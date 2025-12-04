Митрошиной попросили продлить срок домашнего ареста
Прокурор просит на полгода продлить срок домашнего ареста блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в легализации денег, передает ТАСС.
Митрошина и ее защитники просили изменить меру пресечения на запрет определенных действий. По словам адвоката, его подзащитная активно сотрудничает со следствием, полностью признала свою вину, погасила задолженность по налогам и предоставила информацию о других лицах, причастных к делу.
Напомним, в марте этого года Митрошину задержали в аэропорту Сочи по подозрению в отмывании денег в особо крупном размере. Следствие утверждает, что она получила более 127 миллионов рублей в результате уклонения от уплаты налогов и попыталась легализовать часть этой суммы, приобретя недвижимость в Москве.
