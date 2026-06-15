«Я благодарна»: Аврора Киба высказалась после суда с Викторией Боней
Суд отклонил иск Бони на 3 млн рублей — Киба назвала решение справедливым
Аврора Киба прокомментировала в соцсетях итоги судебного разбирательства с Викторией Бонни. По словам блогера, она считает вынесенное решение законным и обоснованным, а также поблагодарила суд за рассмотрение дела.
После завершения процесса Киба не удержалась от ироничного комментария в адрес стороны оппонента, отреагировав на заявления представителей Бони о результатах разбирательства.
«Если адвокат Бони считает свой проигрыш в этом деле достижением профессиональной деятельности и говорит, что: "Нам результат был неважен", — я вас поздравляю! Итог: процесс завершён, решение суда законно и обоснованно. Все остальные интерпретации — попытка выдать поражение за победу», — высказалась бывшая невеста Григория Лепса.Напомним, суд отказал в удовлетворении иска телеведущей к Кибе на сумму 3 миллиона рублей. Поводом для обращения в суд стали публикации в социальных сетях, в которых блогер высказывалась о личной жизни и карьере Бони.
Представители телеведущей настаивали, что речь идёт не об оценочных суждениях, а о конкретных утверждениях, способных нанести ущерб её деловой репутации. В ходе разбирательства сторона истца представила суду материалы из социальных сетей, публикации и другие доказательства.
«Я благодарна суду и верила, что по моему делу будет вынесено справедливое решение, основанное на доказательствах, которые нами были предоставлены в суд!» — отметила Киба.