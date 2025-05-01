«Не стыдно, как мужику?»: Бородин обратился к Козловскому после заявления о его покровителе

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился к артисту Даниле Козловскому в личном Teлеграм-канале. Он осудил звезду за то, что он «прячется за юбкой», и призвал открыто высказать свою позицию.