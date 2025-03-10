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На шоу «Пусть говорят» раскрыты детали ДТП с участием Буйнова. Что шокировало Распутину и о чем рассказала пострадавшая пенсионерка

Маша Распутина (Фото: кадр из шоу «Пусть говорят»)

Маша Распутина (Фото: кадр из шоу «Пусть говорят»)

Вечером 26 февраля в подмосковной Апрелевке элитный автомобиль Александра Буйнова совершил наезд на пенсионерку. Женщина получила травмы и в настоящее время находится в больнице. Пытался ли Народный артист покинуть место ДТП и что на самом деле происходило в тот злополучный вечер расскажет «Радио 1».

Сын пострадавшей в ДТП пенсионерки рассказал о поведении Буйнова


Алексей Князев (Фото: кадр из шоу «Пусть говорят»)

В эфире программы «Пусть говорят» выяснялись подробности инцидента с участием Народного артиста. Оказалось, что после ДТП Буйнов не только не подошел к сбитой им на пешеходном переходе женщине, но и попытался скрыться с места ДТП. Сын пострадавшей Алексей Князев появился в студии программы и рассказал, что происходило вечером 26 февраля.

«Об аварии мне сообщила мама, она сказала, что ее сбили на пешеходном переходе. До приезда сотрудника ДПС я не знал, кто виновник ДТП. Он (Александр Буйнов – прим.ред) не подходил к матери. Она не видела, кто именно ее сбил».

По словам мужчины, певец вышел из машины спустя некоторое время, когда на место происшествия прибыли правоохранители.

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«Он вышел из машины, когда приехали сотрудники ДПС. Они прибыли примерно через полчаса. В день аварии он не предлагал никакой помощи. Мы с ним отошли после аварии в сторону, и я спросил, что произошло. Он сказал: "Я признаю вину, в рамках закона будем все решать". Уже в субботу он позвонил и предложил помощь», — рассказал Князев.

В настоящее время Алла Смирнова находится в удовлетворительном состоянии, однако лично принять участие в съемках программы не смогла.

«Мама в удовлетворительном состоянии, но после травмы все непредсказуемо. Она находится в больнице, в палате интенсивной терапии. Переломов нет, есть ушибы, сотрясение головного мозга. Она хотела принять участие, но она не может появиться, врачи не отпускают. Так как существует угроза жизни — тромбоэмболия», — рассказал сын пострадавшей.


Мнения о ДТП с Буйновым в шоу-бизнесе

Александр Буйнов (Фото: кадр из шоу «Пусть говорят»)

Концертный директор Буйнова Сергей Пудовкин упрекнул пострадавшую пенсионерку в том, что она пытается нажиться на ситуации.
«Женщина пострадала в результате ДТП, но всеми возможными способами пытается это монетизировать. Она откровенно лжет», — заявил он.

В студии «Пусть говорят» также появилась певица Маша Распутина, она сделала акцент на том, что публичные люди всегда являются объектом повышенного внимания.

«Мы — звезды под пристальным вниманием. Я не оправдываю Александра, а говорю о том, что он остался, не сбежал».

При этом сын пострадавшей уверен, что Буйнов пытался уехать с места аварии. В ответ на его заявление эксперты студии выразили мнение, что Буйнов находился в стрессовом и шоковом состоянии. Кроме того, гости студии напомнили, что артист борется с тяжёлым онкозаболеванием.

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Комментарий Буйнова о ДТП с пенсионеркой


Народный артист Александр Буйнов заявил, что пострадавшая Алла Смирнова чувствует себя лучше, и он намерен навестить ее в больнице.

«Пострадавшая чувствует себя хорошо, я на связи с ее сыном. Возможно, мы с ним вместе и поедем к ней в место, где она находится».



Заявление пострадавшей Аллы Смирновой

Алла Смирнова (Фото: кадр из шоу «Пусть говорят»)

Пенсионерка Алла Смирнова рассказала журналистам, как все было на самом деле вечером 26 февраля.

«Мне обидно слышать, что я хочу нажиться. Я не могу спать ночами, мне снится авария. Я пошла в магазин. Шла по пешеходному переходу, пропустила все машины. Увидела, что машин нет, когда я оказалась на полосе, где ехал Буйнов, я услышала удар, меня подняло в воздух и оттянуло на несколько метров. Автомобиль встал, водитель вышел, посмотрел на машину, я ему стала кричать, он сел в авто и отъехал на несколько метров. Когда он увидел, что люди его видят, он остановился. Люди стали обгораживать дорогу, чтобы меня не сбили. Скорую вызвали очевидцы», — привела подробности инцидента пострадавшая.

Певица Маша Распутина оказалась шокирована словами женщины.

«Я шокирована, что Саша не подходил…Я не за Буйнова, а за здравый смысл. Он должен был подойти, подать руку, отвезти в больницу и оплатить лечение», — возмутилась артистка.

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#статьи
«Она же серая мышка!»: Соседов не понимает, как Блиновской удавалось очаровывать людей
Критик Соседов: Не понимаю, как Блиновской удавалось очаровывать людей
10 марта 2025, 14:16

Сергей Соседов (Фото: Телеграм @sergei_sosedovofficial)

Музыкальный критик Сергей Соседов нередко позволяет себе нелицеприятные и негативные высказывания в адрес известных персон. Недавно он достаточно резко отозвался о «королеве марафонов» блогере Елене Блиновской.
Ещё недавно знаменитый коуч вела роскошную жизнь, устраивала резонансные вечеринки, куда за немалые гонорары приглашала звёздных персон, ездила за границу и наслаждалась собственным богатством и успешностью.

Большие деньги Блиновская зарабатывала благодаря продвигаемым ею так называемым «марафонам желаний». Люди охотно раскупали эти курсы, а некоторые даже уверяли, что программы Елены существенно помогли им в жизни. Конечно, такие заявления только привлекали новых клиентов и последователей, а значит и новые доходы.

Соседов изначально не верил в какие-то особенные свойства и практики, способные принести успех после следования советам Блиновской. Критик публично называет её мошенницей, полагает, что она вовсе не стремилась кому-то и в чём-то помочь, а лишь старалась заработать побольше любыми способами, приводит его мнение StarHit. Кроме того, он искренне недоумевает, как Елене удавалось располагать к себе людей, вызывать у них доверие и побуждать расставаться с деньгами, причём немалыми.

«Что меня здесь волнует? Ну вот говорит она, мол, так я живу, у меня замки, я веселюсь, купаюсь в черной икре и так далее. Но простые люди могут верить этому человеку?! — задается вопросом музыкальный критик. — Нет в ней должной харизмы. Внешность у нее самая обычная, примитивная. Обычная серая мышка! Говорит скучно и неинтересно».

Сергей признаётся, что сам ради интереса однажды решил прослушать один из курсов Блиновской и совершенно не впечатлился. Непонятно, как другие могли ей доверять, «вестись» на её неубедительные приёмы и доводы.

«Да как можно ей верить?! Она не гуру! Я ее один раз услышал, тут же забыл ее внешность, ее голос. Она совершенно не остается в памяти!» — поражается Соседов.

Сейчас Елена совершенно не способна отвечать на критику Сергея, да ей и не до этого. В начале марта суд приговорил ее к пяти годам тюрьмы за неуплату налогов и незаконный вывод денег за границу. За 43-летнюю «королеву марафонов» и её детей сейчас искренне переживают даже её недоброжелатели.

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Родились два мальчика не от жены: Михаил Боярский раскрыл правду о сыне-депутате и заявил о рождении внуков
10 марта 2025, 13:57

Михаил Боярский, его жена Лариса Луппиан, сын Сергей Боярский и внучка Екатерина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Семья Боярских часто оказывается в поле зрения общественности. Это неудивительно: Михаил Боярский, его жена Лариса Луппиан и дочь Елизавета принадлежат миру кино и театра, а сын Сергей — председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. О том, что скрывают представители знаменитой фамилии, читайте в материале «Радио 1».

Патриархальный уклад семьи



Сын Сергей появился на свет, когда его отец уже блистал на экранах и театральной сцене, покоряя сердца миллионов своим талантом и харизмой. Его супруга Лариса, также выступавшая в театре, после рождения первенца больше времени стала посвящать дому и воспитанию ребёнка.

Полной идиллии, увы, в доме Боярских не было – между его обитателями то и дело вспыхивали конфликты. Причиной тому стали неукротимый нрав Михаила Сергеевича, его бурная жизнь вне дома, актёр не представлял свой досуг без шумных компаний друзей и коллег. По слухам, Боярский не был верен своей супруге.

Михаил Боярский и Лариса Луппиан в спектакле «Смешанные чувства» (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Когда Сергею исполнилось пять лет, в семье родилась Елизавета, очаровательная девочка с милыми ямочками на щеках. Дети Михаила Сергеевича оказались совершенно разными по характеру и темпераменту. Елизавета — артистическая натура, она стала одной из самых востребованных актрис современного российского кинематографа. Сергей же изначально не стремился идти по стопам отца и матери да и актёрскими данными, по мнению многих, не обладал. Некоторые критики даже утверждают, что и Елизавете не достает актёрского мастерства, что в профессионализме она уступает своим родителям.

После окончания Второй Санкт-Петербургской гимназии Сергей избрал для себя путь государственного служащего. Политика всегда привлекала будущего депутата своими возможностями и перспективами. Отец, однако, не разделял энтузиазма сына, предостерегал его от тернистой дороги, полной интриг и разочарований. Но Сергей был непреклонен в своем выборе.


Не приняли первого избранника дочери



Михаил Боярский, известный своим крутым нравом, оборвал роман дочери с актёром Сергеем Чонишвили, который также занимается озвучиванием (дублированием) фильмов.

Михаил Боярский с дочерью Елизаветой (Фото: Instagram*, @ lizavetabo)

Елизавету и Сергея связывали неподдельные чувства. Однако, Михаил Сергеевич не был готов принять в семью возлюбленного дочери. Боярский был готов на крайние меры, лишь бы изгнать из жизни Елизаветы Сергея. Говорят, что Чонишвили, столкнувшись с таким яростным отпором, осознал непреодолимую пропасть между собой и семьёй Боярских. И отступил.

Совсем иную реакцию вызвал актёр Максим Матвеев, которому суждено было стать мужем Елизаветы. Мать артистки Лариса Луппиан к супругу дочери относится очень хорошо.

Елизавета Боярская (Фото: Instagram*, @ lizavetabo)

Сейчас Елизавета Боярская успешно совмещает работу в кино, театре и семью, занимается воспитанием своих сыновей.


Женился наперекор родителям



Сергей Боярский сразу пошёл против родительской воли. Его избранница Екатерина, с которой он был знаком с самого детства и вместе учился в школе, забеременела в юном возрасте — ей едва исполнилось двадцать, а Сергею не было и восемнадцати.

Молодые сразу объявили о скорой свадьбе, что вызвало настоящую бурю негодования у Михаила Сергеевича. Ранний брак, по мнению родителей, мог разрушить будущее сына. Они пытались отговорить его от опрометчивого шага, но мужественный и ответственный юноша поступил как настоящий мужчина – женился. В этом браке родились две девочки: Екатерина и Александра.

Сергей Боярский (Фото: ВКонтакте, @serbo24)


Екатерина ведёт соцсети: публикует откровенные фотографии, не стесняется демонстрировать свою фигуру. Пользователи оставляют разные комментарии под её провокационными снимками: от восторженных, в которых восхваляется её красота, до гневных, содержащих призыв одуматься и не позорить имя отца-депутата и деда, знаменитого актёра.


Два сына от другой женщины?



Михаил Боярский в одном из интервью сообщил, что Сергей снова стал отцом — у него родились два сына. Однако, мама мальчиков (известны их имена — Серёжа и Миша) не официальная жена Екатерина, а другая женщина. Депутат скрывает свою личную жизнь от общественности, нет точной информации о том, развёлся ли он с супругой или живёт на две семьи.

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«Петросян — будет!»: Татьяна Брухунова отправила «привет» недоброжелателям артиста
Жена Петросяна Брухунова сообщила, что артист снова полностью готов к работе
10 марта 2025, 13:37

Татьяна Брухунова (Фото: Инстаграм* @bruhunova)

Евгений Петросян полностью восстановился и вернулся к работе после проблем со здоровьем, которые испытывал недавно. Его жена и директор Театра эстрадных миниатюр Татьяна Брухунова заверила, что юморист не пропустит сегодняшний концерт в подмосковном Серпухове.
В минувшие выходные народный артист России угодил в Боткинскую больницу, напоминает Voice. Изначально сообщалось, что он находится в тяжёлом состоянии и лежит в реанимации с сильным желудочно-кишечным кровотечением. Супруга 79-летнего сатирика опровергла данные слухи, но подтвердила, что он действительно был госпитализирован.

За два дня докторам удалось стабилизировать состояние звезды советской и российской эстрады и в буквальном смысле поставить его на ноги. А сегодня артист уже готовится выступить с концертом в Серпухове. Его жена признаётся, что для них обоих это будет очень непростой день, ведь на ней лежит вся административная работа и организация выступления.

«Сегодня будет огненный день, который перейдет в завтра. Домой я приеду, в лучшем случае, часа в три ночи. Сегодня огромный прогоночный концерт. Для тех друзей в кавычках, которые говорили, что Петросяна не будет – не правда. Петросян будет в Серпухове, всё окей», — сказала Брухунова в записанном видеообращении.

Кроме того, на этой неделе семья отпразднует важное событие — сыну Евгения Петросяна и Татьяны Вагану исполнится пять лет. Мальчик родился в один день с матерью, но она признаётся, что своему дню рождения не придаёт особого значения. А вот первый маленький юбилей Вагана, названного так в честь дедушки, — большое событие. Кроме того, у пары есть ещё дочь Матильда, названная в честь великой балерины прошлого Кшесинской.

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* Запрещённая в России социальная сеть
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«Родился стариком»: Психоаналитик рассказала, какая женщина нужна SHAMANу на самом деле
Психоаналитик Смолярчук: SHAMANу нужная мощная женщина в ресурсе
10 марта 2025, 13:32

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)

9 марта на концерте к SHAMANу вышла Екатерина Мизулина в белом платье. Певец «рассекретил» их отношения, о которых в последнее время говорит вся страна: кто-то осуждает, кто-то восхищается, кто-то принимает как факт.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что для Shamanа важно быть в отношениях с женщиной, в которой есть ресурс.

«Shaman человек системный, он работает в бесконечном таком дисциплинарном режиме. Он успешный и значимый в обществе. Поэтому для него важно составлять пару с женщиной такого же успеха, он должен видеть ресурс», — сказала эксперт.

По ее словам, Shamanу нужна женщина, которая будет проходить такой же трудный карьерный путь.

«Странно было бы, если бы он познакомился с женщиной на детской площадке, которая сидит, вяжет носки на солнышке — конечно, нет. Несмотря на то, что ему нет сорока, он мужчина зрелый. Есть такое понятие: человек родился стариком. Он не совершает каких-то компульсивных действий, он человек вдумчивый. Поэтому ему нужна женщина, которая будет так же рационально подходить к жизни и ценить ее», — поделилась своим мнением психоаналитик.

Она добавила, что он не хочет быть «папиком», спасателем и воспитателем для девушки, потому что это станет для него бременем.

«Он выбирает себе таких мощных женщин. В этом нет ничего удивительного, это абсолютнейшая закономерность», — заключила Смолярчук.

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Родила дочь и уехала в Лас-Вегас с Поперечным*: как Алена Краснова живет в эмиграции и развелась ли она с Никитой Пресняковым
10 марта 2025, 13:16

Алена Краснова (Фото: Инстаграм** @alenaakrasnova)

Жизнь Алены Красновой кардинально изменилась, когда она вышла замуж за внука Пугачевой и вместе с ним переехала в США. Сейчас круг общения девушки составляют инфлюэнсеры, модели и иноагенты. О беременности, пластике груди и жизни в эмиграции — в материале «Радио 1».

Не захотела уезжать заграницу

Алена Краснова появилась на свет 8 марта (1997 года) в Москве. Журналисты подмечают, что блондинка с детства относилась к классу «золотой молодёжи». Её отец — успешный бизнесмен Борис Краснов, а мама ведет домашнее хозяйство и воспитывает младшую дочь.

Алена училась в нескольких московских школах, в том числе в престижном лицее «Ковчег-XXI». После его окончания в 2015-м девушка стала студенткой РАНХиГСа. До поступления она делилась в личном блоге, что мама и папа хотели отправить ее учиться в Англию, но сама Краснова решила остаться в родной стране, потому как «не была морально подготовлена уезжать».

Никита Пресняков и Алена Краснова (Фото: Инстаграм** @alenaakrasnova)

Соседи по даче

Алена занималась фотографией, танцевала, пробовала себя в модельном бизнесе. Однако узнаваемость девушке принесло знакомство с Никитой Пресняковым. Его отец — Владимир Пресняков, мать — Кристина Орбакайте, а бабушка — Алла Пугачева.

Когда молодые люди подтвердили свой роман, к Алене мгновенно устремилось всеобщее внимание публики и журналистов. К слову, встретились Краснова и Пресняков весьма интересно. Дачи родителей Алены и Никиты находятся рядом.

«Я помню, купила себе имение в Бережках, смотрю, едет мне навстречу на велосипеде симпатичная девочка. Если бы знала, что вы будете вместе, тогда бы еще начала к тебе присматриваться», — рассказывала о своем первом впечатлении о девушке внука Алла Пугачева.

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В сентябре 2014-го Пресняков представил избранницу маме, но через некоторое время появились сообщения о расставании пары. Впрочем, ненадолго. Никита приходил на выпускной Алены, а девушка поддерживала певца на шоу «Главная сцена».

Предложение руки и сердца тоже не заставило себя долго ждать. В 2017-м внук Пугачевой подарил Красновой кольцо и заинтриговал поклонников в соцсетях новостью о важном событии. В то время Алена жила с Никитой в доме, где прошло его детство — в деревне Малые Бережки.

Никита Пресняков и Алена Краснова (Фото: Инстаграм** @alenaakrasnova)

Свадьба со звездами

Молодожены заключили брак в столичном ЗАГСе, а банкет провели в «Барвихе». На свадьбу съехались все звезды отечественной эстрады: Александр Буйнов, Филипп Киркоров, Наталья Подольская, Валентин и Марина Юдашкины, а ещё многие другие селебрити.

После торжества Краснова и Пресняков провели медовый месяц на Кипре. Алена делилась совместными фото с мужем: её Инстаграм** аккаунт заполнился романтичными снимками на фоне моря, заката и других ярких пейзажей острова.

В октябре 2017-го супруга внука Пугачевой поразила фанатов откровенными фотографиями в крошечном кружевном топе. Ей писали, что подобные наряды не подходят замужней даме. Еще подписчики осуждали Краснову за постоянный выход в свет в одиночестве или с подругами. Вместо того чтобы развлекаться, пользователи Сети рекомендовали ей заняться бытом и обустроить комнату для будущего малыша. В ответ на это влюбленные объявили, что еще не готовы к детям.

Алена Краснова (Фото: Инстаграм** @alenaakrasnova)

Переезд в США

Летом 2022-го супруги переехали в США. Проблем с обустройством на новом месте пара не испытывала — в Лос-Анджелесе у них есть квартира, которую когда-то презентовала Алене и Никите Алла Пугачева.

«Конечно, у него много идей, планов. Сейчас в Лос-Анджелесе они собрали кавер-группу и стараются проявить себя. Имейте в виду, очень хорошие специалисты. Также он пишет очень хорошие саундтреки к сериалам, играм. Это очень профессионально», — рассказала об отъезде сына Орбакайте.

В Штатах Пресняков строит карьеру клипмейкера. На этом поприще внук Пугачевой добился больших успехов. На его счету уже есть сотрудничество с крупными зарубежными селебрити, среди которых Билли Рэй Сайрус, Дайон Уорвик и Долли Партон.

«Это моя медитация. Сейчас есть видеоигровые произведения с сюжетами сильнее многих книг, фильмов и сериалов. Проходим вместе с женой обычно вместе. В целом все свое вдохновение из видеоигр черпаю», — отметил Никита.

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Развод и возвращение в Москву

В сентябре 2024-го российскую публику шокировала новость о том, что супруги разводятся, якобы Пресняков остался жить в США один, а Краснова улетела в Россию к семье. Слухи подтвердил экс-директор Филиппа Киркорова Леонид Дзюник. Он заявил, что Алена и Никита расстались ещё летом, поэтому и прилетели в Москву по отдельности, чтобы оформить необходимые бумаги.

Алена Краснова и Никита Пресняков (Фото: Инстаграм** @alenaakrasnova)


Слова музыкального продюсера прозвучали убедительно и вызвали нешуточный переполох, на который пришлось отреагировать и Преснякову.

«Мы ничего не расстались. Мы любим друг друга невероятно. Все супер, вообще отлично! Я не знаю, откуда это высосано вообще. Откуда это всё время берется!», — возмутился Никита.

И хоть Краснова отлично проводила время в Москве: встречалась с подругами, занималась стрип-пластикой, и даже не вспоминала про мужа, позже она все же вернулась в США, и пара воссоединилась.

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Стала мамой?

В том же 2024-м Алена ввязалась еще в один скандал. Она поделилась фото с новорожденной девочкой и подписчики, не разобравшись в ситуации, стали поздравлять жену Преснякова с рождением дочери.

Краснова вышла на связь с поклонниками и объяснилась: ребенка родила ее подруга-фотограф. Однако даже это не избавило Краснову от разговоров о беременности. Пользователи Сети подчеркнули, что Краснова прекрасно смотрится с младенцем на руках, они посоветовали ей поспешить и обзавестись наследниками.

Алена Краснова (Фото: Инстаграм** @alenaakrasnova)

Нападки из-за внешности

Алена Краснова все еще модель, поэтому внешность девушки — основной источник ее дохода. Она тщательно следит за красотой лица и стройностью фигуры, постоянно занимается йогой. Однако пользователи Сети часто обвиняют ее в походах к хирургам для коррекции внешнего вида. Жене Преснякова приписывали пластику груди и увеличение губ.

Сама Краснова уточняла, что не увлекается эстетической хирургией, но время от времени наведывается к косметологу с целью поддержания своей природной красоты.

Полина Чистякова и Алена Краснова (Фото: Инстаграм** @alenaakrasnova)

Алена Краснова сейчас

В 2023-м Краснова сообщила о поступлении в один из университетов США, речь шла о Los Angeles Valley College. Но продолжает ли девушка обучение или уже забросила — остается лишь догадываться.

В настоящий момент супруга Никиты Преснякова — гостеприимная хозяйка. Алена любит принимать близких в своем семейном гнездышке в Штатах. Там влюбленные нередко проводят вечеринки, карнавальные тусовки, отмечают дни рождения и праздники.

А ещё Пресняков и Краснова тесно общаются с другой парой, эмигрировавшей из России в Америку — комиком Данилой Поперечным* и блогером Полиной Чистяковой. Накануне они все вместе ездили на горнолыжный курорт, а потом в Лас-Вегас.

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* Признан Минюстом РФ иностранным агентом

** Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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