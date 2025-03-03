Вино за 25 000 долларов, муж-бизнесмен и связь с Киркоровым: шокирующие факты о Маше Распутиной, которые не афишируют

Маша Распутина (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)
История Маши Распутиной — это захватывающее путешествие, полное загадок и неожиданных поворотов. Эта талантливая певица прошла через множество испытаний, чтобы достичь вершины Олимпа, её путь был усеян как взлётами, так и падениями в столице России. Несмотря на все трудности, ей удалось завоевать сердца миллионов поклонников.
В её биографии скрыто множество интересных фактов, которые делают её образ ещё более ярким и многогранным. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
Высокая школьницаДочь геологов, Алла Агеева, появилась на свет чуть ли не в кемеровском лесу, в палатке родителей. Маша выросла слишком рано и, не закончив школу, решила поступать в Щукинское училище в Москве. Экзамены она провалила, но возвращаться в родное село Уроп не хотела и устроилась помощницей швеи на трикотажной фабрике «Красная Заря».
В Доме культуры фабрики репетировал один из ансамблей, и Алла сумела достать телефон его руководителя. Представившись секретарем комсомола, она попросила прослушать девушку — то есть, саму себя. Владимир Ермаков, который был на 20 лет старше, посмотрел на пышногрудую высокую школьницу, не знавшую ни одной ноты, но решил взять её к себе. Он стал её директором, отцом и первым мужем.
В 1988 году ее муж создал группу «Варьете» и по его совету она перекрасилась в блондинку, начала одеваться более откровенно и выбрала псевдоним Маша Распутина. Ее популярность возросла после сотрудничества с композиторами Матетой и Дербеневым, а также благодаря песне «Играй, музыкант!», которая прозвучала в программе «Утренняя почта».
Сложные отношения с Ермаковым завершились взаимными обвинениями. В 1995 году Распутина встретила бизнесмена Захарова, который стал успешным благодаря торговле продуктами питания и нефтью. Виктор ухаживал за ней с размахом, даря вино стоимостью 25 000 долларов. Через четыре года они поженились, у них родилась дочь.
Филипп Киркоров обидел её, не пригласив на гастрольное турне в США. Позже они помирились: Пугачева подарила Распутиной свою песню, а Киркоров исполнил с ней известную «Розу чайную».
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Высокая школьницаДочь геологов, Алла Агеева, появилась на свет чуть ли не в кемеровском лесу, в палатке родителей. Маша выросла слишком рано и, не закончив школу, решила поступать в Щукинское училище в Москве. Экзамены она провалила, но возвращаться в родное село Уроп не хотела и устроилась помощницей швеи на трикотажной фабрике «Красная Заря».
В Доме культуры фабрики репетировал один из ансамблей, и Алла сумела достать телефон его руководителя. Представившись секретарем комсомола, она попросила прослушать девушку — то есть, саму себя. Владимир Ермаков, который был на 20 лет старше, посмотрел на пышногрудую высокую школьницу, не знавшую ни одной ноты, но решил взять её к себе. Он стал её директором, отцом и первым мужем.
Интимные отношения с директоромИнформации о Ермакове на сайте Распутиной нет, она высказывается о нем очень резко. Известно, что их отношения начались, когда Маше было 15 лет, а он уже был женат. В 17 лет она родила от него дочь Лидию.
«Он был моим директором. Можно иметь интимные отношения с мужчинами с 15 лет и при этом не испытывать никаких чувств. К человеку, от которого я родила первого ребенка, у меня не было любви. Я родила в 17... Мы не были зарегистрированы, хотя долго работали вместе», — говорит певица.
Фото: iStock/studioaltius
Высшее образованиеЕрмолаев поддержал идею получения образования, Агеева поступила в Кемеровский институт культуры и искусств. В воспитании дочери ей помогали родители.
В 1988 году ее муж создал группу «Варьете» и по его совету она перекрасилась в блондинку, начала одеваться более откровенно и выбрала псевдоним Маша Распутина. Ее популярность возросла после сотрудничества с композиторами Матетой и Дербеневым, а также благодаря песне «Играй, музыкант!», которая прозвучала в программе «Утренняя почта».
Провалилась за границейВ 1992 году англоязычный альбом не принес Распутиной успеха на Западе. Ее шансонные композиции остались непонятыми. Критики упрекали Распутину за вульгарные тексты, однако россияне полюбили Машу за ее искренние слова, отражающие трудности женской жизни.
Сложные отношения с Ермаковым завершились взаимными обвинениями. В 1995 году Распутина встретила бизнесмена Захарова, который стал успешным благодаря торговле продуктами питания и нефтью. Виктор ухаживал за ней с размахом, даря вино стоимостью 25 000 долларов. Через четыре года они поженились, у них родилась дочь.
Фото: iStock/sezer66
Поругалась с Пугачевой и КиркоровымДружба с Пугачевой и Киркоровым длилась долго, но в 90-х годах отношения осложнились, когда Распутина заявила, что не примет участие в «Рождественских встречах», которые были посвящены Пугачевой и её окружению.
Филипп Киркоров обидел её, не пригласив на гастрольное турне в США. Позже они помирились: Пугачева подарила Распутиной свою песню, а Киркоров исполнил с ней известную «Розу чайную».
Завершила карьеруВ 2011 году Распутина завершила свою большую карьеру. Сейчас, в свои 59 лет, она занимается семьей и выступает на корпоративных мероприятиях, оставаясь подтянутой и привлекательной. Певица считает, что у большинства современных российских артистов недостаточно таланта и голоса.
«Скачут как безголосые обезьяны. То, что сейчас на плаву, ужасно. Мария Шукшина хорошо сказала: "Мы последнее поколение, что борется за культуру и за правду. Мы еще можем отличить добро от зла. А подрастающее поколение — слепые котята. Зло они считают прекрасным. Все перевернулось на 180 градусов"», — делилась она.
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Дарья Осипова