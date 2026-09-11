«Никогда не была»: Алла Пугачёва впервые приехала на турецкий курорт — фото
Алла Пугачёва впервые посетила Турцию и отдохнула на круизном лайнере
Алла Пугачёва и Максим Галкин* приехали в Турцию. 77-летняя певица в первый раз посетила популярный курорт, а супруг сфотографировал её на борту круизного лайнера. Соответствующие кадры он опубликовал в личном блоге.
Народная артистка СССР надела чёрное платье свободного кроя с длинными рукавами в мелкий белый горох. Певица сделала неброский макияж и уложила волосы объёмными локонами. Пугачёва сидела в кресле в просторном номере и любовалась видом на побережье.
«Аллуся, как тебе вид на Стамбул?» — спросил у неё муж.Алла Борисовна ответила, что он шикарный. Она призналась, что много гастролировала по миру, но в Турции никогда не была. Галкин* удивился и переспросил, серьёзно ли это. Примадонна подтвердила, что приехала в первый раз.
«Ну, Турция готовилась, посмотри, какая красота! Чайки приветствуют вас», — заявил юморист.Ранее стало известно о бизнесе Аллы Пугачёвой на Кипре. Выяснилось, что певица владеет компанией по управлению недвижимостью.