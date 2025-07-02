02 июля 2025, 15:17

Алена Водонаева (фото: Instagram* / alenavodonaeva)

Алена Водонаева — одна из самых обсуждаемых выпускниц реалити-шоу «Дом-2». Телеведущая, журналист и блогер продолжает оставаться в центре внимания даже спустя годы после своего участия в проекте. «Радио 1» расскажет, чем сейчас занимается Водонаева, какие перемены произошли в ее личной жизни и как она относится к происходящему в стране.





Содержание Биография Алены Водонаевой: от радио до «Дома-2» Карьера после «Дома-2»: телевидение, книги и блогинг Личная жизнь Алены Водонаевой: браки, разводы и новые романы Первый брак: Алена Водонаева и Алексей Малакеев Второй брак: Алена Водонаева и Алексей Косинус Другие отношения Алены Водонаевой: младше на 20 лет Пластическая операция: почему Водонаева решилась на коррекцию груди Позиция по поводу переезда из России Скандалы и общественное мнение

Биография Алены Водонаевой: от радио до «Дома-2»

«Первое время на "Доме-2" я посвящала учебе, постоянно покупала книги и много читала. Правда, в свободное от учебы время скандалила и влюблялась! Впрочем, влюбляюсь я с 12-летнего возраста. Суть в другом: этот проект был для меня интересен, но теперь я повзрослела. На сегодняшний день ни с кем из "Дома-2" отношений не поддерживаю», — поделилась телеведущая.

Карьера после «Дома-2»: телевидение, книги и блогинг

«Cosmopolitan — видеоверсия»;

RealityGirl;

«Спокойной ночи, мужики!»;

«Каникулы в Мексике — 2»;

«Звезды в Африке — 2».

Алена Водонаева (фото: Instagram* / alenavodonaeva)



Личная жизнь Алены Водонаевой: браки, разводы и новые романы

Первый брак: Алена Водонаева и Алексей Малакеев

«Папа Богдана работает до 20–21 вечера. Каждый день. Это была моя главная претензия перед разводом. Я родила долгожданного ребенка и мужа не видела. С утра и до вечера он на работе. Сейчас такой формат меня устроил бы, но тогда, учитывая все обстоятельства, выводы я сделала быстро», — объясняла Водонаева.

Второй брак: Алена Водонаева и Алексей Косинус

«Честно, я развелась со вторым мужем из-за Богдана. Поняла, что толку от такого мужчины не будет, примера рядом — тоже. Второй муж — хороший человек. А если у нас есть дети, мы не можем позволить себе быть рядом просто с хорошим человеком. Грубо скажу, но "ни рыба ни мясо" не вариант, когда есть сын», — призналась Алена.

Алена Водонаева с сыном (фото: Instagram* / alenavodonaeva)



Другие отношения Алены Водонаевой: младше на 20 лет

Пластическая операция: почему Водонаева решилась на коррекцию груди

«У меня была одна пластическая операция — я уменьшила грудь. Я отдала миллион рублей. Потому что операция была сложная, не просто как обычные девушки делают. У меня была очень большая грудь, стала чуть поменьше — на два размера. Зато теперь классной формы», — рассказала телеведущая в YouTube-шоу «Вопрос ребром».

Алена Водонаева (фото: Instagram* / alenavodonaeva)



Позиция по поводу переезда из России

«Я никуда не лечу. Я остаюсь. Здесь мой дом. Мой сын. Моя семья. Мой кот. Мой бизнес и коллектив, за который я несу ответственность. Сотрудники мои никуда не уедут, так как ехать некуда и им нужно зарабатывать. А я не могу их бросить. Такова моя жизнь и таков мой выбор. Может быть, я пожалею об этом. Но сегодня я выбираю так», — заявила она.

Скандалы и общественное мнение