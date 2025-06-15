«Кто-то меня полирнул»: молодая жена Петросяна дала ответ Кате Гордон
Татьяна Брухунова дала понять, что её не волнует критика других людей
Юрист Екатерина Гордон недавно резко ответила на громкие заявления жены Евгения Петросяна о том, что многие звёзды ходят с «палью». В разразившемся скандале Гордон сообщила, что сама иногда носит фейковые вещи, так как у неё нет дедушки, который «отвалил ей денег». Однако, Брухунова заявила в своём блоге, что критика других людей её не волнует.
Татьяна Брухунова узнала о скандале, хотя новости о себе не читает. Но она даже не стала знакомиться с деталями, а лишь дала понять, что имя человека, уязвившего её, абсолютно ей не интересно.
«Получила какое-то колоссальное количество сообщений, почему-то вы мне сочувствуете. Я так поняла, что опять кто-то по мне проехался, кто-то меня полирнул, видимо, в каких-то соцсетях. Ребятушки, честно говоря, это меня никак не беспокоит» — рассказала Татьяна.Брухунова, улыбаясь сообщила, что сейчас она в Петербурге вместе детьми наслаждается замечательной погодой и что у неё всё хорошо. Кроме того, жена Петросяна добавила, что если уж кому-то очень хочется её обсудить, то она абсолютно не против.
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