«Не вправе давать советы»: Бузова высказалась об отношениях Бородиной с новым женихом

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)
Ольга Бузова высказалась о женихе Ксении Бородиной.
В воскресенье, 6 апреля, стартует очередной сезон реалити-шоу «Сокровища императора», в котором звёздные участники будут передвигаться по Китаю в борьбе за главный приз. Ведущими шоу останутся всеми любимые Михаил Галустян и Ольга Бузова.
Певица отметила, что в новом сезоне участники раскроются с разных сторон. Со звёздами у неё сложились хорошие отношения, правда некоторые участники раскрылись для неё с неожиданной стороны. Известно, что в новом сезоне примут участие Нюша, Глюкоза, Гуф, Натан и другие знаменитости.
В числе участников нового сезона будут Ксения Бородина и Николай Сердюков. Бузова прокомментировала их отношения, отметив при этом, что её коллега лучше знает, как строить свою личную жизнь, поэтому Оля не вправе раздавать советы. Также она не стала отвечать на вопрос, верит ли в искренность их чувств.
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Певица отметила, что в новом сезоне участники раскроются с разных сторон. Со звёздами у неё сложились хорошие отношения, правда некоторые участники раскрылись для неё с неожиданной стороны. Известно, что в новом сезоне примут участие Нюша, Глюкоза, Гуф, Натан и другие знаменитости.
В числе участников нового сезона будут Ксения Бородина и Николай Сердюков. Бузова прокомментировала их отношения, отметив при этом, что её коллега лучше знает, как строить свою личную жизнь, поэтому Оля не вправе раздавать советы. Также она не стала отвечать на вопрос, верит ли в искренность их чувств.
«Я не вправе давать советы, тем более Ксении. Она взрослая женщина и, думаю, прекрасно знает, что делает. Главное, какие взаимоотношения царят в паре, верят ли они друг другу», – отметила Бузова в беседе со StarHit.Читайте также:
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Анастасия Чинкова