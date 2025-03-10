«Кто-нибудь еще нервничает, кроме меня?»: Мэттью Макконахи возобновил карьеру в кино

Мэттью Макконахи (Фото: Инстаграм* @officiallymcconaughey)
Голливудский актер Мэттью Макконахи вернулся к съемкам в кино после перерыва в шесть лет, сообщило издание Variety.
Отмечалось, в первый съемочный день фильма «Соперники Амазиа Кинга» 55-летний актер пришел на площадку, поднял руку и спросил: «Кто-нибудь еще нервничает, кроме меня?».
Мэттью объяснил, что не шутил, он правда чувствовал себя неловко, ведь он возвращается на экран после шестилетнего перерыва.
Артист поделился, что картина режиссера Эндрю Паттерсона впечатлила ему оригинальностью и атмосферой.
Премьера фильма пройдет на кинофестивале SXSW в марте 2025 года.
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Мэттью объяснил, что не шутил, он правда чувствовал себя неловко, ведь он возвращается на экран после шестилетнего перерыва.
«Я вспомнил, что актерство для меня — это отдых, а под ним я подразумеваю, что когда я выступаю, то сосредотачиваюсь исключительно на этом», — уточнил Макконахи.
Артист поделился, что картина режиссера Эндрю Паттерсона впечатлила ему оригинальностью и атмосферой.
«Эта группа людей на юго-востоке Оклахомы, где происходит действие фильма, знает конституцию, правила, по которым живут местные, и они не ищут одобрения со стороны остального мира и не добиваются его. Я их понимаю», — откровенничал Мэттью.
Премьера фильма пройдет на кинофестивале SXSW в марте 2025 года.
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Ольга Енгалычева