«Не стыдно, как мужику?»: Бородин обратился к Козловскому после заявления о его покровителе

Данила Козловский (Фото: Инстаграм* @danilakozlovsky)
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился к артисту Даниле Козловскому в личном Teлеграм-канале. Он осудил звезду за то, что он «прячется за юбкой», и призвал открыто высказать свою позицию.
После двухлетнего перерыва актер собирается вернуться на сцену. О предстоящем концерте он рассказал после того, как картину с его участием показали по Первому каналу. Теперь в Интернете активно обсуждают то, что Козловский полноценно возвращается после «отмены». На эту тему высказалась и журналистка Ксения Собчак. Она считает, что ему помог покровитель или даже покровительница.
В своих соцсетях Бородин поблагодарил Собчак за то, что она одна из немногих раскрыла, по его мнению, правду. Он согласился с тем, что Данила правда ходил в «высокие кабинеты». Виталий уверен, что это помогло актеру и выиграть суд с ним.
Еще Бородин призвал Данилу рассказать, как именно он просил покровителей ему помочь и что им рассказывал.
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В своих соцсетях Бородин поблагодарил Собчак за то, что она одна из немногих раскрыла, по его мнению, правду. Он согласился с тем, что Данила правда ходил в «высокие кабинеты». Виталий уверен, что это помогло актеру и выиграть суд с ним.
«Козловский, неужели тебе самому не стыдно, как мужику? <…> Мы прекрасно понимаем, что твоя позиция не сходится с позицией нашего государства. А теперь ты прячешься за юбку женщины. Неужели тебе не стыдно? Признайся уже наконец! Народ все равно тебя никогда не поймет», — выразил свое мнение глава ФПБК.
Еще Бородин призвал Данилу рассказать, как именно он просил покровителей ему помочь и что им рассказывал.
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Ольга Енгалычева