
#поиски
#шоу-бизнес
#артист
#певец
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пропала дочь Любови Успенской
Baza: пропала дочь Любови Успенской
02 октября 2024, 21:17

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Дочь исполнительницы Любови Успенской Татьяна пропала. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Уточняется, что, по мнению знаменитости, родственница могла быть похищена из-за концертов селебрити в Луганской и Донецкой народных республиках. Татьяна не выходит на связь в течение пяти дней.

Ранее в Госдуме рекомендовали звездам, покинувшим РФ, отправиться на спецоперацию. Свое мнение на этот счет высказали сразу два парламентария — Олег Нилов и Михаил Делягин.

Депутаты назвали знаменитостей «пилигримами», а также «беженцами». В частности, народные избранники уверены, что Максиму Галкину*, Андрею Макаревичу* и еще одной певице следует раскаяться и признать собственные ошибки.

Читайте также:

Оргии и секс-тусовки: как российский актер Александр Робак связан с рэпером Пи Дидии, обвиняемом в насилии

«Вытерли ноги»: почему Константин Меладзе ушел от Веры Брежневой и что с ней произошло в Европе

«Нечистая сила»: экстрасенсы выяснили, кто сделал Пугачеву примадонной и как она расплатится за связь с Дьяволом

*Признаны иноагентами в РФ
#россия
#звёзды
#новости
#лнр
#днр
#концерт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Оргии и секс-тусовки: как российский актер Александр Робак связан с рэпером Пи Дидии, обвиняемом в насилии
02 октября 2024, 18:40

Скриншот из программы «Вечерний Ургант»

Скандал вокруг рэпера Пи Дидди (Шона Комбса) продолжает обрастать новыми подробностями и затрагивает всё больше людей. В Сети активно обсуждают певицу Бейонсе и её мужа Jay-Z, Леди Гагу, Рианну, Эминема, Адель, Канье Уэста и многих других, так или иначе имеющих отношение к «Белым вечеринкам» рэпера. Однако то, что с именем скандального артиста связан российский актер Александр Робак – окончательно шокировало общество. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Связь Робака и Пи Дидди

Фото: соцсети П. Дидди

На данный момент весь мир обсуждает, что же на самом деле происходило в Голливуде в нулевых. Люди тщательно анализируют каждое высказывание знаменитостей, присутствовавших на «Белых» вечеринках, чтобы понять, что там происходило на самом деле.

Оказалось, что и российский актер Александр Робак лично знаком с известным рэпером Пи Дидди. Все события произошли во время отдыха в Сен-Тропе в 2006 году. Во время съемок фильма «Ненасытные» на яхте актер услышал крики о помощи за бортом.

«Выхожу, сажусь, в руках бокал «Розе». И вдруг слышу крик с тендера: «Хэлп! Хэлп!». Я встаю, понимаю, что какие-то люди просят помощи», — вспоминал этот момент Робак на телепередаче в 2020 году.

На небольшой лодке находились рэпер Шон Комбс, его мать, девушка и друзья. Судно быстро начало тонуть, и необходимость действовать была критической.

Причиной аварии стал пробой в корпусе и сильная буря на море. Чтобы спасти людей, Александр разбудил капитана яхты, и они совместно начали спасательную операцию. В конечном итоге, благодаря их совместным усилиям, удалось вывести людей в безопасное место. Спасенных подняли на борт и накрыли полотенцами.

Компания, в которой был Пи Дидди, провела около часа на яхте, пока пострадавшие приходили в себя. На следующий день всех спасителей пригласили на огромную яхту рэпера, но Александр так и не смог туда добраться. Все изменил один неожиданный инцидент.

По словам Робака, перед визитом к артисту им вернули полотенца, которыми укрыли спасаемых, но в мусорном пакете. Это отношение расстроило капитана, и команда приняла решение не идти в гости.

«Перед тем, как мы собирались ехать к ним на яхту, представители Дидди вернули нам полотенца, в которые мы их укрывали днем ранее. Вернули в черном мусорном пакете мокрые и невысушенные. Это настолько обескуражило нашего капитана, что мы решили не обижать его и не ходить на яхту к Дидди», — пояснил Робак.
После недавнего задержания рэпера многие известные события теперь воспринимаются публикой совершенно иначе, подобно истории с Робаком. Снимок, на котором он запечатлён с рэпером, стал быстро распространяться в Интернете, и люди стали философски размышлять о том, «что, если бы Робак не услышал крики о помощи…».

Фото: соцсети П. Дидди


Обвинения против Пи Дидди


В сентябре текущего года рэпер был арестован по обвинениям в рэкете, секс-торговле, организации проституции и насильственных действиях. На данный момент против Комбса выдвинуто как минимум восемь отдельных исков. Он сейчас находится в следственном изоляторе в Бруклине.

Выяснилось, что именно он был в центре множества скандалов, происходивших в Голливуде в нулевых. Рэпер был успешным продюсером на своем лейбле Bad Boy Records, а также славился организацией «Белых вечеринок», на которые допускались лишь избранные. На этих мероприятиях, по данным Page Six, он оскорблял женщин и принуждал их к интимным отношениям, создавая преступную сеть по торговле людьми.

Известно о 16 случаях организованных оргий, проходивших во время мероприятий под названием Freak-Offs. Интересным фактом является то, что каждое такое «мероприятие» фиксировалось на камеру с целью создания компрометирующих материалов, чтобы в будущем иметь возможность шантажировать участников, если они решат об этом рассказать. Эти вечера проводились с 1998 по 2009 годы.

«Если вы присутствовали на этих сексуальных тусовках, то вас могли снимать со всех углов, в том числе и с тех, о которых вы даже не подозревали», — заявил источник в разговоре с The New York Post.

На фоне этого в интернете начали всплывать разные подозрительные истории, связанные с рэпером. Например, общественность смущает связь Дидди и Джастина Бибера, который часто проводил время с ним и был на его вечеринках.

Интим на камеру и «Белые вечеринки»: принц Гарри, Джастин Бибер, Леди Гага — кто еще замешан в секс-скандале Пи Дидди?
Интим на камеру и «Белые вечеринки»: принц Гарри, Джастин Бибер, Леди Гага — кто еще замешан в секс-скандале Пи Дидди?

Среди людей возникли подозрения, что рэпер мог совершать насильственные действия по отношению к юному артисту. Намеки на это можно было увидеть в клипе Бибера «Yummy», который вышел в 2020 году, так как во время съемок он неоднократно плакал и говорил о жестоком обращении по отношению к себе. Также Эминем не раз поднимал тему злодеяний своего коллеги в своих песнях, раскрывая множество деталей, касающихся этих событий.

В песне J. Cole «She Knows» упоминаются покойные исполнители: Алия, Left Eye и Майкл Джексон. Рэпер интересно связывает их смерть, что привело многих к мысли, будто их мог «заказать» P. Diddy. В припеве звучит фраза «She Knows», и многие восприняли это как намёк на Бейонсе, поскольку её девичья фамилия (Knowles) созвучна с ней. Поскольку Бейонсе замужем за Jay-Z, лучшим другом P. Diddy, многие расставили всё по полочкам.

Однако то, что Пи Дидди причастен к ряду преступлений открыто заговорили только в ноябре 2023 года, когда бывшая подруга рэпера, певица Кассандра Вентура, известная как Кэсси, обвинила его в физическом и сексуальном насилии, а также торговле людьми. Она заявила, что Комбс мог быть причастен к подрыву автомобиля рэпера Кида Кади, нового партнёра Вентуры.

Читайте также:

«Поднимает вялую сардельку»: как Синицына увела Бондарчука из семьи и едва не разрушила брак Собчак

«Уединилась с мужчинами»: зрители концертов Орбакайте в США раскрыли «грязные» факты о ее гастролях

«Мы громко занимались сексом»: как фригидная мать Волочковой разрушила ее жизнь и с кем ей изменял Керимов
#сша
#секс
#смерть
#пострадавшие
#актёр
#зрители
#море
#судно
#девушка
#шоу-бизнес
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате