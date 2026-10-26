«Открывается экран — и у меня «белый лист»: Лазарев забыл слова песни на концерте

26 октября 2026, 22:16

В Москве певец Сергей Лазарев первый раз забыл слова из песни на концерте

Сергей Лазарев (Фото: Instagram*/lazarevsergey)

Сергей Лазарев признался, что на собственном концерте пропустил куплет одной из песен, так как не смог вспомнить слова. Видео из гримёрки опубликовала певица Ева Власова.





По словам артиста, подобное произошло с ним впервые. После быстрого переодевания за кулисами и эффектного появления на сцене он не смог вспомнить первую строчку и решил дождаться припева.





«Открывается экран — и у меня „белый лист“. Пытаюсь вспомнить. Ещё и автор в зале, а у меня вместо слов „Я иду за тобой“, а дальше рифма не складывается», — цитирует Лазарева Super.