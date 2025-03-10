«Встречаемся в командировках»: выяснилось, как развивался роман SHAMANа и Екатерины Мизулиной

SHAMAN/ Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Телеграм @shaman_channel)
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) рассказал, как развивались его отношения с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Телеканал «Москва 24» процитировал исполнителя.
Оказалось, что Мизулина и Дронов познакомились 13 июня 2023 года.
Ярослав подчеркнул, что и Екатерина, и он выступают перед молодыми людьми. В некоторых турах они пересекались.
Напомним, что 9 марта в столичном комплексе «Live Арена» SHAMAN выступал с концертом. В какой-то момент Дронов вышел на сцену с букетом белых роз и позвал Мизулину. Потом певец заявил, что он и глава «Лиги безопасного интернета» находятся в отношениях. После этих слов влюбленные поцеловались. Следом Ярослав исполнил композицию «Ты моя».
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«Мы дружим и делаем одно дело. Зачастую встречаемся в командировках», — обратил внимание SHAMAN.
Ярослав подчеркнул, что и Екатерина, и он выступают перед молодыми людьми. В некоторых турах они пересекались.
«Мы часто встречались и общались», — откровенничал певец.
Напомним, что 9 марта в столичном комплексе «Live Арена» SHAMAN выступал с концертом. В какой-то момент Дронов вышел на сцену с букетом белых роз и позвал Мизулину. Потом певец заявил, что он и глава «Лиги безопасного интернета» находятся в отношениях. После этих слов влюбленные поцеловались. Следом Ярослав исполнил композицию «Ты моя».
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Ольга Енгалычева