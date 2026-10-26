Дело о пропаже ювелирных изделий у Лерчек на сумму почти 15 млн рублей повторно возбудили
Следователи повторно возбудили уголовное дело о пропаже ювелирных изделий на сумму почти 15 млн рублей, изъятых в ходе предварительного расследования дела Валерии Чекалиной (Лерчек), осуждённой на условный срок, штраф и запрет администрировать сайты. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, следователю по делу Лерчек предъявили обвинение в халатности, повлёкшей причинение особо крупного ущерба (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ). Ранее этому же следователю инкриминировали превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Уточняется, что в деле о халатности речь идёт о дорогостоящих часах и браслете известных брендов.
В ходе обыска по делу блогера и её экс-супруга изъяли более 20 комплектов ювелирных украшений различных брендов, в том числе Cartier, Graff, Van Cleef & Arpels, а также браслеты, серьги, ожерелья и часы Cartier, Rolex и Chopard. По словам адвоката Виктора Дугина, фигурант не вернул Лерчек украшения, изъятые у неё при обыске в начале следствия.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что уголовное дело о превышении должностных полномочий возбудили в отношении работника УВД в Новой Москве после того, как он не приобщил материальные ценности на сумму 14,4 млн рублей при расследовании. Следствие просило заключить его под домашний арест, однако столичная прокуратура отменила решение о возбуждении уголовного дела, настаивая на освобождении мужчины в зале суда. Впоследствии инстанция, выслушав позиции всех участников процесса, встала на сторону надзорного ведомства и отказалась избирать обвиняемому меру пресечения.
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