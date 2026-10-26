«Открывается экран — и у меня «белый лист»: Лазарев забыл слова песни на концерте
В Москве певец Сергей Лазарев первый раз забыл слова из песни на концерте
Сергей Лазарев признался, что на собственном концерте пропустил куплет одной из песен, так как не смог вспомнить слова. Видео из гримёрки опубликовала певица Ева Власова.
По словам артиста, подобное произошло с ним впервые. После быстрого переодевания за кулисами и эффектного появления на сцене он не смог вспомнить первую строчку и решил дождаться припева.
«Открывается экран — и у меня „белый лист“. Пытаюсь вспомнить. Ещё и автор в зале, а у меня вместо слов „Я иду за тобой“, а дальше рифма не складывается», — цитирует Лазарева Super.Исполнитель добавил, что нашёл в ситуации свои плюсы. По его мнению, зрители могли убедиться, что он поёт вживую.