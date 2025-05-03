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«Мы все тебя очень любим!»: Боярская опубликовала видео с Козловским в день его 40-летия

Боярская поздравила Козловского с днем рождения
Лиза Боярская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Лиза Боярская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Видео с актером Данилой Козловским опубликовала в соцсетях артистка Елизавета Боярская. Исполнитель главной роли в фильме «Одиночка» отмечает сегодня 40-летний юбилей.
«Даня! Данечка! Дорогой друг! Дорогой и любимый партнер. Дорогой однокурсник! С днем рождения! Будь счастлив — как мы на этой фотографии! Мы все тебя очень любим! Мы всегда рядом!» — сказано в поздравлении.


Фото: Instagram*/lizavetabo

Бьюти-обозреватели отмечают, что у Козловского был конфликт с Виталием Бородиным, который возглавляет Федеральный антикоррупционный проект. Артист не работал на родине два года. Известно о сотрудничестве Козловского с режиссером театра Саввой Савельевым. После премьеры моноспектакля «Frank» на Кипре в феврале прошлого года, исполнитель главной роли в фильме «Духлесс» гастролировал по Азии и Европе.

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Диана Гурцкая обратилась к умершему мужу
Певица Диана Гурцкая посвятила пост скончавшемуся мужу
03 мая 2025, 15:04

Диана Гурцкая (Фото: Инстаграм* @diana.gurtskaya.official)

Диана Гурцкая посвятила пост в честь своего умершего мужа. Сегодня Петру Кучеренко исполнилось бы 48 лет.
20 мая 2023-го года Петр скончался из-за проблем с сердцем. Ему стало плохо на борту самолета, который летел из Кубы в Москву. Лайнер экстренно посадили в Минеральных Водах. Муж певицы умер, несмотря на усилия медиков.

«Со временем я убеждаюсь, что наша любовь не ушла вслед за тобой, а просто изменила форму. Ты в каждом моем слове и улыбке, в каждом решении, ты в каждой безмолвной паузе, ты — здесь. Этот светлый день навсегда в моем сердце. С днем рождения, мой ангел. Я тебя люблю», — написала Диана в личном блоге.

Диана и Петр поженились в сентябре 2005 года. У пары родился сын. В 2022 году певице было присвоено звание Народной артистки России.

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Саша Стоун намерен стать политиком
Блогер Саша Стоун: Мы метимся в Госдуму
03 мая 2025, 14:13

Саша Стоун (Фото: Telegram/@sashastone)

Саша Стоун заявил, что хочет кардинально сменить род своей деятельности. Блогер намерен стать политиком.
Саша подчеркнул, что реализация его цели уже началась. Для этого он собрал целую команду.

«Мы метимся в Госдуму, я работаю не один, а с большой командой. Это исключительно мое решение, хочется заниматься большими спортивными проектами. Надо заниматься тем, что приносит тебе удовольствие», — сказал Стоун в шоу Карины Нигай.
26-летний экс-спортсмен признался, что перестал чувствовать острое желание продолжать деятельность блогера. Саша считает, что пришло сделать следующий шаг в своей жизни.

Саша Стоун (Александр Зарубин) участвовал в нескольких реалити-шоу. Весной этого года он поступил в Российскую академию народного хозяйства.

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Кети Топурия откровенно рассказала, почему отказалась кормить грудью третьего ребенка
Кети Топурия заявила, что ей нельзя кормить грудью из-за возможного мастита
03 мая 2025, 13:07

Кети Топурия (Фото: Инстаграм* @keti_one_official)

Кети Топурия рассказала, почему отказалась кормить грудью третьего ребенка. Об этом певица сообщила в «ШБ-Шоу».
По словам исполнительницы, она столкнулась с ситуацией, из-за которой у нее был высокий риск тяжелого заболевания. Переизбыток молока и сложное состояние молочных протоков у солистки «А’Студио» могли перерасти в мастит.

«Вообще это довольно непредсказуемо и невозможно понять. Только когда кормишь и понимаешь, все хорошо у тебя там или нет», — добавила Топурия.

После первой и второй беременности такой проблемы не было, заключила Кети.

Напомним, в 2024 году у певицы и предпринимателя Льва Деньгова родилась дочь Николь.

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«Латвийские власти дали маху»: Троицкий* заявил, что Пугачева больше не посетит страну
Троицкий* заявил, что Пугачева больше не приедет в Латвию из-за Орбакайте
03 мая 2025, 12:54

Алла Пугачева (фото: Инстаграм** @alla_orfey)

Музыкальный критик Артемий Троицкий* заявил, что власти Латвии совершили ошибку, запретив въезд Кристине Орбакайте, и «опрометчиво» забыли, чья она дочь. По его мнению, из-за их решения Алла Пугачева больше не захочет появляться в прибалтийской стране.
«Я думаю, что латвийские власти совершили определенную глупость, потому что не учли того элементарного фактора, что Кристина Орбакайте в первую очередь не самостоятельная артистка, а дочь Аллы Борисовны Пугачевой. Хорошо известно, что Алла Пугачева давным-давно и очень тесно связана с Латвией», — напомнил Троицкий*.
Один из первых пропагандистов рок-музыки в СССР пояснил, что Алла Борисовна посещала Латвию с конца 1970-х. Там звезда эстрады лечилась и отдыхала. Также, по его словам, в июле этого года она собиралась приехать в Юрмалу на фестиваль, который организовала ее подруга и коллега по сцене Лайма Вайкуле.
«Боюсь, что уже можно об этом говорить в прошедшем времени. Теперь, скорее всего, Алла Борисовна в Латвию не приедет. Не думаю, что это для Латвии большая трагедия, но в то же время история достаточно неприятная. Так что с Кристиной, я думаю, латвийские власти слегка дали маху», — добавил музыкальный критик.
Власти Латвии внесли Кристину Орбакайте в «черный список». Певице припомнили концерт в Крыму осенью 2022 года, а также обвинили в «участии в различных мероприятиях российской пропаганды». Теперь поп-звезда не сможет выступить 1 июня в Юрмале, как обещала своим фанатам.

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«Эти люди меня зверски били»: групповое изнасилование Натальи Андрейченко, алкоголизм, измены мужа и эмиграция в США
03 мая 2025, 12:18

Наталья Андрейченко (Фото: Instagram*@ natalya_andreychenko)

Сегодня, 3 мая, российская актриса Наталья Андрейченко отмечает свой 69-й день рождения. Артистка получила большую известность, сыграв легендарную Мэри Поппинс, но продолжать карьеру в России не стала и отправилась за супругом в Америку. Подробности — в материале «Радио 1».

Ранние годы


Наталья Андрейченко (Фото: Instagram*@ natalya_andreychenko)

Наталья Андрейченко появилась на свет в Москве 3 мая 1956 года. Её отец, Эдуард Андрейченко, занимал должность главного инженера на авиационном заводе. Мать, Лидия Андрейченко, работала инспектором в Министерстве образования.

Впервые тяга к искусству у Андрейченко проявилась в пятилетнем возрасте. После посещения балета «Спящая красавица» в исполнении труппы Большого театра Наталья начала увлекаться домашними постановками и мечтать о карьере артистки.

Родители не поддерживали стремление дочери стать актрисой и видели её будущее в профессии, связанной с изучением языков и литературы. Последние два года школы Андрейченко по настоянию мамы готовилась к поступлению на филологический факультет МГУ.

Однако когда пришло время поступать, своенравная дочь пошла сдавать экзамены в Театральное училище имени М. С. Щепкина, но не смогла пройти отбор. Ни капли не отчаявшись, она отправилась во ВГИК, куда поступила с первого раза — на курс Сергея Бондарчука и Ирины Скобцевой.

Групповое изнасилование


Наталья Андрейченко (Фото: Instagram*@ natalya_andreychenko)

На третьем году обучения произошло событие, которое стало для настоящим потрясением и едва не разрушило жизнь Андрейченко. 19-летняя студентка третьего курса, возвращаясь после репетиции во ВГИКе, решила поймать такси. Вместо дома таксист повез ее на кладбище, где начал приставать к молодой красавице. Девушка смогла разбить лобовое стекло автомобиля и выбежать из него. В этот момент рядом с машиной находились двое мужчин, у которых были ножи. Таксист уехал, а вооружённые незнакомцы изнасиловали студентку.

«Единственное, что я знаю, — был чудовищный удар одного из них сзади мне по голове. Меня свалило. Я открывала глаза, закрывала, и в это время началось что-то очень страшное. Эти люди меня зверски били. Началось насилие души, всего, что только можно представить. Это продолжалось так долго, я теряла сознание время от времени. Я не могу рассказать весь этот ужас. В какой-то момент я поняла, что я ничего не вижу, потому что они меня так сильно били по лицу», — рассказала Наталья в эфире программы «Секрет на миллион».

Алкоголизм


Наталья Андрейченко (Фото: Instagram*@ natalya_andreychenko)

После такого потрясения юная актриса смогла оправиться, но в ее жизни появился алкоголь и неконтролируемые кутежи. Андрей Кончаловский, который пригласил её на съёмки «Сибириады», не ожидал, что молодая актриса может столько пить. Наталья могла исчезнуть на несколько дней, а затем, как ни в чём не бывало, вернуться на съёмочную площадку.

«Меня хотели закрыть в больнице на какое-то время. Папа стоял на коленях перед министром Ермашом: «Отпустите ее». Ровно через две с половиной недели я сама пришла к папе и сказала, что мне это очень надоело: «Помоги остановиться!». Папа на Пушкинской площади нашел врачей, мы пришли в эту клинику, и мне помогли на короткое время», — цитирует актрису 5-tv.ru.

В итоге всё завершилось химической кодировкой, во время которой Андрейченко пережила клиническую смерть. Этот опыт полностью изменил её взгляд на употребление алкоголя.

Личная жизнь


Наталья Андрейченко (Фото: Instagram*@ natalya_andreychenko)

Наталья Андрейченко дважды была в браке. Её первым супругом стал композитор Максим Дунаевский. Они познакомились в буфете гостиницы. На первый взгляд мужчина совсем не понравился актрисе, но когда она услышала, как он поет, поняла, что влюбилась. Их роман был очень стремительным и страстным, они быстро начали жить вместе и в 1982 году поженились. В этом союзе на свет появился сын Дмитрий.

Любовь композитора оказалась скоротечной. Пока Наталья вынашивала сына, супруг ей изменял. Актриса узнала о внебрачном сыне своего возлюбленного в ночь, когда рожала сама. Возродить былые отношения у пары не получилось, и последовал развод.

После съемок «Военно-полевого романа» и «Мэри Поппинс, до свидания!» в 1983 году, Андрейченко должна была продолжить работу в фильме Игоря Масленникова «Зимняя вишня». В то же время ей поступило весьма привлекательное предложение от американских кинематографистов — сыграть роль Елизаветы Лопухиной, супруги Петра I, в фильме «Пётр Великий», и она выбрала последнее.

Съемки «Петра Великого» проходили в Суздале, там и начался роман актрисы с режиссером Максимилианом Шеллом.

«Макс не знал русского, я – английского, но мы все равно понимали друг друга. Помню, поднялись на мост, и Макс, показав на Луну, сказал, что она светит и здесь, в России, и на его родине, в Швейцарии», – позже рассказывала о начале романа Андрейченко.

В 1985 году состоялось бракосочетание двух звёзд. В течение некоторого времени Наталья Андрейченко пыталась совмещать профессиональную деятельность в СССР с обязанностями матери и жены в США.

Осознав, что не может разрываться между двумя странами, в 1991 году актриса окончательно обосновалась в Лос-Анджелесе. От брака с Максимилианом у Натальи родилась дочь Анастасия, ставшая известной в Америке балериной. На протяжении долгих лет актриса оставалась музой для Шелла, но из-за разности взглядов они постепенно начали отдаляться.

Как-то по дороге из аэропорта Шелл сказал жене:

«Я встретил женщину. Она простая, примитивная, некрасивая и неинтеллигентная, и я останусь с ней».
Пара прожила в браке 21 год и в 2005 году завершила отношения разводом.

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Андрейченко сейчас


Наталья Андрейченко (Фото: Instagram*@ natalya_andreychenko)

На протяжении последних лет Наталья Андрейченко проживает в Мексике. Она уделяет большое внимание духовным практикам и следует принципам сыроедения, практикует йогу и исповедует буддизм.

Актриса счастлива в отношениях с видеооператором, владельцем органического кафе и питомника в Мексике, 42-летним Романом. Пара познакомилась еще в 2014 году. Сейчас они живут в доме Андрейченко в Канкуне.

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