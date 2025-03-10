На шоу «Пусть говорят» раскрыты детали ДТП с участием Буйнова. Что шокировало Распутину и о чем рассказала пострадавшая пенсионерка

Маша Распутина (Фото: кадр из шоу «Пусть говорят»)
Вечером 26 февраля в подмосковной Апрелевке элитный автомобиль Александра Буйнова совершил наезд на пенсионерку. Женщина получила травмы и в настоящее время находится в больнице. Пытался ли Народный артист покинуть место ДТП и что на самом деле происходило в тот злополучный вечер расскажет «Радио 1».
Сын пострадавшей в ДТП пенсионерки рассказал о поведении Буйнова
Алексей Князев (Фото: кадр из шоу «Пусть говорят»)
В эфире программы «Пусть говорят» выяснялись подробности инцидента с участием Народного артиста. Оказалось, что после ДТП Буйнов не только не подошел к сбитой им на пешеходном переходе женщине, но и попытался скрыться с места ДТП. Сын пострадавшей Алексей Князев появился в студии программы и рассказал, что происходило вечером 26 февраля.
«Об аварии мне сообщила мама, она сказала, что ее сбили на пешеходном переходе. До приезда сотрудника ДПС я не знал, кто виновник ДТП. Он (Александр Буйнов – прим.ред) не подходил к матери. Она не видела, кто именно ее сбил».
По словам мужчины, певец вышел из машины спустя некоторое время, когда на место происшествия прибыли правоохранители.
«Всё порешать»: Буйнов предложил денег сыну пострадавшей в ДТП пенсионерки
«Он вышел из машины, когда приехали сотрудники ДПС. Они прибыли примерно через полчаса. В день аварии он не предлагал никакой помощи. Мы с ним отошли после аварии в сторону, и я спросил, что произошло. Он сказал: "Я признаю вину, в рамках закона будем все решать". Уже в субботу он позвонил и предложил помощь», — рассказал Князев.
В настоящее время Алла Смирнова находится в удовлетворительном состоянии, однако лично принять участие в съемках программы не смогла.
«Мама в удовлетворительном состоянии, но после травмы все непредсказуемо. Она находится в больнице, в палате интенсивной терапии. Переломов нет, есть ушибы, сотрясение головного мозга. Она хотела принять участие, но она не может появиться, врачи не отпускают. Так как существует угроза жизни — тромбоэмболия», — рассказал сын пострадавшей.
Мнения о ДТП с Буйновым в шоу-бизнесе
Александр Буйнов (Фото: кадр из шоу «Пусть говорят»)
Концертный директор Буйнова Сергей Пудовкин упрекнул пострадавшую пенсионерку в том, что она пытается нажиться на ситуации.
«Женщина пострадала в результате ДТП, но всеми возможными способами пытается это монетизировать. Она откровенно лжет», — заявил он.
В студии «Пусть говорят» также появилась певица Маша Распутина, она сделала акцент на том, что публичные люди всегда являются объектом повышенного внимания.
«Мы — звезды под пристальным вниманием. Я не оправдываю Александра, а говорю о том, что он остался, не сбежал».
При этом сын пострадавшей уверен, что Буйнов пытался уехать с места аварии. В ответ на его заявление эксперты студии выразили мнение, что Буйнов находился в стрессовом и шоковом состоянии. Кроме того, гости студии напомнили, что артист борется с тяжёлым онкозаболеванием.
Стало известно, какое наказание ждет Буйнова за ДТП с пострадавшей
Комментарий Буйнова о ДТП с пенсионеркой
Народный артист Александр Буйнов заявил, что пострадавшая Алла Смирнова чувствует себя лучше, и он намерен навестить ее в больнице.
«Пострадавшая чувствует себя хорошо, я на связи с ее сыном. Возможно, мы с ним вместе и поедем к ней в место, где она находится».
Заявление пострадавшей Аллы Смирновой
Алла Смирнова (Фото: кадр из шоу «Пусть говорят»)
Пенсионерка Алла Смирнова рассказала журналистам, как все было на самом деле вечером 26 февраля.
«Мне обидно слышать, что я хочу нажиться. Я не могу спать ночами, мне снится авария. Я пошла в магазин. Шла по пешеходному переходу, пропустила все машины. Увидела, что машин нет, когда я оказалась на полосе, где ехал Буйнов, я услышала удар, меня подняло в воздух и оттянуло на несколько метров. Автомобиль встал, водитель вышел, посмотрел на машину, я ему стала кричать, он сел в авто и отъехал на несколько метров. Когда он увидел, что люди его видят, он остановился. Люди стали обгораживать дорогу, чтобы меня не сбили. Скорую вызвали очевидцы», — привела подробности инцидента пострадавшая.
Певица Маша Распутина оказалась шокирована словами женщины.
«Я шокирована, что Саша не подходил…Я не за Буйнова, а за здравый смысл. Он должен был подойти, подать руку, отвезти в больницу и оплатить лечение», — возмутилась артистка.
Читайте также:
Онкологическое заболевание, утрата двух детей, связи с кореянкой, француженкой и Пугачевой — чем еще удивит 99-летний Зацепин?
Shaman раскрыл, как уговорил дочку прийти на шоу Андрея Малахова
«Французский петух»: Сердюков приревновал Бородину к официанту в Куршевеле
Анастасия Хохлова