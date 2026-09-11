«Никогда не была»: Алла Пугачёва впервые приехала на турецкий курорт — фото

11 сентября 2026, 13:49

Алла Пугачёва впервые посетила Турцию и отдохнула на круизном лайнере

Алла Пугачёва (Фото: Instagram** @alla_orfey)

Алла Пугачёва и Максим Галкин* приехали в Турцию. 77-летняя певица в первый раз посетила популярный курорт, а супруг сфотографировал её на борту круизного лайнера. Соответствующие кадры он опубликовал в личном блоге.





Народная артистка СССР надела чёрное платье свободного кроя с длинными рукавами в мелкий белый горох. Певица сделала неброский макияж и уложила волосы объёмными локонами. Пугачёва сидела в кресле в просторном номере и любовалась видом на побережье.

«Аллуся, как тебе вид на Стамбул?» — спросил у неё муж.

«Ну, Турция готовилась, посмотри, какая красота! Чайки приветствуют вас», — заявил юморист.