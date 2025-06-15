«Недостойные даже презрения!»: Фанаты Пугачевой требуют от нее реакции на израильские атаки
Фанаты Пугачевой требуют от нее реакции на израильские атаки
Фанаты уехавшей в Израиль Аллы Пугачевой требуют от нее реакции на ракетные обстрелы. Гневные комментарии поклонников примадонны опубликовал «МК». Обозреватели отмечают, что неравнодушные люди оставляют десятки сообщений, но Алла Борисовна не торопится с ответом.
«На самом деле вот это их трусливое молчание в данном случае гаже и противнее всего. По поводу России у них задница просто огнем горела, так они решительно ее осуждали, слюной брызгали от негодования. А тут вдруг притихли. Люди, недостойные даже презрения!» — написала одна подписчица.Досталось и мужу-иноагенту исполнительницы хита «Друзей моих прекрасные мечты». Одна из поклонниц задается вопросом, почему тот не поздравил Россию в ее национальный праздник, заработав в РФ «состояние». Иноагент не промолчал, отметив, что поклонница сама ничего не написала про День России.
Ходят слухи, что ситуацию знаменитости не комментируют специально, равно как и боятся осуждать Израиль. Кроме того, поговаривают, что Пугачева хочет вернуться в РФ.
*Запрещен в РФ