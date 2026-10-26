Дело о пропаже ювелирных изделий у Лерчек на сумму почти 15 млн рублей повторно возбудили

26 октября 2026, 22:59

Вновь началось следствие по делу о пропаже драгоценностей у Лерчек

Валерия Чекалина (Фото: Instagram*/ler_chek)

Следователи повторно возбудили уголовное дело о пропаже ювелирных изделий на сумму почти 15 млн рублей, изъятых в ходе предварительного расследования дела Валерии Чекалиной (Лерчек), осуждённой на условный срок, штраф и запрет администрировать сайты. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.