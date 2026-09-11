Экс-участнице «Дома-2» Анастасии Брагиной грозит 3,5 года за создание порно
Прокурор запросил три с половиной года лишения свободы для бывшей участницы «Дома-2» Анастасии Брагиной. Об этом сообщает корреспондент SHOT из зала суда.
Ранее Брагина получила 14 суток ареста и штраф четыре тысячи рублей за прогулку по Москве без одежды. На свободе она пробыла всего 10 секунд: блогершу снова задержали, а позднее обвинили в создании и распространении порнографии. Сама девушка объясняла своё поведение детской травмой.
На сегодняшнем заседании после слов прокурора Анастасия расплакалась. Обвиняемая заявила, что раскаивается, исправно соблюдает домашний арест и пользуется только кнопочным телефоном без доступа в интернет.
По словам Брагиной, она участвовала в благотворительных акциях, помогала фондам и людям. В ожидании приговора девушка рисует ручкой на бумаге, а лицо скрывает под медицинской маской и очками.
Читайте также: