«Боль на всю жизнь»: громкий скандал Маши Распутиной с Пугачевой и Киркоровым, измены мужа и проблемы с психикой дочери

Маша Распутина (Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион»)
Маша Распутина — певица, привыкшая удивлять публику яркими нарядами, смелыми песнями и громкими скандалами.
Артистка, которая поёт в жанрах рок, шансон и поп-музыка, завоевала сердца слушателей и остаётся их любимицей, несмотря ни на что. О пути Марии Распутиной к славе и личной жизни певицы читайте в материале «Радио 1».
Алла Николаевна Агеева, более известная под псевдонимом Маша Распутина, появилась на свет 13 мая 1964 года в посёлке Инской Беловского района Кемеровской области. Отец её, Николай Агеев, посвятил свою жизнь Беловской районной электростанции. Мать, Лидия Георгиевна, родилась в Одессе. В Сибирь она прибыла в составе геологической экспедиции. Там она встретила своего будущего мужа, который покорил её сердце.
Алла была прилежной ученицей и пользовалась авторитетом среди сверстников. В те годы Агеева не стремилась к известности, а хотела стать педагогом или врачом. Но постепенно девушка поняла, что тянет к сцене. В 1982 году она успешно окончила школу и решила продолжить обучение в Москве, выбрав для этого Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина. Затея не удалась, вступительные экзамены были провалены, и артистка, для того чтобы остаться в Москве, была вынуждена устроиться работать на трикотажную фабрику.
Будущая знаменитость не оставила свою мечту, продолжая работать, она также ходила на прослушивания и отборы. В то время одно из московских ДК искало солистку для вокально-инструментального ансамбля. В процессе прослушивания Алла начала исполнять песню, но ей не дали закончить куплет — сразу же приняли в группу. В 1988 году молодая артистка завершила обучение на дирижёрско-хоровом отделении Тверского музыкального училища.
Маша Распутина (Фото: кадр из шоу «Звезды сошлись»)
Во время работы в ВИА певица познакомилась с продюсером Владимиром Ермаковым. Он вплотную занялся созданием образа и продвижением успешной артистки из Сибири: придумал ей сценический псевдоним — Маша Распутина, в честь таинственного и загадочного Григория Распутина, а также обучал начинающую певицу навыкам сценического поведения.
В 1988 году юная исполнительница добилась своего первого успеха с песней «Играй, музыкант!», которая впервые прозвучала на всю страну в эфире программы «Утренняя почта». Через год Леонид Дербенёв обратил внимание на певицу и предложил ей сотрудничество. В результате этого творческого сотрудничества были созданы такие композиции, как «Гималаи» («Отпустите меня в Гималаи»), «Городская сумасшедшая», «Живи, страна!», «Хулиганчики» («Ой, мама, ой!») и «Я родилась в Сибири»и признанная слава настигла Распутину.
С 1980-х гг. юная артистка находилась в романтических отношениях со своим продюсером Владимиром Ермаковым. Однако долгое время они не оформляли свои отношения официально. Владимир был связан узами брака с другой женщиной. В 1985 г. у пары родилась дочь Лидия, а через несколько лет пара официально стала мужем и женой. Их союз длился 17 лет, но в конце девяностых годов они разошлись из-за того, что Ермаков нарушил клятву верности.
После развода дочка Маши Распутиной осталась с отцом. Проблемы в разрушенной семье усугубились душевным состоянием Лидии. Поначалу родители не обращали на это внимания, полагая, что ребёнок просто играет. Однако результаты обследования выявили серьёзные психические расстройства. Впоследствии Ермаков поместил дочь в специализированное учреждение для душевнобольных на 10 лет.
После развода с Владимиром Ермаковым, певица недолго оставалась одна: уже в 1999 году она стала гражданской женой продюсера и бизнесмена Виктора Захарова. Их свадьба прошла в 1999 году. В 2000 году, после рождения дочери Марии Захаровой, артистка решила оставить сцену и посвятить себя семье и воспитанию ребёнка.
Марии Захаровой, младшая дочь певицы выросла невероятной красавицей и настоящей гордостью своих родителей. В настоящее время ей 24 года и она решила свою жизнь связать с журналистикой. Девушка учится в МГИМО на специалиста по связям с общественностью.
Старшая дочка Лидия Ермакова страдает психиатрическим недугом, сейчас ей 39 лет, у нее есть инвалидность. Диагноз семьей публично не называется, но Распутина на передаче «Секрет на миллион» перечисляла симптомы.
По словам Распутиной, её дочь унаследовала душевное расстройство от своего отца: его племянница в возрасте 40 лет демонстрировала уровень развития, характерный для 10-летнего ребёнка.
Имя Маши Распутиной связано с множеством громких скандалов. В 90-х она вызвала гнев Аллы Пугачевой, отказавшись участвовать в ее «Рождественских встречах». Распутина заявила, что не собирается «водить хороводы» вокруг Примадонны и назвала мероприятие «балаганом». Спустя много лет звезды смогли помириться.
Еще один инцидент произошел на юбилее композитора Ильи Резника, когда ей стали задавать прямые вопросы о старшей дочери и ее психическом здоровье. Эмоциональная артистка не сдержалась и ответила нецензурной бранью, за что подверглась критике. Также много слухов ходило о ее конфликтах с другими звездами российского шоу-бизнеса, такими как София Ротару и Игорь Крутой.
Одним из самых резонирующих инцидентов стала ссора между Машей Распутиной и Филиппом Киркоровым.
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Детство певицы
Алла Николаевна Агеева, более известная под псевдонимом Маша Распутина, появилась на свет 13 мая 1964 года в посёлке Инской Беловского района Кемеровской области. Отец её, Николай Агеев, посвятил свою жизнь Беловской районной электростанции. Мать, Лидия Георгиевна, родилась в Одессе. В Сибирь она прибыла в составе геологической экспедиции. Там она встретила своего будущего мужа, который покорил её сердце.
Алла была прилежной ученицей и пользовалась авторитетом среди сверстников. В те годы Агеева не стремилась к известности, а хотела стать педагогом или врачом. Но постепенно девушка поняла, что тянет к сцене. В 1982 году она успешно окончила школу и решила продолжить обучение в Москве, выбрав для этого Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина. Затея не удалась, вступительные экзамены были провалены, и артистка, для того чтобы остаться в Москве, была вынуждена устроиться работать на трикотажную фабрику.
Будущая знаменитость не оставила свою мечту, продолжая работать, она также ходила на прослушивания и отборы. В то время одно из московских ДК искало солистку для вокально-инструментального ансамбля. В процессе прослушивания Алла начала исполнять песню, но ей не дали закончить куплет — сразу же приняли в группу. В 1988 году молодая артистка завершила обучение на дирижёрско-хоровом отделении Тверского музыкального училища.
Маша Распутина (Фото: кадр из шоу «Звезды сошлись»)
Большая известность
Во время работы в ВИА певица познакомилась с продюсером Владимиром Ермаковым. Он вплотную занялся созданием образа и продвижением успешной артистки из Сибири: придумал ей сценический псевдоним — Маша Распутина, в честь таинственного и загадочного Григория Распутина, а также обучал начинающую певицу навыкам сценического поведения.
В 1988 году юная исполнительница добилась своего первого успеха с песней «Играй, музыкант!», которая впервые прозвучала на всю страну в эфире программы «Утренняя почта». Через год Леонид Дербенёв обратил внимание на певицу и предложил ей сотрудничество. В результате этого творческого сотрудничества были созданы такие композиции, как «Гималаи» («Отпустите меня в Гималаи»), «Городская сумасшедшая», «Живи, страна!», «Хулиганчики» («Ой, мама, ой!») и «Я родилась в Сибири»и признанная слава настигла Распутину.
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Личная жизнь
С 1980-х гг. юная артистка находилась в романтических отношениях со своим продюсером Владимиром Ермаковым. Однако долгое время они не оформляли свои отношения официально. Владимир был связан узами брака с другой женщиной. В 1985 г. у пары родилась дочь Лидия, а через несколько лет пара официально стала мужем и женой. Их союз длился 17 лет, но в конце девяностых годов они разошлись из-за того, что Ермаков нарушил клятву верности.
После развода дочка Маши Распутиной осталась с отцом. Проблемы в разрушенной семье усугубились душевным состоянием Лидии. Поначалу родители не обращали на это внимания, полагая, что ребёнок просто играет. Однако результаты обследования выявили серьёзные психические расстройства. Впоследствии Ермаков поместил дочь в специализированное учреждение для душевнобольных на 10 лет.
После развода с Владимиром Ермаковым, певица недолго оставалась одна: уже в 1999 году она стала гражданской женой продюсера и бизнесмена Виктора Захарова. Их свадьба прошла в 1999 году. В 2000 году, после рождения дочери Марии Захаровой, артистка решила оставить сцену и посвятить себя семье и воспитанию ребёнка.
Маша Распутина (Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион»)
Дочери певицы
Марии Захаровой, младшая дочь певицы выросла невероятной красавицей и настоящей гордостью своих родителей. В настоящее время ей 24 года и она решила свою жизнь связать с журналистикой. Девушка учится в МГИМО на специалиста по связям с общественностью.
Старшая дочка Лидия Ермакова страдает психиатрическим недугом, сейчас ей 39 лет, у нее есть инвалидность. Диагноз семьей публично не называется, но Распутина на передаче «Секрет на миллион» перечисляла симптомы.
«Лида — это моя боль. Постоянная, как говорится, зубная боль. И я должна с нею жить. У нее могут быть какие-то голоса, галлюцинации. Когда я ее забираю к себе, она в клинике находится 10-15 дней, сначала она ничего. А потом начинает съезжать. В этом состоянии ее нужно опять везти в больницу, чтобы выровнять эмоциональный фон», — делилась Распутина с Лерой Кудрявцевой.
По словам Распутиной, её дочь унаследовала душевное расстройство от своего отца: его племянница в возрасте 40 лет демонстрировала уровень развития, характерный для 10-летнего ребёнка.
Громкие скандалы с участием Распутиной
Имя Маши Распутиной связано с множеством громких скандалов. В 90-х она вызвала гнев Аллы Пугачевой, отказавшись участвовать в ее «Рождественских встречах». Распутина заявила, что не собирается «водить хороводы» вокруг Примадонны и назвала мероприятие «балаганом». Спустя много лет звезды смогли помириться.
Еще один инцидент произошел на юбилее композитора Ильи Резника, когда ей стали задавать прямые вопросы о старшей дочери и ее психическом здоровье. Эмоциональная артистка не сдержалась и ответила нецензурной бранью, за что подверглась критике. Также много слухов ходило о ее конфликтах с другими звездами российского шоу-бизнеса, такими как София Ротару и Игорь Крутой.
Одним из самых резонирующих инцидентов стала ссора между Машей Распутиной и Филиппом Киркоровым.
«Мы выясняли, кто из нас звезда большего калибра. Это были детские разборки, сейчас мы повзрослели», — делилась она позже.
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Елена Генералова