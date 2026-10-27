Киркоров объяснил, почему не смог заработать много денег

27 октября 2026, 00:59

Киркоров заявил, что вкладывает заработанные деньги в новые проекты

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

Народный артист России Филипп Киркоров объяснил, почему не смог накопить внушительное состояние, несмотря на высокие доходы. В ходе презентации совместного клипа с Владимиром Киселёвым певец рассказал, что практически все заработанные средства неизменно вкладывал в собственное творчество.





Как оказалось, артист никогда не стремился экономить на качестве. Он признал, что прилично зарабатывает, но столь же прилично всегда тратил на клипы, костюмы, масштабные шоу, программы и новые проекты. По словам Киркорова, деньги уходили сразу после получения.



Певец подробно перечислил статьи расходов. В них входят оплата труда клипмейкеров, художников‑постановщиков, дизайнеров и режиссёров, а также многочисленные аренды.



«Я практически, может быть, и не накопил того количества денег, сколько можно было накопить в моём статусе. Но зато я счастливый человек. Я богат этими проектами», — подытожил артист.