«Недостойные даже презрения!»: Фанаты Пугачевой требуют от нее реакции на израильские атаки

15 июня 2025, 19:04

Фанаты Пугачевой требуют от нее реакции на израильские атаки

Алла Пугачева (Фото: Instagram*/@alla_orfey)

Фанаты уехавшей в Израиль Аллы Пугачевой требуют от нее реакции на ракетные обстрелы. Гневные комментарии поклонников примадонны опубликовал «МК». Обозреватели отмечают, что неравнодушные люди оставляют десятки сообщений, но Алла Борисовна не торопится с ответом.







«На самом деле вот это их трусливое молчание в данном случае гаже и противнее всего. По поводу России у них задница просто огнем горела, так они решительно ее осуждали, слюной брызгали от негодования. А тут вдруг притихли. Люди, недостойные даже презрения!» — написала одна подписчица.

