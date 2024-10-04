«Скотина такая!»: в чем Наташа Королева обвинила Тарзана и почему их гастроли закончились скандалом

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
В мире отечественного шоу-бизнеса Наташа Королева на протяжении многих лет привлекает внимание публики своими экстравагантными выходками и скандалами, часто связаными с ее супругом — стриптизером Сергеем Глушко. Эта звездная пара не раз становилась предметом обсуждений, когда их личные конфликты выносились на федеральные каналы, а взаимные обвинения в неверности стали привычным делом. О том, что произошло между известными супругами на этот раз расскажет «Радио 1».
Шокирующее признание Наташи Королёвой
В конце августа Наташа Королева отпраздновала свадьбу своего единственного сына Архипа с бывшей стриптизершей Мелиссой Фокс, настоящее имя которой Анна Волынкина.
Событие, на котором присутствовали друзья и близкие семьи, прошло в Санкт-Петербурге.
После свадьбы семья отправилась отдыхать на Мальдивы, но перед отъездом они снялись в провокационном шоу, где Наташа шокировала зрителей откровенным признанием о Глушко: в эфире программы Владимира Маркони артистка рассказала о конфузе, который случился с ее супругом во время поездки перед гастролями в Австралию. Она призналась, что на одном из перелетов Глушко был в настолько нетрезвом состоянии, что еле стоял на ногах, а его буйное поведение вызывало беспокойство даже у самых опытных стюардесс, которые и так повидали немало.
По словам Королевой, их путешествие началось с проблем, едва они сели в самолет: несколько часов пара провела в салоне без возможности взлететь.
«Просидели несколько часов, не взлетая. Что-то случилось с бортом. Потом нас не выпускали, но это уже другая история. Серега на измене, был эмоционально заведен очень по этому поводу. Сначала он просто орал как Кинг Конг – выпустите нас!», — вспомнила Наташа Королева.
Пока экипаж задерживал выход музыкальной группы певицы из самолёта, Глушко испытывал серьёзный стресс из-за нахождения в замкнутом пространстве. Когда его, наконец, выпустили спустя несколько часов, он был так напряжён, что поддался на уговоры одного из гитаристов и отправился в бар, чтобы снять напряжение с помощью алкоголя.
«Произошла задержка между рейсами. Я не успела проследить, клянусь! Задержка, видимо, его и подкосила – Сережа с моим легендарным гитаристом каким-то образом нажрались вхлам! Обычно Сережа вообще не злоупотребляет такими вещами, но ситуация оказалась нервной», — рассказала Королёва.
Состояние Глушко ухудшилось через два часа после пересадки, и он едва держался на ногах. Его пришлось выводить из самолёта практически на руках.
Фото: РИА Новости / Андрей Стенин
Ситуация глазами ГлушкоСергей Глушко по-своему запомнил скандальную историю, связанную с их семейным путешествием, и не соглашается с версией, озвученной женой Наташей Королевой.
Согласно воспоминаниям артиста, он не был настолько пьян, как это описала Королева.
«Все вышли, а я был в каком-то отвлеченном состоянии. Я понимаю, что весь салон уже пустой. На мне одежды-то почти не было. У выхода стояла стюардесса, которая с нетерпением ждала, когда все уже выйдут, наконец. И стоит она, показывает на меня. А я уточняю – я? В салоне-то уже нет никого! Я встаю, иду к ней, этой красавице. На половину делаю так – ой, one момент, использую заветный пакетик. В этот момент улыбка уже меняется на оскал. Я гордо выхожу!» — поделился Глушко.
Когда началась регистрация, люди заметили, что артист спит на скамейке и сильно пьян. Певицу, как руководителя группы, вызвали для разговора и сообщили, что снимут его с рейса, если он не протрезвеет немедленно.
«Мне надо было так быстро принять решение, потому что его нельзя было снять с рейса! Я к нему подхожу, он лежит на скамейке в невменозе. Я к нему подхожу и – "Сережа, пожалуйста, приходи в себя! Скотина такая, ты зачем напился! Вспоминай свое модельное прошлое". Мне сказали – если он пройдет по ровной линии, не шатаясь, его пустят на рейс», — рассказывает Королёва.
К счастью, Глушко справился с задачей. Сегодня оба супруга с улыбкой вспоминают этот эпизод, который тогда стал огромным стрессом для Королевой и огромным позором для самого Глушко.
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
К позорам и скандалам не привыкатьНаташа Королева и ее муж Сергей Глушко уже давно привыкли к скандальным происшествиям в своей жизни.
Особо выделяется история с внебрачной дочерью певицы. Во время шоу Леры Кудрявцевой на федеральном канале певица огорошила всех заявлением о том, что у нее родилась дочь не от Тарзана.
Сияя от радости, Наташа рассказала, что ребенок появился в семье ее друга, которому она решила подарить свой биологический материал из добрых побуждений. Друг воспользовался подарком, и на свет появилась девочка.
Сразу два ключевых мужчины в жизни Наташи были в шоке от этого известия – Сергей Глушко и их сын Архип. Взбешенный Глушко устроил скандал на глазах у сотен зрителей, перевернул стол и ушел за кулисы, а сдерживать эмоциональный взрыв отца пришлось 19-летнему Архипу.
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Дайана Хусинова