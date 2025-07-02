Дважды развелась, сделала операцию на грудь и нашла молодого возлюбленного: как живет Алена Водонаева после «Дома-2»
Алена Водонаева — одна из самых обсуждаемых выпускниц реалити-шоу «Дом-2». Телеведущая, журналист и блогер продолжает оставаться в центре внимания даже спустя годы после своего участия в проекте. «Радио 1» расскажет, чем сейчас занимается Водонаева, какие перемены произошли в ее личной жизни и как она относится к происходящему в стране.
Биография Алены Водонаевой: от радио до «Дома-2»Алена Водонаева родилась 2 июля 1982 года в Тюмени. После окончания школы она поступила на факультет журналистики Тюменского государственного университета. Профессиональный путь начинала на местной радиостанции, где вела криминальные новости, а затем перешла на региональное телевидение.
Широкую известность получила в 2004 году, когда стала участницей реалити-шоу «Дом-2» на ТНТ. Водонаева провела на проекте три года и запомнилась зрителям яркими конфликтами и бурными романами.
«Первое время на "Доме-2" я посвящала учебе, постоянно покупала книги и много читала. Правда, в свободное от учебы время скандалила и влюблялась! Впрочем, влюбляюсь я с 12-летнего возраста. Суть в другом: этот проект был для меня интересен, но теперь я повзрослела. На сегодняшний день ни с кем из "Дома-2" отношений не поддерживаю», — поделилась телеведущая.
Карьера после «Дома-2»: телевидение, книги и блогингПосле ухода из проекта Алена продолжила развиваться в медиа. Она принимала участие в таких программах, как:
- «Cosmopolitan — видеоверсия»;
- RealityGirl;
- «Спокойной ночи, мужики!»;
- «Каникулы в Мексике — 2»;
- «Звезды в Африке — 2».
В 2021 году она завершила обучение по программе профессиональной переподготовки на факультете журналистики МГУ. Сегодня Водонаева активно ведет блог в соцсетях, сотрудничает с брендами и участвует в различных шоу.
Личная жизнь Алены Водонаевой: браки, разводы и новые романы
Первый брак: Алена Водонаева и Алексей Малакеев
В 2009 году Алена вышла замуж за бизнесмена Алексея Малакеева. В этом браке родился сын Богдан. Однако в 2013 году пара рассталась. Главной причиной развода стало то, что мужа практически не было дома.
«Папа Богдана работает до 20–21 вечера. Каждый день. Это была моя главная претензия перед разводом. Я родила долгожданного ребенка и мужа не видела. С утра и до вечера он на работе. Сейчас такой формат меня устроил бы, но тогда, учитывая все обстоятельства, выводы я сделала быстро», — объясняла Водонаева.
Второй брак: Алена Водонаева и Алексей Косинус
В 2017 году телеведущая вновь вышла замуж — на этот раз за диджея Алексея Косинуса. Этот союз продлился два года.
«Честно, я развелась со вторым мужем из-за Богдана. Поняла, что толку от такого мужчины не будет, примера рядом — тоже. Второй муж — хороший человек. А если у нас есть дети, мы не можем позволить себе быть рядом просто с хорошим человеком. Грубо скажу, но "ни рыба ни мясо" не вариант, когда есть сын», — призналась Алена.
Другие отношения Алены Водонаевой: младше на 20 лет
После второго развода Водонаева стала намного осторожнее в вопросах личной жизни. Она рассказывала о краткосрочном романе с мужчиной, который был младше на 23 года, но отношения быстро сошли на нет. В январе 2025 года в прессе появились слухи о новом романе телеведущей с 22-летним Григорием Тер-Мкртичаном. Молодой человек окончил МГСУ, владеет бизнесом в сфере аренды и имеет спортивные достижения в самбо.
Пластическая операция: почему Водонаева решилась на коррекцию грудиВ 2017 году Алена Водонаева сделала первую пластическую операцию — она уменьшила грудь после родов.
«У меня была одна пластическая операция — я уменьшила грудь. Я отдала миллион рублей. Потому что операция была сложная, не просто как обычные девушки делают. У меня была очень большая грудь, стала чуть поменьше — на два размера. Зато теперь классной формы», — рассказала телеведущая в YouTube-шоу «Вопрос ребром».
Позиция по поводу переезда из РоссииПосле 2022 года многие публичные личности уехали за границу, однако Водонаева осталась в России.
«Я никуда не лечу. Я остаюсь. Здесь мой дом. Мой сын. Моя семья. Мой кот. Мой бизнес и коллектив, за который я несу ответственность. Сотрудники мои никуда не уедут, так как ехать некуда и им нужно зарабатывать. А я не могу их бросить. Такова моя жизнь и таков мой выбор. Может быть, я пожалею об этом. Но сегодня я выбираю так», — заявила она.Телеведущая также говорила о травле в соцсетях по национальному признаку и отметила, что столкнулась с русофобией.
Скандалы и общественное мнениеВ 2023 году Водонаева оказалась в центре скандала после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. В отличие от многих других участников, она отказалась извиняться за свое присутствие.
Позже, после фотосессии для бренда SAMB, Водонаева столкнулась с волной хейта в соцсетях.