Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Боль на всю жизнь»: громкий скандал Маши Распутиной с Пугачевой и Киркоровым, измены мужа и проблемы с психикой дочери

«Боль на всю жизнь»: громкий скандал Маши Распутиной с Пугачевой и Киркоровым, измены мужа и проблемы с психикой дочери

Маша Распутина (Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион»)

Маша Распутина (Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион»)

Маша Распутина — певица, привыкшая удивлять публику яркими нарядами, смелыми песнями и громкими скандалами.
Артистка, которая поёт в жанрах рок, шансон и поп-музыка, завоевала сердца слушателей и остаётся их любимицей, несмотря ни на что. О пути Марии Распутиной к славе и личной жизни певицы читайте в материале «Радио 1».

Детство певицы




Алла Николаевна Агеева, более известная под псевдонимом Маша Распутина, появилась на свет 13 мая 1964 года в посёлке Инской Беловского района Кемеровской области. Отец её, Николай Агеев, посвятил свою жизнь Беловской районной электростанции. Мать, Лидия Георгиевна, родилась в Одессе. В Сибирь она прибыла в составе геологической экспедиции. Там она встретила своего будущего мужа, который покорил её сердце.

Алла была прилежной ученицей и пользовалась авторитетом среди сверстников. В те годы Агеева не стремилась к известности, а хотела стать педагогом или врачом. Но постепенно девушка поняла, что тянет к сцене. В 1982 году она успешно окончила школу и решила продолжить обучение в Москве, выбрав для этого Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина. Затея не удалась, вступительные экзамены были провалены, и артистка, для того чтобы остаться в Москве, была вынуждена устроиться работать на трикотажную фабрику.

Будущая знаменитость не оставила свою мечту, продолжая работать, она также ходила на прослушивания и отборы. В то время одно из московских ДК искало солистку для вокально-инструментального ансамбля. В процессе прослушивания Алла начала исполнять песню, но ей не дали закончить куплет — сразу же приняли в группу. В 1988 году молодая артистка завершила обучение на дирижёрско-хоровом отделении Тверского музыкального училища.



Маша Распутина (Фото: кадр из шоу «Звезды сошлись»)

Большая известность


Во время работы в ВИА певица познакомилась с продюсером Владимиром Ермаковым. Он вплотную занялся созданием образа и продвижением успешной артистки из Сибири: придумал ей сценический псевдоним — Маша Распутина, в честь таинственного и загадочного Григория Распутина, а также обучал начинающую певицу навыкам сценического поведения.

В 1988 году юная исполнительница добилась своего первого успеха с песней «Играй, музыкант!», которая впервые прозвучала на всю страну в эфире программы «Утренняя почта». Через год Леонид Дербенёв обратил внимание на певицу и предложил ей сотрудничество. В результате этого творческого сотрудничества были созданы такие композиции, как «Гималаи» («Отпустите меня в Гималаи»), «Городская сумасшедшая», «Живи, страна!», «Хулиганчики» («Ой, мама, ой!») и «Я родилась в Сибири»и признанная слава настигла Распутину.

«Без ссор они не могут»: младшая дочь Игоря Николаева раскрыла тайны родителей
«Без ссор они не могут»: младшая дочь Игоря Николаева раскрыла тайны родителей

Личная жизнь


С 1980-х гг. юная артистка находилась в романтических отношениях со своим продюсером Владимиром Ермаковым. Однако долгое время они не оформляли свои отношения официально. Владимир был связан узами брака с другой женщиной. В 1985 г. у пары родилась дочь Лидия, а через несколько лет пара официально стала мужем и женой. Их союз длился 17 лет, но в конце девяностых годов они разошлись из-за того, что Ермаков нарушил клятву верности.

После развода дочка Маши Распутиной осталась с отцом. Проблемы в разрушенной семье усугубились душевным состоянием Лидии. Поначалу родители не обращали на это внимания, полагая, что ребёнок просто играет. Однако результаты обследования выявили серьёзные психические расстройства. Впоследствии Ермаков поместил дочь в специализированное учреждение для душевнобольных на 10 лет.

После развода с Владимиром Ермаковым, певица недолго оставалась одна: уже в 1999 году она стала гражданской женой продюсера и бизнесмена Виктора Захарова. Их свадьба прошла в 1999 году. В 2000 году, после рождения дочери Марии Захаровой, артистка решила оставить сцену и посвятить себя семье и воспитанию ребёнка.

Маша Распутина (Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион»)

Дочери певицы


Марии Захаровой, младшая дочь певицы выросла невероятной красавицей и настоящей гордостью своих родителей. В настоящее время ей 24 года и она решила свою жизнь связать с журналистикой. Девушка учится в МГИМО на специалиста по связям с общественностью.

Старшая дочка Лидия Ермакова страдает психиатрическим недугом, сейчас ей 39 лет, у нее есть инвалидность. Диагноз семьей публично не называется, но Распутина на передаче «Секрет на миллион» перечисляла симптомы.

«Лида — это моя боль. Постоянная, как говорится, зубная боль. И я должна с нею жить. У нее могут быть какие-то голоса, галлюцинации. Когда я ее забираю к себе, она в клинике находится 10-15 дней, сначала она ничего. А потом начинает съезжать. В этом состоянии ее нужно опять везти в больницу, чтобы выровнять эмоциональный фон», — делилась Распутина с Лерой Кудрявцевой.

По словам Распутиной, её дочь унаследовала душевное расстройство от своего отца: его племянница в возрасте 40 лет демонстрировала уровень развития, характерный для 10-летнего ребёнка.

Громкие скандалы с участием Распутиной


Имя Маши Распутиной связано с множеством громких скандалов. В 90-х она вызвала гнев Аллы Пугачевой, отказавшись участвовать в ее «Рождественских встречах». Распутина заявила, что не собирается «водить хороводы» вокруг Примадонны и назвала мероприятие «балаганом». Спустя много лет звезды смогли помириться.

Еще один инцидент произошел на юбилее композитора Ильи Резника, когда ей стали задавать прямые вопросы о старшей дочери и ее психическом здоровье. Эмоциональная артистка не сдержалась и ответила нецензурной бранью, за что подверглась критике. Также много слухов ходило о ее конфликтах с другими звездами российского шоу-бизнеса, такими как София Ротару и Игорь Крутой.

Одним из самых резонирующих инцидентов стала ссора между Машей Распутиной и Филиппом Киркоровым.

«Мы выясняли, кто из нас звезда большего калибра. Это были детские разборки, сейчас мы повзрослели», — делилась она позже.

Читайте также:

«Утратила сексуальность»: Игорь Сивов впервые прокомментировал развод с Нюшей и ответил на вопрос об измене

От кого беременна дочь Литвиновой? Расставание с Фёдором Дьяконовым и тайный отец ребёнка

«Я не беременная, я просто толстая»: Ольга Орлова раскрыла вес и призналась, что её не устраивает в своей внешности
#почта
#радио 1
#музыка
#ребёнок
#экзамены
#сердце
#жизнь
#свадьба
#мгимо
#родители
#сотрудничество
#мать
#певица
#дк
#развод
#музыкант
#рок
#обучение
#отец
#симптомы
#отношения
#диагноз
#свет
#мама
#девушка
#захарова
#статьи
Иск о «любви одной женщины к деньгам бывшего мужа»: певица Алсу снова подала в суд на экс-супруга Яна Абрамова
Адвокат Добровинский: певица Алсу снова подала в суд на бывшего мужа Абрамова
20 января 2025, 16:18

Фото: соцсети

Певица Алсу подготовила новый иск к своему бывшему супругу Яну Абрамову, рассказал его адвокат Александр Добровинский в своём Telegram-канале.
Он сообщил, что в кулуарах узнал о подготовке очередного иска в адрес его доверителя. Адвокат не стал раскрывать его содержание, однако отметил, что он касается «Любви одной женщины в деньгам бывшего мужа».

Также Добровинский в беседе с изданием StarHit.ru рассказал о желании женить Абрамова на хорошей девушке, чтобы у них родилось много детей. Однако его подопечный заявил, что хочет жить один.

В августе прошлого года Алсу и Абрамов развелись после 18 лет брака. Причиной тогда называли многочисленные измены бизнесмена. 15 ноября состоялся суд о разделе имущества. После Добровинский заявил, что раздел совместно нажитого может затянуться на четыре года.

Читайте также:

«Жила под контролем»: Алсу впервые раскрыла тайны семейной жизни с Абрамовым. С кем сейчас роман у певицы?

«Мне сообщили, с кем она живет. Могу назвать его имя»: адвокат Добровинский раскрыл подробности личной жизни Алсу

Алсу заговорила о смерти после развода с Абрамовым: шокирующее признание певицы и тайные любовницы миллиардера
#суд
#адвокат
#развод
#имущество
#отношения
#деньги
#брак
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мать умерла от передозировки, отец гуляет: что будет с внуком Марии Шукшиной?
20 января 2025, 15:42

Актриса Мария Шукшина (Фото: соцсети)

В конце декабря 2024 года в квартире в Санкт-Петербурге было найдено тело Фрейи Зильбер (настоящее имя — Анастасия Волкова), бывшей возлюбленной старшего сына актрисы Марии Шукшиной Макара Касаткина. У пары есть общий сын — Марк.
Известно, что Макар никак не принимает участие в воспитании ребёнка.

О том, как живёт шестилетний мальчик, и также подробности жизни Зильбер, читайте в материале «Радио 1».


Что известно о Фрейи Зильбер?



Анастасия Волкова приехала из Барнаула в Москву на заработки. Как сообщает «Пятый канал», Марк — её второй ребёнок, впервые она стала мамой в 14 лет. Маленькую дочь Фрейя оставила на попечение своей матери.

В столице девушка стала секс-работницей, не гнушалась спиртным и наркотиками.

«Выполняла то, что я прошу»: Николаев сделал пронзительное признание о Наташе Королевой. Кто разрушил их брак на самом деле?
«Выполняла то, что я прошу»: Николаев сделал пронзительное признание о Наташе Королевой. Кто разрушил их брак на самом деле?

После знакомства с Макаром она стала жить вместе с ним в квартире на Таганке. Пара всё время ссорилась, Зильбер даже несколько раз обращалась в полицию и обвиняла сына Шукшина в домашнем насилии.

В конце концов Макар выставил девушку из своей квартиры, а та уже была беременна.


Реалити-шоу



В 2017 году Фрейя пришла на телепередачу, где рассказала свою историю. При этом девушка сама обратилась в программу, чтобы ей оказали помощь.

Она сообщила, что новость о беременности расстроила Макара. Он заявил, что ребёнок не от него и требовал сделать аборт. Позже Мария Шукшина вступится за сына и тоже не будет принимать этого ребёнка.

Также утверждалось, что Макар Касаткин не только злоупотребляет запрещёнными веществами, но ещё торгует ими. Причём именно он подсадил на наркотики саму Зильбер.
«Я употребляла, у меня появилась тяга к веществам, потом поняла, что дело идёт не туда, и, чтобы не сорваться, я попросила о помощи...», — говорила девушка в эфире.
Конечно, после выхода шоу полиция устроила обыск в квартире парня, однако не нашла никаких запрещённых веществ.

Мария Шукшина с дочерью Анной и сыном Макаром (Фото: соцсети)

Уголовное дело против Макара возбуждать не стали, но репутация его семьи была испорчена. Он потом ещё долгое время не комментировал происходящее.

К слову, был проведен также ДНК-тест, который подтвердил, что Макар является биологическим отцом ребёнка Фрейи. Известно, что после рождения сына девушка отдала его на попечение отцу, после чего легла в клинику для наркозависимых. После окончания курса лечения она не стала забирать ребёнка.


Реакция семьи Шукшиных на произошедшее



Когда Мария Шукшина узнала результаты теста, она сразу сообщила об этом в соцсетях. Она написала, что Марк — её внук, и Макар будет платить алименты.

Интересно, что с Марком Шукшина и Макар смогли познакомиться только спустя время. Актриса утверждала, что у Фрейи был контракт, согласно которому встреча сына с отцом и другими родственниками по линии отца могла произойти только перед телекамерами. Увиделись они лишь тогда, когда истёк срок этого договора.

В 2019 году Макар женился на косметологе Илоне Александрове. Девушка приняла Марка, стала для него настоящей мамой.

Мария Шукшина с дочерью Анной (Фото: соцсети)

Однако, семейная жизнь не сложилась, супруги развелись. После их расставания мальчик живёт в доме Шукшиных, его воспитанием занимаются няни.

Что касается мнения других родственников по поводу Фрейи, то дочь Шукшиной Анна заявляла, что Зильбер в любой момент может вернуться к наркотикам.
«Фрейя — совсем больной человек. У Марка сейчас такой детский ранимый возраст. Ему два года будет в мае. И такая мать разрушит его психику и здоровье погубит, если будет находиться рядом», — сказала она.
Зильбер умерла от передозировки. Известно, что в петербургской квартире ещё был найден труп 32-летнего мужчины. Там же находилась девушка, живая. Её доставили в больницу с отравлением в тяжёлом состоянии.

Читайте также:

Торговля наркотиками, космические гонорары, измены и СВО: новые шокирующие факты об Ирине Аллегровой

«Утратила сексуальность»: Игорь Сивов впервые прокомментировал развод с Нюшей и ответил на вопрос об измене

«Если не под камерами, то в Москве»: рэпер Natan признался, что изменил бы жене и без шоу «Звёзды в джунглях»
#тест
#полиция
#наркотики
#радио 1
#ребёнок
#уголовное труп
#алименты
#жизнь
#семьи
#звёзды
#шоу
#актриса
#мальчик
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Торговля наркотиками, космические гонорары, измены и СВО: новые шокирующие факты об Ирине Аллегровой
20 января 2025, 15:04

Ирина Алегрова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

20 января — особенный день для поклонников и ценителей музыки: сегодня отмечает свой день рождения Ирина Аллегрова, народная артистка России, чье имя стало символом эстрадного искусства. На протяжении десятилетий она не только завоевывала сердца зрителей, но и удерживала планку одной из самых востребованных и дорогих артисток страны.
Вокруг Ирины Аллегровой не утихают скандалы и интриги: от космических гонораров до конфликтов с фотографами. Подробнее о том, как она живет, читайте в материале «Радио 1».

Конфликты с журналистами

В конце августа Ирина Аллегрова вновь оказалась в центре внимания, выступив на конкурсе «Новая волна» в Сочи — своем первом крупном мероприятии с начала специальной военной операции. Певица, известная своей редкой явкой на светские события, не смогла отказать композитору Игорю Крутому и исполнила две лирические композиции.

Однако атмосфера вечера была далеко не безоблачной. Аллегрова не раз вступала в конфликты с журналистами. Сначала она выразила недовольство по поводу множества фотокамер, направленных на нее, и яркого света, ослепляющего глаза. В ответ на это ее помощник, явно находясь под давлением ситуации, ударил по объективу камеры одного из репортеров, настоятельно требуя прекратить съемку.

После своего выступления певица столкнулась с еще одной трудностью: отказалась спускаться по железным ступенькам со сцены. Когда ей объяснили, что другого выхода нет, Аллегрова все же согласилась и направилась к машине.

«Как же я вас всех...» — приводит StarHit возмущенную реплику артистки.

Фото: iStock/Serjio74

Космические гонорары

Ирина Аллегрова является обладательницей самого высокого гонорара за выступления на корпоративных мероприятиях среди российских артистов. По информации Telegram-канала SHOT, звезда проявляет исключительную разборчивость в выборе публики и условий своих выступлений.

Аллегрова крайне редко соглашается на корпоративы, предпочитая выступать только в закрытых заведениях, где заранее составляется список гостей. Важным условием для нее является запрет на съемку и фотографирование во время исполнения таких знаковых песен, как «Младший лейтенант» и «Фотографии 9/12».

Средняя стоимость выступления Ирины Аллегровой на корпоративе составляет 16,5 миллиона рублей. Эта сумма в два раза превышает гонорар Стаса Михайлова, в четыре раза — Jah Khalib, и в десять раз — Льва Лещенко. Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко, комментируя ситуацию для NEWS.ru, отметил, что высокая цена выступлений Аллегровой может быть связана с их редкостью. Он подчеркнул, что хотя сумма и кажется завышенной по сравнению с другими исполнителями, появление Аллегровой на мероприятии становится настоящим событием.

«Гонорар Аллегровой действительно высок по сравнению с другими российскими артистами. Она воспринимает себя как представителя мирового уровня и, судя по всему, сравнивает свои условия с топовыми исполнителями за границей. Для них это не такая уж большая сумма. Ее редкие выступления — это не просто сюрприз, а настоящий подарок для поклонников», — заключил Рудченко.

Фото: iStock/Vershinin

Специальная военная операция

В программе «Соловьев Live» главный редактор RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев поделились подробностями своих телефонных разговоров с певицей. Аллегрова открыто высказала свою позицию, не поддерживая уехавших из России коллег.

Однако это лишь часть истории. Соловьев также отметил, что артистка активно поддерживает российских солдат, находящихся в зоне специальной военной операции. По его словам, она приобрела амуницию, квадрокоптеры и тепловизоры для военнослужащих, а также посетила раненых в военном госпитале.

Декабрь 2022 года ознаменовался для Аллегровой выступлением на концерте «Песня года», где она исполнила трогательную композицию «Возвращайтесь домой, мальчики». Эта песня стала символом поддержки для участников СВО и их семей, вызывая сильные эмоции у зрителей.

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Наложены санкции

Тем не менее, такой активный патриотизм не остался незамеченным за пределами России. В феврале 2023 года на Ирину Аллегрову были наложены санкции Канады за «распространение дезинформации и пропаганды».

Сценическое имя

Сценическое имя Ирины Аллегровой по-прежнему окутано тайной, что добавляет интриги к её образу. Существует мнение, что её настоящее имя — Инесса, а фамилия — Климчук. Однако именно происхождение псевдонима «Ирина Аллегрова» вызывает наибольший интерес.

Первая версия гласит, что Инесса выбрала имя «Ирина» в честь своей соседки по общежитию, когда пыталась поступить в московское эстрадно-цирковое училище. Фамилию же она придумала наугад, указав пальцем на одну из страниц «Музыкального словаря» и попав на слово «аллегро», что в музыке означает «живо» или «весело».

Существует и более правдоподобная версия, согласно которой фамилия «Аллегрова» произошла от прозвища, а затем и сценического псевдонима её отца — композитора и артиста цирка и оперетты. Таким образом, уже после рождения девочка была записана как «Аллегрова».

«Выполняла то, что я прошу»: Николаев сделал пронзительное признание о Наташе Королевой. Кто разрушил их брак на самом деле?
«Выполняла то, что я прошу»: Николаев сделал пронзительное признание о Наташе Королевой. Кто разрушил их брак на самом деле?

Торговля наркотиками

Нельзя не упомянуть о последних серьезных отношениях Ирины Аллегровой, которые завершились весьма трагично. В середине 90-х её избранником стал обаятельный танцор из её коллектива — Игорь Капуста. Пара какое-то время жила в загородном доме Аллегровой, и даже решилась на венчание. Инициатором этого шага стал сам Капуста, который стремился освятить их союз в церкви. Однако, несмотря на духовную связь, штамп в паспорте Ирина так и не получила.

Их совместная жизнь длилась около пяти лет, но однажды всё изменилось. Вернувшись домой, Ирина столкнулась с неприятной неожиданностью: Капуста оказался не один. Это открытие стало для неё шоком и привело к немедленному расставанию. Позднее судьба Игоря сложилась трагически — его обвинили в торговле наркотиками, он был отправлен в колонию строгого режима.

Читайте также:

Домашний тиран и борьба за детей: Почему Лада Дэнс так и не решилась на новый брак? Что известно о её жизни в 58 лет?

Болезнь Альцгеймера и падение с балкона: сын Добровольской стал главой семьи после ее смерти, шокирующие факты о детях актрисы

«Я хочу вернуться в Москву, но не понимаю, что произошло с людьми»: Чулпан Хаматова призналась в отрыве от реальности
#статьи
#болезнь
#эмоции
#сво
#солдат
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Будет привлечен: юрист раскрыл, что грозит Гоше Куценко после обнаружения трупа в его авто
Адвокат Воропаев: Куценко могут запретить выезд за рубеж после трупа в его авто
20 января 2025, 14:37

Фото: РИА Новости/ Михаил Воскресенский

По данным СМИ, в автомобиле принадлежащем Гоше Куценко найдено тело женщины со следами насильственной смерти. Также прокуратура сообщает о подозреваемом, который в настоящий момент задержан и дал признательные показания.
Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» сообщил, что, несмотря на задержание подозреваемого, для выяснения всех обстоятельств будут проведены следственные действия.

«Будет выясняться, был ли автомобиль «вскрыт» и так далее. Учитывая, что автомобиль принадлежит актеру, есть вероятность, что он будет привлечен в качестве свидетеля и опрошен следствием. В случае привлечения актера как свидетеля уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации предусматривает возможность ограничения права свидетеля на перемещение за границу», — объяснил адвокат.

Однако, по словам эксперта, объективных причин для наложения запрета на выезд за границу в отношении Гоши Куценко нет.

Читайте также:

Множество ножевых и контрацептивы: в авто Гоши Куценко найден труп женщины, что известно, кто задержан, связь с актером

Автоюрист рассказал, что изменится для водителей в 2025 году

Адвокат рассказал, что будет с подмосковными живодерами, зверски избившими кота
#права
#автомобиль
#задержание
#труп
#адвокат
#женщины
#ограничения
#актёр
#артист
#смерть
#убийство
#тюрьма
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Утратила сексуальность»: Игорь Сивов впервые прокомментировал развод с Нюшей и ответил на вопрос об измене
20 января 2025, 14:24

Нюша и Игорь Сивов (Фото: соцсети)

В 2024 году певица Нюша и Игорь Сивов развелись после семи лет совместной жизни. В 2022 году появились слухи о том, что мужчина изменил певице, но, несмотря на ее попытки простить его, восстановить отношения не удалось. О чем впервые рассказал бывший муж артистки читайте в материале «Радио 1».

Бывший муж Нюши об изменах в браке


В недавнем интервью Игорь Сивов впервые поделился своими мыслями о разводе. Он отметил, что расставание с певицей было для него болезненным, но в конечном итоге он с любовью отпустил ее и не стал противиться решению разойтись. Также он коснулся вопроса измен, в которых его обвиняют, и заявил, что никогда не допускал отношений с другими женщинами во время брака.

«Аня, вероятно, научила меня верности, и я оставался верным ей все эти годы», — заявил Сивов.

«Совсем скоро»: Мария Погребняк сделала заявление о будущем муже и ребенке Ольги Бузовой
«Совсем скоро»: Мария Погребняк сделала заявление о будущем муже и ребенке Ольги Бузовой

Нюша и Сивов состояли в свободных отношениях


В то же время Нюша в интервью Лауре Джугелии летом прошлого года рассказала, что примерно за год до новостей о разводе они с мужем решили перейти на свободные отношения. По словам артистки, это решение стало своего рода переходным этапом.

«Мы пробовали разные подходы и в какой-то момент оба морально были готовы к расставанию», — объясняла певица.

Нюша и Игорь Сивов (Фото: соцсети)

Утрата сексуальности


Несмотря на то, что в настоящее время бывшие супруги поддерживают дружеские отношения, ранее Сивов позволял себе резкие высказывания в адрес супруги.
«Проблема не в том, кто кому изменил. Иногда в паре один из партнеров теряет сексуальность, и вопрос нужно задавать себе, а не другому», — отвечал на вопросы о проблемах в отношениях он.

Тем временем вокруг Нюши обсуждают ее прошлое: «За что боролась, на то и напоролась». Певица сама увела Сивова из его семьи, в которой у него было двое маленьких сыновей.

В совместном браке у пары родилась дочка, которую назвали Серафима-Симба. Спустя три года в элитной клинике Дубая появился их сын Сафрон. Ради семьи певица приостановила свою карьеру и обосновалась с мужем в Дубае.

Читайте также:

«Я не беременная, я просто толстая»: Ольга Орлова раскрыла вес и призналась, что её не устраивает в своей внешности

«Вы совершили преступление»: за что Андрей Разин угрожает SHAMAN и другим звёздам «подкараулить» их в аэропорту

«Совсем скоро»: Мария Погребняк сделала заявление о будущем муже и ребенке Ольги Бузовой
#свадьба
#певица
#счастье
#семьи
#супруги
#отношения
#интервью
#заявление
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Если не под камерами, то в Москве»: рэпер Natan признался, что изменил бы жене и без шоу «Звёзды в джунглях»
Рэпер Natan признался, что изменил бы жене и без шоу «Звёзды в джунглях»
20 января 2025, 14:20

Фото: соцсети

Рэпер Natan снова выступил со скандальным заявлением. По его словам, он всё равно изменил бы жене даже без шоу «Звёзды в джунглях».
Музыкант посетил «Шоу Воли». Выпуск с ним ещё не вышел в эфир, однако высказывания рэпера разлетелись по соцсетям. Natan признался, что пришёл на шоу «Звёзды в джунглях» запутанным и на грани развода.

«Сделал бы то же самое. Да, я бы ушёл в отрыв. Я туда пошёл отрываться. Я поехал только после того, как уже наделал кучу ошибок. А что я буду врать сейчас?», – признался рэпер.
Он оправдывает свои действия депрессией, а новую интрижку называет спасительной. К тому же, он подчеркнул, что изменил бы жене в любом случае, даже если бы не поехал на шоу, а остался с ней в Москве.

При этом напомним, что совсем недавно он опубликовал пост-обращение к своей бывшей жене Анастасии Швецовой, в котором заявил о намерении вернуть её. Он уверял, что больше не заинтересован в блогере Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина), а с экс-супругой его связывают самые лучшие годы совместной жизни.

Читайте также:

От кого беременна дочь Литвиновой? Расставание с Фёдором Дьяконовым и тайный отец ребёнка

Новые жуткие обвинения в адрес P. Diddy: рэпера подозревают в каннибализме

«Я не беременная, я просто толстая»: Ольга Орлова раскрыла вес и призналась, что её не устраивает в своей внешности
#пост
#музыкант
#звёзды
#шоу
#шоу-бизнес
#рэп
#измена
#развод
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Выполняла то, что я прошу»: Николаев сделал пронзительное признание о Наташе Королевой. Кто разрушил их брак на самом деле?
20 января 2025, 13:52

Игорь Николаев (Фото: РИА Новости/ Владимир Астапкович)

Игорь Николаев и Наташа Королева — одна из самых трогательных пар девяностых. Их союз стал настоящим откровением для поклонников, которые до сих пор вспоминают те времена, когда артисты были счастливы вместе. Их творческий союз не только обогатил музыкальную сцену, но и открыл новые горизонты для обоих исполнителей. Подробности этой удивительной истории читайте в материале «Радио 1».

«Желтые тюльпаны» для девушки из Киева


Наташа Королева (Фото: РИА Новости/ Юрий Абрамочкин)

Композитор и певица познакомились когда Наташа Порывай приехала покорять столицу. Шестнадцатилетняя девушка из Киева приехала в Москву на кастинг и покорила продюсера Марту Могилевскую, а также привлекла внимание Николаева. Пышная украинка с особым говором смогла завоевать сердце композитора, и он не только вывел её на большую сцену, но и впустил в свою жизнь.

Визитной карточкой молодой певицы стала песня Николаева «Желтые тюльпаны». Так Наташа Порывай превратилась из поющей украинской девочки во всеми любимую звезду эстрады Наташу Королеву.

Игорю Николаеву тогда было 30 лет, он был женат и в семье подрастала дочка. Ради Королевой Игорь оставил свою семью и в 1992 году возлюбленные втайне расписались. Вдохновленный любовью Николаев написал Наталье множество песен и сам начал выступать с возлюбленной в качестве певца. В том же году Королева выпустила свой первый сольный альбом «Дельфин и русалка». В него вошли одноименная песня и хит «Такси, такси».

«Я знал, что я хочу. Она выполняла то, что я прошу. Как исполнитель она очень была послушная, комфортная, и все было хорошо на студии», — поделился Николаев на передаче Бориса Корчевникова.

«Просто был собой»: вторая волна популярности настигла Прохора Шаляпина, за что им восхищается весь интернет
«Просто был собой»: вторая волна популярности настигла Прохора Шаляпина, за что им восхищается весь интернет

«Тарзан» не повод для развода

Наташа Королева и Сергеем Глушко (Фото: РИА Новости/ Илья Питалев)

Через десять лет совместной жизни чувства поугасли и Игорь Николаев начал обращать внимание на других женщин. Наталья Королёва рассказывала, что её супруг всё чаще не приходил домой, увлекался азартными играми и употреблял алкоголь. Однако самым серьёзным испытанием для семьи стало появление в жизни музыканта Анжелы Кулаковской, которая в конечном итоге и стала причиной развода звездной пары. К слову, песня «Выпьем за любовь» написана разлучнице Анжеле. Королевой композитор после расставания посвятил песню «Пять причин», в которой собственно все и объяснил.

С известным танцором «Тарзаном» певица познакомилась спустя год после развода с композитором. И пусть этому союзу публика пророчила быстрое завершение, танцор и певица живут в браке уже более 20 лет.

Память и песни еще живут


После развода Наташа Королёва осталась с Николаевым хорошими друзьями. В настоящее время оба артиста продолжают выступать на сцене с популярными песнями, у каждого из них новые отношения, а также появились дети. По словам народного артиста, он вспоминает только радостные моменты, связанные с их творчеством.

«Во-первых, песни остались, они не умерли. Личная жизнь — это совершенно другая история, но песни живут своей жизнью, они остались в памяти у людей», — делился Николаев с Корчевниковым на шоу.

Читайте также:

«Совсем скоро»: Мария Погребняк сделала заявление о будущем муже и ребенке Ольги Бузовой

«Не могу его подвести»: Певица Гурцкая рассказала о жизни после смерти мужа

Дележка наследства Началовой: почему хоккеист Фролов судился с 12-летней дочерью певицы и за что получил половину квартиры
#радио 1
#дети
#история
#алкоголь
#такси
#квартиры
#сердце
#жизнь
#певица
#фото
#любовь
#семьи
#композитор
#память
#отношения
#заявление
#песня
#девушка
#новости
#николаев
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
От кого беременна дочь Литвиновой? Расставание с Фёдором Дьяконовым и тайный отец ребёнка
Беременную дочь Литвиновой бросил возлюбленный, отцом оказался другой
20 января 2025, 13:29

Фото: соцсети

Рената Литвинова на днях отметила день рождения в компании дочери Ульяны, модели Натальи Водяновой и модельера Демны Гвасалии. На опубликованных в соцсетях режиссёра фотографиях подписчики обратили внимание на округлившиеся формы Ульяны, что породило слухи о её беременности.
Пользователи сети гадали, кто же является отцом ребёнка, поскольку девушка не афишировали детали своей личной жизни. В итоге выяснилось, что сейчас на личном фронте дочери Литвиновой кипят нешуточные страсти. Последние три года она состояла в отношениях с однокурсником по Королевской академии изящных искусств Фёдором Дьяконовым, но совсем недавно пара распалась. Причиной стало то, что Ульяна забеременела, но не от Фёдора, а от коллеги, имя которого пока неизвестно.

Напомним, что Ульяна Добровская, родившаяся в браке Литвиновой с бизнесменом Леонидом Добровским, с юности проживает во Франции. Ещё в школьные годы её вместе с гувернанткой отправили в Париж, после чего девушка увлеклась дизайном одежды и поступила в академию в Антверпене. В настоящее время она владеет собственным брендом, а в показах часто принимает участие сама Литвинова.

Читайте также:

Рената Литвинова готовится стать бабушкой? От кого беременна дочь актрисы и почему ее внешний вид испугал поклонников

57-летняя Рената Литвинова прошлась по подиуму в заправленном в трусы пальто

«Мне не за что просить прощения»: покинувшая Россию Мария Машкова высказалась об отношениях с отцом
#париж
#девушка
#беременность
#шоу-бизнес
#актриса
#режиссёр
#франция
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Домашний тиран и борьба за детей: Почему Лада Дэнс так и не решилась на новый брак? Что известно о её жизни в 58 лет?
20 января 2025, 13:27

Лада Денс (Фото: соцсети)

Певица Лада Дэнс, ставшая иконой 90-х, продолжает оставаться востребованной и узнаваемой даже в свои 58 лет. Для многих она олицетворяет образ независимой и самодостаточной женщины.
Однако за ярким имиджем скрываются страдания и разочарования в отношениях с мужчинами, которые также стали частью её жизни. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Восхождение на эстраду

Певица Лада Дэнс, ставшая символом российской эстрады 90-х, завоевала колоссальный успех в 1992 году. Этот период ознаменовался значительными изменениями в музыкальной индустрии, когда артисты начали откровенно одеваться и вести себя на сцене более раскованно.

Эффектная Лада с безупречной фигурой, пластикой и вокальными данными быстро завоевала сердца зрителей и стала народной любимицей. Однако сегодня её творчество вспоминается лишь по нескольким песням.

Личные отношения и сложные разрывы

Первые серьезные отношения Лады были неразрывно связаны с шоу-бизнесом. Она четыре года прожила с продюсером Леонидом Величковским, но их роман закончился скандалом.

Величковский обвинил певицу в измене, тогда как она считала его корыстным и меркантильным по отношению к её карьере. Лада не скрывает, что новый роман у неё начался ещё во время отношений с Величковским, но и это увлечение не продлилось долго.

Семейная жизнь и развод

Первым и единственным мужем Лады стал бизнесмен Павел Свирский. После пышной свадьбы в 1997 году у них родились сын Илья и дочь Лиза. Однако идиллия вскоре оказалась мифом: финансовые трудности, возникшие во время дефолта, привели к тому, что Павел стал домашним тираном, запрещая жене заниматься любимым делом – пением. Наконец, терпение певицы лопнуло, и в 2002 году она подала на развод.

Борьба за детей

Развод стал началом новой борьбы для Лады Дэнс. Её бывший супруг подговорил няню и выкрал сына Илью, требуя от певицы отказаться от него. Артистке потребовался целый месяц, чтобы вернуть сына домой. С тех пор Лада старается не вспоминать о Павле Свирском, который, по её словам, отбил у неё желание доверять мужчинам.

Болезнь Альцгеймера и падение с балкона: сын Добровольской стал главой семьи после ее смерти, шокирующие факты о детях актрисы
Болезнь Альцгеймера и падение с балкона: сын Добровольской стал главой семьи после ее смерти, шокирующие факты о детях актрисы

Новая глава

Несмотря на трудности, Лада Дэнс воспитывала детей в одиночку и никогда не жаловалась на жизнь. Она обеспечила своим детям лучшее образование: сын Илья стал архитектором, а дочь Лиза учится в Англии. Оба не собираются связывать свою жизнь с шоу-бизнесом.

После длительного перерыва в карьере артистка вернулась на сцену в 2014 году. В свои 50 лет она освоила танцы на пилоне, несмотря на то что почти год провела в инвалидном кресле после сложного перелома ноги.

Планы на будущее

В 2024 году Лада Дэнс планировала открыть собственный музыкальный лейбл. Однако недавняя авария, которая едва не стоила ей жизни, временно изменила её планы. Но певица остаётся настоящим борцом и продолжает вдохновлять окружающих своей энергией и оптимизмом.

Читайте также:

«Я хочу вернуться в Москву, но не понимаю, что произошло с людьми»: Чулпан Хаматова призналась в отрыве от реальности

«Она не заслуживает этих оскорблений»: Маликов, Зверев и семья Левкина защитили Анну Седокову от нападок после смерти Яниса Тиммы

После ДТП тело бросили на съедение собакам: сложная судьба и трагический конец актрисы из «12 стульев» Веры Ивлевой
#статьи
#семья
#певица
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате