«Кто-то меня полирнул»: молодая жена Петросяна дала ответ Кате Гордон

15 июня 2025, 22:09

Татьяна Брухунова дала понять, что её не волнует критика других людей

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram* @bruhunova)

Юрист Екатерина Гордон недавно резко ответила на громкие заявления жены Евгения Петросяна о том, что многие звёзды ходят с «палью». В разразившемся скандале Гордон сообщила, что сама иногда носит фейковые вещи, так как у неё нет дедушки, который «отвалил ей денег». Однако, Брухунова заявила в своём блоге, что критика других людей её не волнует.





Татьяна Брухунова узнала о скандале, хотя новости о себе не читает. Но она даже не стала знакомиться с деталями, а лишь дала понять, что имя человека, уязвившего её, абсолютно ей не интересно.

«Получила какое-то колоссальное количество сообщений, почему-то вы мне сочувствуете. Я так поняла, что опять кто-то по мне проехался, кто-то меня полирнул, видимо, в каких-то соцсетях. Ребятушки, честно говоря, это меня никак не беспокоит» — рассказала Татьяна.