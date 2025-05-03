«Мы все тебя очень любим!»: Боярская опубликовала видео с Козловским в день его 40-летия

Лиза Боярская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Видео с актером Данилой Козловским опубликовала в соцсетях артистка Елизавета Боярская. Исполнитель главной роли в фильме «Одиночка» отмечает сегодня 40-летний юбилей.
«Даня! Данечка! Дорогой друг! Дорогой и любимый партнер. Дорогой однокурсник! С днем рождения! Будь счастлив — как мы на этой фотографии! Мы все тебя очень любим! Мы всегда рядом!» — сказано в поздравлении.
Фото: Instagram*/lizavetabo
Бьюти-обозреватели отмечают, что у Козловского был конфликт с Виталием Бородиным, который возглавляет Федеральный антикоррупционный проект. Артист не работал на родине два года. Известно о сотрудничестве Козловского с режиссером театра Саввой Савельевым. После премьеры моноспектакля «Frank» на Кипре в феврале прошлого года, исполнитель главной роли в фильме «Духлесс» гастролировал по Азии и Европе.
Читайте также:
Помогал Курску и лично просил Путина закончить СВО: куда пропал Данила Козловский, состоится ли выступление актера в РФ
Кети Топурия откровенно рассказала, почему отказалась кормить грудью третьего ребенка
Связь с Пригожиным, дружба с Ургантом и поздняя карьера в кино: Кириллу Полухину 56 лет, как живет актер
*Запрещен в РФ
Никита Кротов