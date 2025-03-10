На шоу «Пусть говорят» раскрыты детали ДТП с участием Буйнова. Что шокировало Распутину и о чем рассказала пострадавшая пенсионерка

Вечером 26 февраля в подмосковной Апрелевке элитный автомобиль Александра Буйнова совершил наезд на пенсионерку. Женщина получила травмы и в настоящее время находится в больнице. Пытался ли Народный артист покинуть место ДТП и что на самом деле происходило в тот злополучный вечер расскажет «Радио 1».