04 декабря 2025, 10:39

Митрошиной попросили продлить срок домашнего ареста на полгода

Александра Митрошина (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Прокурор просит на полгода продлить срок домашнего ареста блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в легализации денег, передает ТАСС.