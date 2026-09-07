«Куча мест»: Ида Галич раскрыла правило борьбы с хейтерами в своих соцсетях
Ида Галич призналась, что удаляет негативные комментарии о себе в соцсетях
Блогер и актриса Ида Галич рассказала, что всегда удаляет хейтерские комментарии под своими постами в соцсетях. Её цитирует Telegram-канал «Кинопоиск».
Галич отметила, что на её страницах нет демократии: конструктивную критику она принимает, но оскорбления удаляет.
«Есть куча мест, где можно написать, что Ида Галич — уродка, но это явно не моя страничка», — заявила артистка.При этом актриса подчеркнула, что негатив удаляет сразу, а на адекватные комментарии, наоборот, всегда обращает внимание — особенно если подписчики просят о помощи. Ида сообщила, что выполняет многие такие просьбы, но не все. Она пояснила, что не может подарить квартиру, но, например, может нанять охрану для девушки, которую преследует бывший муж, — такая практика у неё уже была.