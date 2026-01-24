«Кто-то удивится, кто-то отвернётся»: Митя Фомин готовит к выходу мемуары о закулисье

24 января 2026, 04:55

Певец Митя Фомин анонсировал выход своих мемуаров о закулисье

Митя Фомин (Фото: Instagram* / @mf_agent)

Музыкальный исполнитель Митя Фомин рассказал о скором выходе своих мемуаров, которые расскажут о жизни артиста за пределами сцены. О работе над книгой он сообщил в своём личном блоге.





Выяснилось, что музыкант уже четыре месяца трудится над текстом. Точную дату выхода мемуаров Фомин не уточнил, но рассказал, о чём они будут. По его словам, книга станет не просто хроникой событий, а частью творческого пути, которая остаётся вне зрительских глаз.



«Может быть, кто-то удивится, может, кто-то отвернётся, может, кто-то закроет эту книгу, но я все-таки верю в то, что она для вас станет вдохновением», — поделился Фомин.